Europe : le moment de vérité - Dispositif exceptionnel sur France Culture

Dès le 11 février 2019 à l'antenne de France Culture et sur franceculture.fr En partenariat avec La Croix

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs représentants au Parlement européen.

Ces élections européennes sont pour la première fois l’événement majeur de l’agenda politique du moment : Brexit, tensions géopolitiques à l’Est, succès électoraux des mouvements antisystèmes, crise sociale et difficultés économiques, ces thèmes sont au cœur de cette échéance électorale, qui ressemble donc au moment de vérité pour le projet européen.

En France, ces élections viendront sanctionner deux ans de présidence Macron sur fond de tensions politiques et sociales alors que le Président de la République voulait incarner un nouveau leadership pour l’Europe. Pour dessiner la carte de ces enjeux, France Culture propose à partir du 11 février, une série d’interviews de grandes figures intellectuelles dans Les Matins, mais aussi au fil de la journée décryptages, témoignages, reportages, opérations spéciales, fictions radiophoniques, un dispositif exceptionnel qui se déploie à l’antenne et sur franceculture.fr, jusqu’au scrutin le 26 mai prochain.

En partenariat avec La Croix

FÉVRIER 2019

Dès le 11 févier, Les Matins de France Culture – Guillaume Erner et la rédaction de 7h à 9h

Une série de grands entretiens avec des figures intellectuelles européennes, avec des sujets de la rédaction liés au pays concerné.

L’écrivain italien Erri de Luca est notre premier invité

Du 11 au 14 février, CulturesMonde – Florian Delorme de 11h à 12h

Campagne électorale : mode d’emploi

Lundi 11 février : Valoriser son bilan : Narendra Modi à la peine Avec notamment Charlotte Thomas, docteure en science politique en postdoc à Sciences Po ; dirige le programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria et Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS (Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales) et chercheur senior à Asia Centre.

Mardi 12 février : De Dakar à Abuja, sélectionner ses opposants

Mercredi 13 février : Financer son parti : la bataille des oligarques Avec notamment Viatcheslav Avioutskii, géographe, spécialiste de la géopolitique du monde russe

Jeudi 14 février : Fake news et profilage, les nouvelles stratégies de mobilisation

Du 18 au 21 février, LSD, La série documentaire - Perdre l’Europe de 17h à 18h

Une série de Christine Lecerf, réalisée par Franck Lilin

Allons-nous perdre l’Europe ? A quelques mois des prochaines élections européennes, France-Culture a interrogé une pléiade d’artistes particulièrement sensibles à cette question. Tous sont originaires de la région la plus instable du vieux continent : l’Europe centrale. Certains ont connu l’Europe engloutie par la seconde guerre mondiale et la Shoah, d’autres l’Europe coupée en deux par la guerre froide. Tous ont retrouvé l’Europe après la chute du mur et vivent aujourd’hui l’incertitude de l’Union européenne. Qu’ils soient poète, dramaturge, cinéaste ou écrivain, qu’ils vivent à Vienne, Prague, Budapest, Varsovie ou Berlin, leur Europe n’est pas une idée abstraite, mais une expérience toujours recommencée.

Avec :

à Budapest : György KURTAG, compositeur, Péter NADAS, écrivain, László NEMES, cinéaste, Miklós KONRAD, historien

à Varsovie : Krystian LUPA, dramaturge, Olga TOKARCZUK, écrivaine

à Prague : Petr KRAL, poète, Sylvie RICHTEROVA, écrivaine

à Berlin : Edgar HILSENRATH, écrivain, Leonid GUIRCHOVITCH, écrivain, Ingo SCHULZE, écrivain

à Vienne : Robert MENASSE, écrivain, Doron RABINOVICI, écrivain, Pia SCHÖELNBERGER, historienne

Vladimir VERTLIB, écrivain

à Paris : Johann CHAPOUTOT, historien, Etienne FRANÇOIS, historien, Jacques LE RIDER, historien

Clara ROYER, historienne

Lundi 18 février, Un mythe persistant

Mardi 19 février, Un champ de ruines

Mercredi 20 février, Des murs dans la tête

Jeudi 21 février, La croisée des chemins

Un dispositif spécial de la Rédaction de France Culture :

Chaque jeudi jusqu’aux élections, Reportage de la Rédaction à 7h24 en illustration de l’actualité européenne du moment

Chaque vendredi, L’invité du journal à 12h30 L’invité Europe

Le vendredi, une fois par mois, Grand Reportage de 17h à18h

8 Février « Partis Pirates : immersion dans les cyber-partis Européens »

Reportage Anne Fauquembergue

Réalisation Annie Brault

Présentation Aurélie Kieffer

Avec Florie MARIE, Porte-parole du Parti Pirate Français.

