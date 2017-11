Le féminisme n'a pas de frontières : suivez en direct le Festival Albertine 2017

A partir du 1er novembre, retrouvez en direct vidéo et en différé l'intégralité des débats du festival Albertine, qui explore à New York durant 5 jours les enjeux du féminisme aux États-Unis , en France et dans le monde.

Le festival Albertine 2017 en direct et en différé, c'est à suivre ici, dès le 1er novembre, sur le site de France Culture, partenaire de cet événement. Organisé par la librairie Albertine, lieu d’échanges et de débats situé au sein de l’Ambassade de France à New York, ce festival explore, durant 5 jours, les enjeux du féminisme aux États-Unis , en France et dans le monde. Avec une programmation confiée cette année aux écrivaines et activistes Gloria Steinem and Robin Morgan.

Retrouvez ci-dessous l'intégralité des débats en vidéo, en direct et en différé.

From the Voting Booth to Your Living Room

Mercredi 1er novembre. Comment encourager des candidatures à des mandats électifs plus diverses et plus représentatives, comme le devraient des démocraties culturellement diverses ? Avec l'ancienne ministre de la Justice française Christiane Taubira et l'écrivaine et activiste Gloria Steinem. Plus d'informations.

How to Become Visible

Jeudi 2 novembre. A "'l'ère de l'information", toujours plus de gens ont accès aux médias. Mais les femmes sont toujours sous-représentées et le fossé entre vraies et fausses informations, et ceux qui ont accès aux médias et ceux encore privés d'électricité est toujours béant. Avec Laure Adler, Nassira El Moaddem, Soraya Chemaly, Elaine Welteroth et Lauren Wolfe. Toutes les informations.

Art, Body and Representation

Vendredi 3 novembre. Avec Roxane Gay, Mona Chollet and Camille Morineau. Toutes les informations.

The Politics of Language

Samedi 4 novembre. Avec Mary Kathryn Nagle, Marie Darrieussecq, Anne Garréta, Robin Coste Lewis, un débat modéré par Gloria Steinem. Toutes les informations.

The Politics of Religion

Samedi 4 novembre. Avec Wassyla Tamzali, Delphine Horvilleur, Annie Laurie Gaylor, Daisy Khan, un débat modéré par Clémence Boulouque

Slam poetry performance – Staceyann Chin

Dimanche 5 novembre. Une performance suivie par le débat "It Starts in the Streets". Avec Marie de Cenival (La Barbe), Tania Bruguera, Kathe Kollowitz (Guerrilla Girl), Frida Kahlo (Guerrilla Girl), Houda Benyamina, modéré par Elisabeth Sackler. Toutes les informations.

An Egalitarian Future

Dimanche 5 novembre. Avec Caroline de Haas, Heidi Steltzer, Elizabeth Diller, and Cecile Richards, un débat modéré par Carol Jenkins. Toutes les informations.