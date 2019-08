Francis Fukuyama, en entretien exclusif dans les Matins de France Culture

1989 : il y a trente ans, la chute du mur de Berlin marque la fin d’un monde. Cette année charnière bouscule en profondeur les rapports de force géopolitiques tout comme les équilibres politiques intérieurs des nations. Un philosophe américain du politique, Francis Fukuyama, publie un article qui donnera naissance à un best-seller mondial : « La Fin de l’Histoire ». C’est un évènement majeur dans la vie des idées, controversé, parfois déformé, souvent mal compris et discuté encore aujourd’hui. Il y développe la pensée d’une victoire désormais acquise de la démocratie et du libéralisme

En exclusivité pour France Culture, Francis Fukuyama parle à Guillaume Erner à l’occasion de la commémoration de l’année 1989 dans Les Matins du lundi 26 août. Il raconte a posteriori le tremblement de terre qu’a constitué la fin du bloc de l’Est et analyse ses effets toujours agissants trente ans après et à l’œuvre ces jours-ci dans les crises qui opposent les sociétés civiles aux pouvoirs forts, à Hong-Kong notamment. Il défend l’idée selon laquelle la lutte pour la reconnaissance et la dignité demeurent les principes actifs de nos sociétés. Il revient sur les malentendus de la formule qui a donné son titre à son essai, et se livre à une réflexion critique de sa propre pensée.

1989 – 2019 : l’Histoire continue. Une semaine de programmation exceptionnelle pour la rentrée éditoriale de France Culture. Chute du mur de Berlin, bicentenaire de la Révolution Française, répression meurtrière en Chine place Tian’anmen, 89 marque un tournant majeur dans le siècle et c’est une nouvelle carte du monde, de la politique et des idées qui se dessine. Pour mieux comprendre les temps que nous vivons, France Culture y consacre des documentaires, reçoit des invités prestigieux et ouvre les archives. Du 26 août au 1er septembre.

Alexandre Adler, historien et journaliste et Emilia Robin, historienne, chercheur associée à l'UMR SIRICE

Elisa Ganivet, docteure en philosophie, historienne de l'art

En 1990 l’Allemagne de l’Est disparaît, son rattachement à la RFA signe la disparition d’un Etat qui avait tenté de mettre en application une utopie du socialisme politique. Comment les Allemands de l’Est se représentaient-ils et ont-ils ou non défendu leur pays si vite effacé ?

Sonia Combe, auteure de À l'Est, la mémoire retrouvée (codir.), La Découverte, 1990, 566 p. et de La loyauté à tout prix, les floués du socialisme réel. Sur les traces des opposants à la réunification, ed. Bord de l'eau

Hélène Camarade, auteure de Les mots de la RDA, PUM, 2019. (en duplex de Perpignan)

Ouvertes au lendemain de la chute du Mur, les archives de la police politique est-allemande ont révélé une société sous surveillance, trente ans après qu’en a-t-on appris et comment ces révélations agissent encore sur la société allemande ?

Emmanuel Droit (en duplex de Strasbourg)

Jean Mortier sur So wie ich d'Uschi Brünning.

La querelle des images ou l'art allemand après la chute du Mur de Berlin Un documentaire d'Anaïs Kien, réalisé par Séverine Cassar.

Construit au cours de l’été 1961, le mur de Berlin qui séparait physiquement et politiquement le monde bipolaire de la Guerre froide tombe le 9 novembre 1989. En à peine une année, l’Allemagne de l’Est, la RDA, est rattachée à l’Allemagne de l’Ouest, la RFA. Reste à imaginer un avenir commun. Mais que faire du souvenir de la RDA qui a façonné ceux qui y avaient vécu et qui ont pourtant massivement voté pour la réunification des deux Allemagne ? Parmi les dossiers brûlants, l’art tient une place de choix : depuis les années 1950, les représentations figuratives ouvrières et paysannes socialistes s’opposent à l’abstraction occidentale érigée en arme de guerre. Que faire de l’art et des artistes est-allemands si intimement liés au réalisme socialiste formulé sous Staline comme doctrine artistique du communisme soviétique ? Pour l’artiste Georg Baselitz la question ne se pose pas : « il n’y a pas d’artiste de l’autre côté du Mur ». Histoire d’une réunification des arts en Allemagne.

Avec : Christoph Tannert, historien et critique d’art, Philippe Dagen, historien de l’art, Mathilde Arnoux, directrice de recherche au Deutsches Forum fûr Kunstgeschichte, Jérôme Bazin, Historien, Marie-Lys Singaravélou, galeriste, Boris Grésillon, géographe et Jacques Poumet, historien.

Nicolas Offenstadt, historien, maître de conférences à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de Urbex, Albin Michel, 2019

11 mars 1985. Mikhaïl Gorbatchev accède au poste de secrétaire général du parti communiste de l’Union-Soviétique. L’homme de la « détente », du désarmement, de la glasnost et de la perestroïka va préparer le monde à une nouvelle ère dont l’avènement va se produire quatre ans plus tard. En 1989. Cette année-là, tout a irrémédiablement changé. Le communisme s’effondre, et avec lui un ordre mondial bipolaire structuré par une Guerre Froide qui vit ses dernières heures. Place du Colonel Fabien, au siège du PCF, on s’inquiète. C’est « la fin de l’Histoire ».

