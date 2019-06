Georges Pompidou : le mythe des "années bonheur"

"Une définition française de la modernité" qui "pensait à la fois Vieille France et Nouvelle France". Emmanuel Macron a évoqué Georges Pompidou en ces termes mercredi soir à l'Elysée, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'arrivée au pouvoir du successeur de De Gaulle. Un portrait flatteur, qui a multiplié les allusions à sa propre action et a mis en avant des avancées technologiques telles que le Concorde, le nucléaire, ou Ariane, et des avancées sociales lancées par le Président de droite comme la quatrième semaine de congés payés et le minimum vieillesse.

Sous la houlette de Georges Pompidou, la France s'est en effet modernisée, la croissance bat des records et le chômage est résiduel. Mais ses succès économiques ne doivent pas occulter le conservatisme sociétal de ce catholique pratiquant. Il faudra attendre Valéry Giscard d'Estaing pour que la France légalise l'avortement et abaisse à 18 ans l'âge de la majorité civile. Georges Pompidou n'ira pas au terme de son septennat, emporté par la maladie le 2 avril 1974.

Entretien avec l'historien Christian Delporte, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Quinquennat Pompidou : une certaine idée du bonheur 29 min Politique ! Quinquennat Pompidou : une certaine idée du bonheur

Christian Delporte, peut-on dire aujourd'hui que Georges Pompidou est un Président qui fait l'unanimité dans l'histoire de la Ve République ?

Il fait l'unanimité parce que c'était il y a longtemps, finalement. Mais c'est vrai qu'il représente une certaine idée de la France moderne, de la France qui se réforme. Et c'est surtout que le début des années 70 - quand il est à l'Elysée - correspond aux années d'avant crise, les dernières années de grande prospérité. Le taux de croissance était à 6%, c'était le premier taux de croissance de l'OCDE. La production industrielle était à 9% par an, on construisait un collège par jour, le chômage était à moins de 400 000 individus. Dans l'imaginaire collectif, cela ressemble beaucoup aux "années bonheur".

Georges Pompidou était à la tête d'un pays en forte croissance économique. C'est un âge d'or que la France n'a jamais vraiment retrouvé... ?

Ce sont les dernières années des "Trente Glorieuses". Ensuite, il y a un premier choc pétrolier, en 1973, un deuxième, en 1978, et on entre dans la crise. Cela se manifeste par une considérable inflation, un chômage en augmentation constante et surtout une France qui décline sur la scène internationale : la grande nation devient une puissance moyenne en quelque sorte.

La fin de la présidence de Pompidou a été plus difficile ?

La dernière année a été difficile. D'ailleurs, dans les dernières interviews, Georges Pompidou est très malade et il essaie à la télévision de rassurer les Français sur l'avenir. Sa cote de popularité reste très forte - quand il meurt il est à 55% de popularité - mais il y a de très fortes inquiétudes dans le pays.

Sa présidence constituait une rupture avec celle du général de Gaulle ?

C'est une rupture surtout dans le style, avec un Président qui n'était pas un Président distant, qui n'avait pas l'aura historique qu'avait le Général de Gaulle. Plus personne ne pouvait l'avoir après lui. Pompidou était un homme commun, common man comme on disait en Angleterre à cette époque-là, un Français ordinaire. Il a beaucoup joué là-dessus pendant la campagne présidentielle de 1969, un Français parmi d'autres.

Avec une phrase que Georges Pompidou aimait bien : "Sache que tu n'es qu'un homme". En référence à ce que susurrait un esclave à l'empereur romain qui revenait d'un triomphe.

Et Pompidou n'était pas un héros de la Résistance comme le Général de Gaulle ?

Non, ce n'est pas un héros de la Résistance, mais c'est un homme qui a suivi le Général de Gaulle à la fin de la période de la Résistance et surtout pendant une partie de la traversée du désert. Et surtout, Georges Pompidou n'était pas un résistant, mais ce n'était pas non plus un professionnel de la politique. Le Général de Gaulle disait : finalement, un homme comme lui ne fera jamais de politique. Il s'est trompé.

