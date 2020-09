États-Unis : Donald Trump n'aurait payé que 750 dollars d'impôts en 2016 et 2017

Révélation explosive du New York Times au cœur de la campagne : Donald Trump n’aurait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux pendant deux ans. Selon le quotidien, le Président a échappé à l’impôt "en grande partie car il a déclaré plus de pertes d’argent que de gains". "Fake news !" répond Trump.

A moins de 40 jours de la présidentielle et à la veille du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden qui aura lieu demain à Cleveland dans l’Ohio, le New York Times publie des révélations explosives sur les feuilles d’impôts du président américain. Contrairement à l’habitude prise par ses prédécesseurs à la Maison Blanche, Donald Trump a toujours refusé de rendre publiques ses déclarations fiscales. Or, le quotidien new yorkais a pu se procurer les informations fiscales de Donald Trump sur près de deux décennies. Où il apparaît que l’homme d’affaires devenu Président ne paye pas d’impôt ou alors très peu. Et surtout qu’il est considérablement endetté et beaucoup moins riche que ce qu’il prétend. "Il n'a pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de dix des quinze années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains", écrit le quotidien américain.

Pour l’année 2016, celle de son élection, Donald Trump n’a payé selon le New York Times que 750 dollars d’impôts fédéraux, la même somme en 2017. Autant dire quasiment rien. Plus fort encore : le quotidien affirme que sur dix des quinze dernières années, Trump n’a pas versé un dollar à l’administration fiscale.

L’explication est simple : l’homme d’affaires perd plus d’argent qu’il n’en gagne, et il est très endetté. Certes, sa participation à l’émission télévisée The Apprentice lui a rapporté un peu plus de 400 millions de dollars mais la plupart des 500 entités qui composent la Trump Organisation sont dans le rouge : les golfs qu’il possède ou le Trump hôtel à Washington perdent chaque année des dizaines de millions.

"Fake news !"

Donald Trump a recouru à sa parade habituelle, dimanche 27 septembre, au cours d’une conférence de presse survenue quelques minutes après la parution de l'enquête : "Fake news !" et d'ajouter, "J'ai payé beaucoup, et j'ai payé beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'État aussi, l'État de New York taxe beaucoup", sans plus de précisions, alors qu'il a toujours refusé de publier ces informations. Cette enquête écorne sérieusement l’image que Trump veut incarner depuis des années : celle d’un businessman à qui tout réussit.

"Le mépris total de Trump pour les familles de travailleurs américaines"

Les informations du New York Times montrent "le mépris total de Trump pour les familles de travailleurs américaines", a réagi la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. "Le président a joué avec le code des impôts à son avantage et s'est servi de combats juridiques pour retarder ou éviter de payer ce qu'il doit", a estimé le représentant démocrate Richard Neal, qui demande inlassablement mais sans succès que les déclarations de revenus de Donald Trump soient publiées.

L'équipe de Joe Biden s'est ingénié à rappeler dans un tweet le montant moyen de l'impôt fédéral sur le revenu payé par un enseignant (7 239 dollars), un pompier (5 283 dollars) ou un infirmier (10 216 dollars).

A titre de comparaison, Joe Biden a lui publié sa déclaration de revenus pour 2017 : le candidat démocrate a versé au trésor américain la somme de 3 400 000 dollars.

Avec la collaboration de Sébastien Lopoukhine