Arthur RENAULT, Chercheur à l’Université de Rennes, membre du Laboratoire A.R.E.N.E.S, spécialiste du Parti Pirate Français.

Focus Pologne (mars), Focus Italie (avril), Emission spéciale Grand Reportage les jeunes et l’Europe (en direct d’un Lycée ou d’une faculté en mai)

MARS 2019

Dès le 25 mars, 2 mois avant le scrutin et jusqu’aux élections

Journal de 18h : La campagne chez nos voisins Européens avec la Rédaction Internationale

Rendez-vous hebdomadaire sous forme de dossier (les thèmes de campagnes chez nos voisins, les scrutins…)

AVRIL 2019

Début avril, un vendredi sur deux Du Grain à moudre – Hervé Gardette de 18h20 à 19h

Club des idées « Europe », un vendredi sur deux à partir de début avril puis des débats depuis le Parlement européen

Chaque vendredi, du 8 avril au 11 mai, Cycle Nouvelles d’Europe (5 grandes lectures) de 23h à minuit dans L’Atelier Fiction

Une nouvelle écrite par un grand écrivain d’un pays européen, extraite de la collection « Nouvelles de … », diffusée pour la première fois en 1986

Vendredi 26 avril : Journée spéciale à un mois des élections

La Fabrique de l’histoire, Les Chemins de la philosophie, Entendez-vous l’éco ? et les magazines d’actualité s’emparent des grands thèmes des élections, un mois avant le vote

Dès le 29 avril, 4 semaines avant le scrutin La Caravane des Européennes

Reportages, Questions Réponses, Invités à 7h, 7h24, 8h et 12h30.

Fil rouge sur une semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai. Chaque jour dans un pays différent avec les reporters de France Culture, de la Rédaction Internationale et les correspondants.

MAI 2019

Du 6 au 10 mai La Grande Table – Olivia Gesbert de 12h à 13h30

Une semaine de débat d’idées – 5 essayistes ou penseurs aborderont les enjeux de l’élection

Du 20 mai au 2 juin – Le Feuilleton Le monde d’hier, journal d’un européen de Stefan Zweig de 20h30 à 20h55 – extraits

Feuilleton en 10 épisodes

Pages choisies par Florence Le Corre - Réalisation : Etienne Vallès.

Stefan Zweig, né à Vienne en 1881, fuit le nazisme et s'exile à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenirs d'un Européen, dans lequel il retrace l’évolution de l’Europe de 1895 à 1941. Ses souvenirs embrassent la période de l’âge d’or, avant la guerre de 14-18, la montée des nationalismes, le monde en ruine qui sort de la Première Guerre mondiale, puis l’arrivée au pouvoir d’Hitler, l’horreur de l’antisémitisme d’Etat et, pour finir, le « suicide de l’Europe ». En 1942, Stefan Zweig se suicide, le lendemain d'avoir posté le manuscrit à son éditeur.

Conseillère littéraire : Emmanuelle Chevrière

26 mai - Soirée électorale spéciale en direct et en public des assises internationales du roman de la villa Gillet à Lyon de 21h à 23h (aux Subsistances)

Avec reportages, analyses, et les réactions des écrivains européens présents aux Assises internationales du roman.

JUIN 2019

Jeudi 2 juin « Une journée en Europe » à 21h dans Théâtre et Compagnie

(enregistrée le samedi 25 mai)

Diffusion d’une après-midi spéciale dédiée à l’Europe, enregistrée au Théâtre de la Ville / Espace Cardin

Conseillère littéraire : Pauline Thimonnier

Sur franceculture.fr

Lancement de la série multimédia INSTAROUTE. Pendant 4 semaines, nous interrogerons les jeunes européens de plusieurs pays. Ces reportages Multimédia seront déclinés sur le mode carnet de voyage sur Instagram avec une déclinaison sur le site de France Culture, plus Hashtag le reportage multimédia le vendredi à 7h24.