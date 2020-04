Frédérique Vidal est l’invitée des Matins de France Culture

La saison des examens universitaires devrait battre son plein, mais les étudiants et enseignants ne reprendront pas le chemin vers les amphithéâtres de sitôt. Comment maintenir une continuité pédagogique dans ce contexte ? Quelles seront les modalités d’évaluation ? Qu’en est-il des doctorants, qui doivent poursuivre leurs recherches, loin des bibliothèques ? Quels seront les enjeux de la rentrée de septembre ? Est-ce que la formation et les cours à distance sont des réponses pour l’avenir ?

A la 6e semaine de confinement, où en sommes-nous de la politique de recherche et de la mobilisation du secteur scientifique ? Par ailleurs, alors que la course au vaccin contre le Covid-19 s’intensifie, où en sont les laboratoires français ?

Guillaume Erner reçoit Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, jeudi 23 avril dès 7h45 dans Les Matins de France Culture.

