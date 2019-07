François de Rugy mis en cause pour de fastueux dîners à l'Assemblée nationale

Des bouteilles de vin à 500 euros et des homards géants au menu... une enquête de Mediapart révèle une dizaine de dîners, sur neuf mois, entre octobre 2017 et juin 2018. A cette époque, François de Rugy est donc président de l'Assemblée nationale.

Il reçoit à sa table avec des grands crus, dans des agapes somptueuses entre amis, écrit Mediapart. Le journal en ligne publie aussi la photo de homards géants, servis lors d'un de ces dîners en décembre 2017. Tout cela payé par des fonds publics.

Qui était autour de la table ? Des amis du couple de Rugy, dont des personnalités du monde de la communication, de la culture, du journalisme et de la finance, selon Mediapart.

L'ancien président de la chambre basse, devenu depuis ministre de la Transition écologique, met lui l'accent sur les personnalités universitaires et scientifiques qu'il conviait.

Il s'agissait de ne pas se couper de la société, a-t-il expliqué ce matin sur France Inter.

C'est normal, moi je l'assume totalement. On reproche souvent aux femmes et aux hommes politiques d'être coupés, de n'être que dans leur monde, une forme de bulle politique. J'ai toujours souhaité que l'Assemblée nationale soit ouverte et je considère que d'échanger fait également partie de mon travail, y compris dans le cadre de dîners. Les journées ne font que 24 heures et bien du matin jusqu'au soir, nous avons différentes formes de travail.