Et vous, de quoi rêvez vous en pleine campagne électorale ?

Imaginez que l'on puisse voir les rêves des habitants d'une ville chaque nuit. Le contenu de ce magma onirique changerait-il selon l'actualité ? Pendant une période électorale par exemple, nos rêves parlent-ils de notre société ? Et dans la journée, ces songes ont-il une incidence sur les choix que nous faisons individuellement et collectivement ?

C'est avec ce genre de question que l'écrivain Lancelot Hamelin, en résidence depuis 3 ans au théâtre Nanterre-Amandiers, a constitué avec le comédien et metteur en scène Duncan Evenou un groupe de "cueilleurs de rêves". Un dimanche par mois, une vingtaine de bénévoles, parmi lesquels des artistes d'art contemporain, des comédiens, des chercheurs en urbanisme ou en sociologie, ou tout simplement des habitants de Nanterre, recueillent par écrit ou dans des enregistrement les récits de rêves des habitants :

C'est la première consigne de ce groupe. Les citoyens de Nanterre sont interrogés sur ce dont ils rêvent de manière factuelle, brute et donc exclusivement descriptive. Car l'idée du projet est de sortir les rêves du lieu où depuis près de 100 ans ils ont été cantonnés en Occident, à savoir la psychanalyse.

Les songes sont d'abord des histoires, propres à chacun et l'occasion ainsi de découvrir que selon les cultures d'origine des rêveurs, ils ont plus ou moins d'impact sur nos vies.

Voilà ce que raconte un Sénégalais croisé dans un grand magasin ouvert le dimanche. Avant son mariage, il a rêvé de tissus blanc, ce qui était de bonne augure pour son union. S'il avait rêvé de tonnerre, il ne se serait alors sans doute pas marié.

Depuis le mois de janvier dernier, des centaines de rêves ont été recueillis et les cueilleurs bénévoles notent des évolutions dans le contenu de ces rêves selon l'actualité.

Les rêves ici sont toujours très concrets. Ils parlent des factures, de remplir le frigo, de la difficulté matérielle de vivre. Au fur et à mesure de la campagne, ces rêves sont devenus de plus en plus violents et inquiétants.

Malika, "une cueilleuse"