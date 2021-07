France Culture et ARTE créent "Et maintenant ? Le festival international des idées de demain."

France Culture et ARTE s’associent pour créer un événement d’une ampleur inédite à l’adresse de tous les publics, et particulièrement tourné vers les préoccupations des 18-30 ans : Et maintenant ? Le festival international des idées de demain.

Nos sociétés ont été violemment bousculées par la pandémie. On sent bien la nécessité de recréer du commun, de refonder le débat public, de trouver les modes d’intervention et de médiation entre les générations et de sécuriser les échanges d’idées à l’heure des réseaux sociaux. Nous avons le besoin de nous tourner vers l’avenir et interroger nos idées pour demain. La génération parvenue à l’âge adulte sous la pandémie a été bousculée comme aucune autre dans sa scolarité, son entrée dans les études ou dans la vie professionnelle, ses liens d’amitié, son intimité, son rapport à la famille, son apprentissage de la liberté et de la responsabilité… Ce nouvel évènement a aussi pour vocation de lui donner la parole et d’ouvrir ensemble des perspectives à un an de l’élection présidentielle et alors que l’abstention des jeunes a atteint un niveau record en France.

S’inscrivant pleinement dans leurs missions de médias publics culturels et leurs politiques éditoriales guidées par l’exigence et l’ouverture, France Culture et ARTE sont deux médias dont les audiences progressent et qui touchent de plus en plus de jeunes par le numérique et qui inscrivent la culture, les idées et la connaissance au cœur de leurs programmes. Multipliant les sujets, les intervenants et les canaux, France Culture et ARTE sont des médiateurs dans le débat et la transmission des savoirs.

Et maintenant ? Le questionnaire

Afin de recueillir des données reflétant la diversité des situations sociales, géographiques et économiques, France Culture et ARTE mettront en ligne début octobre un questionnaire, inédit et ouvert à tous, de plus de cent questions organisées autour de 8 grands thèmes. Les résultats seront analysés par la sociologue Monique Dagnaud, directrice de recherche CNRS émérite qui enseigne à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain

Les informations recueillies grâce au questionnaire inspireront la programmation de Et maintenant ? un festival organisé en fin d’année à Radio France et dans des lieux d’enseignement et de transmission partenaires, ainsi qu’en ligne pour accueillir des invités et des publics internationaux. L’évènement sera organisé autour d’une journée constituée de rencontres, d’échanges et de débats, enrichis par des entretiens virtuels et une distribution numérique puissante, sera également soutenu par des programmes à l’antenne des deux médias co-fondateurs.

Et maintenant ? Le festival international des idées de demain sera aussi l’occasion de décerner le premier grand prix de l’essai France Culture-ARTE. Ce Prix récompensera un essai d’intervention publié par un chercheur sur un grand enjeu de l’année.

Et maintenant ? Un évènement annuel

La première édition du festival Et maintenant ? se structurera autour de trois grands thèmes mettant en perspective les idées et les débats qui animent la société. Il se poursuivra également pendant l’année avec des rencontres virtuelles qui auront aussi vocation à constituer des communautés de public et à nourrir l’édition à venir.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture :

« Dans ce moment qui s’ouvre devant nous, le service public a un rôle phare à jouer en matière d’échange d’idées et de perspectives, afin de contribuer à recréer des liens, du commun, de la confiance. C’est un enjeu puissant pour les antennes culturelles que sont France Culture et Arte qui ont les idées, la création et la connaissance au cœur de leur promesse éditoriale. Et maintenant ? s’adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à nourrir leur représentation de l’avenir, aux jeunes, entrant dans le monde du travail comme à ceux engagés dans des études, avec l’ambition de tisser un pont entre les générations "

Boris Razon, directeur éditorial d’ARTE France :

« ARTE est heureuse de s’engager, aux côtés de France Culture, afin de mettre la jeunesse au cœur des questions et des lignes de fractures contemporaines. Comment se portent les jeunes générations après ces années amputées, en sortent-elles ébranlées, inquiètes ou perdues ? Nous voulons écouter et comprendre ce que les plus jeunes ont à nous dire et proposer des idées et des formes pour penser les années à venir. Donner corps à ce dialogue entamé avec Il est temps, nous permet d’offrir aux jeunes générations une agora, où confiance, échange et collectif priment…"