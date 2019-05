Européen convaincu, Emmanuel Macron arrive-t-il à convaincre les Européens ?

En ce 9 mai, on célèbre la journée de l'Europe. Au début de son quinquennat, dans le désormais fameux discours de la Sorbonne, Emmanuel Macron s'est posé en homme fort de cette Europe. Deux ans d'exercice du pouvoir plus tard, que pensent les Européens du Président français ? Mini tour d'Europe.

Quelle place a aujourd'hui Emmanuel Macron en Europe ? Le président de la République s'est rapidement posé en homme fort de l'Union européenne à travers ses discours, notamment celui de la Sorbonne en 2017. Il y a un an, il était aussi le neuvième Français à recevoir le prix Charlemagne, qui récompense une personnalité ou une organisation œuvrant en faveur de l'Europe, après notamment Jean Monnet, Robert Schumann et Simone Veil. Aujourd'hui, quel est l'avis des Européens sur notre chef d'Etat ? Question posée à différents politologues étrangers.

Entre les mots et les actes

L'Allemagne

En Allemagne, les citoyens qui s'intéressent à l'Europe ont l'air de trouver Emmanuel Macron assez convaincant. Selon la Munichoise Carina Senger, diplômée de sciences politiques, les Allemands ont le sentiment que le Président français "veut vraiment changer les choses en Europe et en France, et cela est perçu comme très positif, car en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de mouvement de la part d'Angela Merkel. La chancelière est très critiquée parce qu'elle a cette façon d'attendre sans avoir vraiment de plan, les choses changent et sa politique change avec. Ce n'est pas comme Emmanuel Macron, qui fait des grands discours et annonce de grandes idées".

Pour la jeune politologue, la tribune du président de la République intitulée "Pour une renaissance européenne", adressée aux citoyens européens et publiée dans les médias des 28 pays de l'Union Européenne début mars a également eu un effet positif en Allemagne. "Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait lue, précise-t-elle, mais ce côté démocratique de quelqu'un qui veut parler aux gens directement a été très bien vu parce qu'Angela Merkel, elle, a une façon de parler aux Allemands comme s'ils étaient des enfants".

La Grèce

Mais au-delà des mots, les actes manquent pour Filippa Chatzistavrou. Politologue et juriste, elle travaille au centre de recherche Eliamep en Grèce et enseigne au département de sciences politiques de l'université d'Athènes. "Il y a eu la même déception qu'après l'élection de François Hollande, note la spécialiste. Pour les Grecs, la situation économique et sociale ne s'arrange pas donc forcément, quand ils font le lien avec l'Europe et la façon dont l'establishment européen mène la barque, ils ne peuvent pas avoir un jugement positif. Le rôle d'Emmanuel Macron ne peut donc pas être jugé de façon très positive, sachant que selon nous, il n'a pas réussi à influencer l'agenda européen."

Pour Filippa Chatzistavrou, "on ne sent pas l'influence française dans les couloirs bruxellois". L'élection d'Emmanuel Macron a relancé l'espoir "qu'il fasse avancer l'agenda européen avec les attentes de l'Europe du Sud. Mais comme avec François Hollande, il y a toujours un malaise de s'associer à l'Europe du Sud, car cela revient à s'associer à la crise, à l'austérité, et ce n'est pas bon pour l'image". D'après elle, les Grecs souhaiteraient qu'Emmanuel Macron replace au cœur des discussions européennes la question sociale. "Mais tout cela n'a pas eu lieu et on ne retrouve pas les aspirations qu'on voudrait que la France porte."

La Belgique

Un constat partagé par Pascal Delwit, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. "Il y a eu une évolution du regard" des Belges sur le Président français. "En 2017, il portait une nouvelle idée de l'Europe avec la volonté de l'imposer aux partenaires extérieurs. Cet aspect-là s'est amenuisé au fur et à mesure" note le spécialiste belge pour qui "le temps où il pouvait apparaître comme le leader d'un nouveau cours européen est derrière nous".

La Bulgarie

Mais les mots pèsent toujours en Bulgarie. "Ici, il a plus de soutien qu'il n'en avait, et il nourrit plus d'espoir chez les démocrates bulgares. Les gens le voient comme la renaissance d'une Europe qui se développe, d'une Europe en paix, démocratique, qui sait où elle va" souligne Evgenii Dainov, politologue bulgare.

La crise du couple franco-allemand

L'Italie

Paolo Modugno est professeur de civilisation italienne à Sciences Po. Pour lui, "il ne faut pas nier qu'Emmanuel Macron est un des leaders qui essaient de défendre la construction européenne. Il essaie d'incarner le leadership européen, mais force est de constater qu'il est un peu seul. La deuxième jambe de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, est un peu abîmée".

L'Allemagne

Le Président français serait donc mis en difficulté par un couple franco-allemand de plus en plus branlant selon les Italiens. Mais en Allemagne justement, cette crise de couple semble offrir à Emmanuel Macron une nouvelle aura. Selon la Munichoise Carina Senger, diplômée de sciences politiques, le "contraste" entre les deux chefs d'Etat est intéressant pour les Allemands. "Chez nous, on a une crise, Angela Merkel ne dit rien, elle n'est pas présente dans la campagne pour les élections européennes, et puis il y a toutes ces disputes entre les partis. A côté, nous voyons Emmanuel Macron parler d'une seule voix et nous le voyons beaucoup plus comme un leader qu'Angela Merkel" assure-t-elle.