Gorbatchev, 54 ans, arrive aux plus hautes fonctions de l’Etat avec pour mission de moderniser l’URSS. Il devient l’homme de la rupture de « l’équilibre de la terreur ». Une véritable « gorbymania » s’empare du monde et le magazine Time lui décerne le titre de « l’homme de l’année 1987 ». Témoignages, récits et archives de l’INA, pour raconter ce monde en pleine ébullition qui s’apprête à vivre ses derniers soubresauts.

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, devant les caméras du monde entier, de jeunes Allemands de l'Est et de l'Ouest brisent le « Mur de la honte ». Mais c’est à Leipzig, dans les réseaux de l’Eglise protestante que cette chute semble s’être préparée. Des « prières pour la paix », d’abord secrètes, aux manifestations pacifistes et non-violentes, les centaines de milliers d'habitants de Leipzig puis de nombreuses villes de RDA, vont conduire à la chute du Mur de Berlin et à la réunification allemande.

La chute du mur et la fin de l’Union Soviétique va se traduire par la disparition de certains pays et la naissance de nouvelles nations souveraines. Après 74 ans d’existence, la Tchécoslovaquie disparait. La République Tchèque et la Slovaquie voient le jour le 31 décembre 1992. Récit et témoignages, le long de la frontière entre ces deux nouveaux pays aujourd’hui membres de l’Union Européenne.

Aux élections européennes comme aux législative, le Parti Communiste Français encaisse de lourdes pertes entre 1983 et 1989. Georges Marchais, aux commandes, refuse de remettre la ligne du parti en question et continue de soutenir officiellement le régime soviétique. Certains membres rejoignent le PS, comme Charles Fiterman, considérant que l'idéal communiste est mort. Témoignages, archives de l’INA et récit d’un déclin à hauteur de militant de responsables politiques de l’époque.

Depuis trente ans (1989) ou qui sait 230 ans (1789) on a lu l’actualité et vu le monde à travers « 89 ». Cette double date signifiait un certain sens de l’histoire : la révolution, les droits de l’homme, la chute des murs ! Mais est-ce encore possible, en 2019 ? Le prisme est-il encore actif ? Que nous fait-il voir, une fois fêlé ou brisé ? Ne reflète-t-il plus que les déceptions, les déconvenues Tian an Men, le sida, l’Europe elle-même, tout ce qui annonce les catastrophes d’aujourd’hui ? Mais ces déceptions et ces ruptures, peut-on les comprendre autrement que par rapport au sens devenu plus concret, fragile et critique mais aussi urgent, de « 89 »?

C’est ce que nous verrons avec nos invités, sur la commémoration (François Hartog, historien), les droits de l’homme (Jean-Marie Delarue, président de la Commission consultative nationale des droits de l’homme ne sacrifions pas les droits humains), l’Est de l’Europe (Clara Royer, auteure), la révolution (Emmanuel Terray, anthropologue) le sida et l'art (Elisabeth Lebovici, historienne de l’art). Pour elles et pour eux ce sont des questions ouvertes, dont 2019 et la suite dépendent encore.

Claude Meyer, conseiller au Centre Asie de l'Ifri et enseigne l'économie internationale à PSIA-SciencesPo (Paris School of international affairs).

Par Olivier Ciechelski et Vincent Decque

Le Metropolitan Hotel de Reykjavik grouille de journalistes, d'officiels et d'espions. C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir ce qui restera comme la partie d'échecs la plus célèbre de l'histoire. Cette partie oppose le champion du monde soviétique Boris Spassky à son challenger américain Bobby Fischer. Elle oppose surtout deux empires ennemis dont les missiles se font face non loin de là. Pour les États-Unis, en pleine Guerre Froide, c’est l’occasion de briser pour la première fois la suprématie russe sur les échecs. Le match dure deux mois, soit 21 parties acharnées entre deux hommes qui n’ont rien en commun, sinon les échecs, le roi des jeux.

Par Christine Lecerf et Charlotte Roux

Le 29 décembre 1989, le parlement de la République socialiste fédérative tchécoslovaque élit à l'unanimité Vaclav Havel, président de la République. Ancien dissident, Vaclav Havel fut emprisonné de 1979 à 1983 pour avoir créé le comité VOST, pour la défense des personnes injustement poursuivies. Les premières élections libres tchécoslovaques organisées le 5 juillet 1990, après la désintégration du régime communiste, confirmeront le choix du parlement.

Au lendemain de sa mort, le président Vaclav Klaus lui rendra ainsi hommage : « Il fut leader de notre révolution de velours et le premier président de notre pays redevenu libre ».

De Jean-Luc Fromental et Miles Hyman, adaptation de Julien Doumenc.

Réalisation : Sophie-Aude Picon.

Conseillère littéraire : Caroline Ouazana

Par Olivier Ciechelski et Vincent Decque