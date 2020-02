GAFAM, 5G, Intelligence artificielle : L’Europe peut-elle faire face ?

« Une Europe plus souveraine, unie et démocratique, une puissance politique et stratégique, c’est l’Europe que je voudrais voir dans dix ans », a appelé de ses vœux Emmanuel Macron ce samedi lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Mais les vues du Président français en matière de défense cristallisent des divergences, que devra dépasser Thierry Breton, le nouveau commissaire européen français au marché intérieur, en charge de ces questions.

Son portefeuille a été négocié largement puisqu’il comprend aussi la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, ou encore l’espace.