La Grèce

Si les Grecs ne semblent pas totalement partager cette image de leader européen, ils reconnaissent malgré tout qu'Emmanuel Macron a "essayé de faire des efforts, notamment avec son discours de la Sorbonne ou sa lettre aux Européens", rappelle Filippa Chatzistavrou. "Mais à chaque fois qu'il tente quelque chose, relève la spécialiste politique grecque, il a en face de lui une Allemagne très dure, une Allemagne qui a su s'imposer et qui laisse la France assez seule dans son espace".

Les "gilets jaunes"

La Belgique

Chez nos voisins européens, on sent quand même le Président français très concerné et très occupé par les problèmes internes, la crise des "gilets jaunes" en tête. Et pour le politologue Pascal Delwit, "Emmanuel Macron est à l'épreuve de tout ce qui guette un chef d'Etat : les problèmes internes. Or, poursuit-il, tout personnage politique qui subit une difficulté interne perd de la légitimité à l'externe donc indubitablement, il a moins de crédit et de légitimité que juste après son élection".

La Grèce

A la déception ressentie par les Grecs à cause du décalage entre les mots et les actes, Filippa Chatzistavrou, du centre de recherche Eliamep, ajoute la crise des "gilets jaunes". La "gestion de cette crise sociale en France, les violences policières et toutes les conséquences" qu'a eu le mouvement font que la France est "maintenant très concernée par ses problèmes nationaux et cela affaiblit beaucoup le rôle européen que peut jouer" notre pays.

La Bulgarie

Les Bulgares semblent avoir une toute autre vision des événements. Pour le professeur de sciences politiques à la nouvelle université de Bulgarie, Evgenii Dainov, "les gens ici sont surpris par sa résilience, Emmanuel Macron a survécu en terme de popularité, il a survécu à ce mouvement social, et je pense que les gens sont étonnés par cette résilience, par sa souplesse et par sa capacité à prendre des décisions".

Le clivage entre progressistes et nationalistes

L'Italie

Evidemment, en deux ans d'exercice du pouvoir, les choses ont changé, reconnaît le politologue italien Paolo Modugno. "Ce qui a changé surtout, c'est le gouvernement italien, depuis plus d'un an. L'Italie est gouvernée par un gouvernement populiste très farouchement contre Emmanuel Macron, c'est un de ses boucs émissaires, un de ses ennemis, et sur plusieurs dossiers il y a eu des frictions importantes. Dans ce contexte de méfiance, l'opinion publique italienne n'est pas vraiment pro-française" note-t-il.

Pourtant, les "Italiens savent qu'Emmanuel Macron et sa femme aiment beaucoup l'Italie, il y a une relations d'intérêt, mais politiquement cela se passe très mal avec le gouvernement et dans ce contexte, resurgissent les vieux fantasmes de brouille franco-italienne. Et Salvini est devenu le porte-drapeau du front souverainiste en Europe, c'est l'adversaire idéal pour Macron et inversement. D'ailleurs, s'il n'y a pas une grosse crise économique, le gouvernement italien devrait se maintenir, donc les tensions devraient continuer pour un petit moment".

La Belgique

Sur ce clivage entre progressistes et nationalistes, pour le politologue belge Pascal Delwit, "il est clair que, dans les milieux qui s'intéressent à l'Europe, il y avait de l'intérêt au départ sur la place qu'Emmanuel Macron accordait à une forme de relance de l'Union européenne, mais aujourd'hui on en est bien loin".

La Bulgarie

Dans les milieux démocrates bulgares, on veut croire en l'avenir d'Emmanuel Macron au niveau européen. Pour le politologue Evgenii Dainov, "les gens comme Salvini et Orban sont sur la mauvaise pente, mais les gens comme Emmanuel Macron sont au contraire sur le bon chemin, mais tout dépend maintenant de lui".

Leader faute de mieux ?

La Grèce

Malgré toutes les critiques des Grecs envers Emmanuel Macron, Filippa Chatzistavrou nuance tout de même : "il y a toujours ce petit espoir selon lequel demain tout peut changer, tout reste possible, notamment parce qu'on ne voit pas d'autre figure politique en France capable de prendre la relève".

La Belgique

Quelle que soit la situation en France et en Europe, pour Pascal Delwit, professeur en Belgique, "Emmanuel Macron pèse toujours un poids important au niveau européen, ne serait-ce que parce que le poids de la France est incontestable dans l'Union européenne".

La Bulgarie

D'après le politologue bulgare, Evgenii Dainov, "de plus en plus de gens éduqués en Bulgarie voient en Emmanuel Macron un signal pour le futur de l'Europe. Ils le voient comme le futur". Et en plus de sa "résilience, de sa flexibilité et de sa capacité à prendre des décisions", le Président français aurait aussi, toujours selon Evgenii Dainov, "réussi à faire passer son message sur la nécessaire protection de la nature, ce qui est un thème très populaire en Bulgarie".