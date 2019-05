Européennes 2019 : les 3 grands enseignements du scrutin pour l'Union européenne

Une participation accrue, des populistes et des partis d'extrême droite souvent renforcés ou confortés et des écologistes qui ont le vent en poupe. Voici ce dimanche soir les premières leçons majeures du vote des citoyens européens. En attendant des résultats définitifs.

Au regard des premières estimations de ce dimanche soir, les citoyens européens sont revenus aux urnes, avec souvent un vote populiste ou d'extrême droite, l'effondrement des partis traditionnels, en particulier de la droite du PPE, et une forte poussée des écologistes, notamment en Allemagne et en France. Pour le géographe et diplomate Michel Foucher, invité sur France Culture pour la soirée électorale, "on voit bien que les partis avec des préoccupations transnationales, c'est-à-dire européennes, sont en train de s'installer dans le paysage."

Une participation accrue

Le Parlement européen estime que 51% des Européens sont allés voter, contre 42% il y a cinq ans. Un taux au plus haut depuis vingt ans. Les Danois ont été les plus mobilisés, avec près de 60%. Score en forte progression aussi en Espagne (50%), en Roumanie (43%) ou en Hongrie.

En France, on devrait enregistrer la plus forte participation à une élection européenne depuis 1994 (à 52,76% à l'époque). Elle devrait se situer entre 51,3% et 54% en métropole selon les sondeurs, soit une augmentation inédite de 6,5 à 10 points par rapport à la précédente édition de 2014. Même si cette participation reste très loin de celle de la première désignation au suffrage universel des représentants français au Parlement européen en 1979, avec 60,7% de votants.

Des populistes et partis d'extrême droite renforcés ou confortés

Le Rassemblement national arrive en tête en France, comme lors des précédentes européennes, avec un score quasi identique à celui de 2014. Objectif réussi pour le parti de Marine Le Pen : passer devant Emmanuel Macron à l'occasion d'un scrutin qui s'est transformé en un référendum pour ou contre la politique du chef de l'Etat. Deux ans après la présidentielle, la fille de Jean-Marie Le Pen emporte aussi son match retour contre le président de la République et se relance pour la prochaine présidentielle. Et ce alors que Les Républicains s'effondrent et que La République en Marche résiste.

En Hongrie, Viktor Orbán peut lui se satisfaire d'une victoire écrasante, avec plus de la moitié des voix. Il serait même en hausse par rapport à 2014, laissant tous ses concurrents écrasés à 10% des voix maximum chacun.

En Belgique, le vote européen était couplé avec celui concernant les députés régionaux. Et en Flandre, le parti d'extrême droite Vlaams Belang a enregistré la plus forte progression.

En Allemagne, l'Afd remplit ses objectifs avec environ 10% des voix.

En Autriche, en revanche, le parti d'extrême droite, FPÖ, subit le contrecoup du scandale de financement occulte qui l'a touché il y a quelques jours.

Malgré tous les efforts de Matteo Salvini, tous ces partis devraient toutefois avoir du mal à s'allier à Bruxelles, en raison de leurs différends au sujet de la Russie, du Rassemblement national ou de leurs politiques économiques. Le résultat italien, très attendu car il déterminera largement la force du groupe d'extrême-droite au Parlement européen, sera connu à 23h, les bureaux de vote fermant plus tard.

Forte poussée des écologistes

C'est un symbole et une surprise : les Verts sont devenus ce dimanche la deuxième force politique en Allemagne, et premier parti chez les jeunes et les primo votants. Ils doublent leur score par rapport au précédent scrutin européen. L'alliance démocrate chrétienne et conservatrice CDU - CSU d'Angela Merkel arrive en tête mais avec le plus faible score de son histoire, toutes élections confondues.

En France, la forte participation profite notamment aux écologistes avec 13,1% des voix pour la liste de Yannick Jadot. Avec selon lui "une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs. Les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l’écologie soit au cœur de notre vie, au cœur du jeu politique. Ce message est lancé dans toute l’Europe."

Ils deviennent la troisième force politique du pays. Pour Yves Bardon, d'Ipsos Sopra Steria, sur notre antenne :

Cela profite aux Verts parce que l'environnement est un enjeu extrêmement important pour les Français et les Européens. Nous voyons dans beaucoup de nos études monter les problématiques du réchauffement climatique, tous ces sujets profondément humains, qui interrogent les électeurs et auxquels ils attendaient peut-être une solution politique.

En Finlande, les écologistes arrivent aussi en très bonne position, en progression, ainsi qu'en Espagne.

