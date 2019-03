Europe : le moment de vérité, 3e épisode - Entretien exclusif avec Michael Ignatieff

Avec Michael Ignatieff, président et recteur de l’Université d’Europe centrale à Budapest est l’invité exceptionnel des Matins de France Culture de Guillaume Erner

Certains lieux prennent une signification toute particulière à l’approche des élections européennes du mois de mai. C’est le cas de la Central Europe University de Budapest, objet d’un conflit politique majeur entre Victor Orban et le milliardaire et philanthrope George Soros qui a créé et soutient financièrement cet établissement.

Bataille pour les valeurs démocratiques, identités nationales à l’heure de la globalisation, indépendance de la recherche et autonomie des systèmes éducatifs, c’est autour de l’ « université Soros » que se sont cristallisés ces débats en Hongrie, le régime Orban construisant là le modèle des démocraties dites illibérales.

Après le romancier Erri de Luca le 11 février, le metteur en scène Emmanuel Demarcy-Mota le 7 mars, Guillaume Erner reçoit un troisième invité exceptionnel : Michael Ignatieff, président et recteur de l’Université d’Europe centrale, politiste canadien et ancien député. Au centre de la discussion : la situation politique en Hongrie, le phénomène des démocraties illibérales, la réflexion critique et autocritique des intellectuels libéraux face à ces évolutions.

Michael Ignatieff est l’invité exceptionnel des Matins de France Culture au micro de Guillaume Erner dès 7h40.