C'était un littéraire aussi ?

Oui, c'est un auteur d'anthologie de la politique française, un homme de culture. Pratiquement à chaque fin de conférence de presse, il citait un auteur plutôt du XIXe siècle, et un poète du XIXe parce que c'était plutôt par-là que penchaient ses goûts.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Quand Georges Pompidou donnait une conférence sur Baudelaire 15 min Les Nuits de France Culture Quand Georges Pompidou donnait une conférence sur Baudelaire

Pompidou incarnait une droite modérée qui a un peu disparu aujourd'hui ?

C'est sans doute l'un des derniers gaullistes. Plus moderne, mais un gaulliste dans la mesure où il est libéral sur le plan économique, mais c'est un libéral tempéré par le social d'une certaine manière. Il croit à l'Etat, à la modernisation de la France sur le plan économique, et a également des idées conservatrices, des idées d'ordre. On sait par exemple qu'il s'est opposé, après 1968, à Edgar Faure qui voulait libéraliser l'université. C'est sous Pompidou également qu'est votée la première loi anticasseurs. C'est donc un homme d'ordre avec des idées assez conservatrices, et de ce point de vue il y a une continuité avec le général de Gaulle.

Vous établissez des similitudes entre Georges Pompidou et Emmanuel Macron ?

Oui, en tout cas c'est un peu le clin d'œil que voudrait donner Emmanuel Macron en ce moment. Le parallèle le plus évident est plutôt entre Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Mais il est vrai que l'image qu'a Georges Pompidou est l'image du réformateur, du modernisateur, de l'européen. C'est lui qui a instauré le premier ministère chargé de la nature et de l'environnement, sous la houlette de Robert Poujade, en 1972. Il y a de ce point de vue un certain nombre de parallèles, mais ce n'était pas un écologiste extrêmement convaincu non plus : Georges Pompidou, c'est également la voiture, l'urbanisation à outrance, le nucléaire, etc.

Macron qualifie Pompidou de réformateur inlassable.

Quand un homme politique de premier plan fait l'éloge d'un prédécesseur, il parle toujours de lui. Quand Valéry Giscard d'Estaing parlait de Raymond Poincaré en hommage à l'ancien Président de la République, il parlait de lui. C'est un topos de la vie politique.

C'est donc une façon pour Emmanuel Macron de dire que lui aussi est un réformateur inlassable ?

Oui, c'est justement le 'en même temps'. Il y a le clin d'œil à la droite qui est fait là qui semble avoir oublié son ADN gaulliste, c'est-à-dire le libéralisme tempéré par le social, le "en même temps". Donc ce en "même temps" que veut incarner Emmanuel Macron, il nous explique qu'il le retrouve d'une certaine manière en Georges Pompidou.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Emmanuel Macron salue la mémoire de Georges Pompidou 14 min Journal de 22h Emmanuel Macron salue la mémoire de Georges Pompidou

Le clivage gauche-droite existait du temps de Pompidou alors qu'il tend à s'estomper aujourd'hui. C'est une différence majeure entre la France d'aujourd'hui et celle des années 70 ?

Je ne suis pas sûr que le clivage droite gauche s'efface aussi fortement que cela. Un récent sondage le démontre : quand on demande aux Français de se situer sur un axe droite-gauche, 80% des personnes interrogées y parviennent. Mais vous savez que Georges Pompidou, comme le général de Gaulle d'ailleurs, ne se revendiquait pas de droite. Ils ne considéraient pas le parti gaulliste comme un parti mais comme un rassemblement. Le gaullisme est une façon de dépasser les clivages droite-gauche à tort ou à raison, et c'est évidemment ce que veut incarner Emmanuel Macron aujourd’hui.

Emmanuel Macron lui aussi insiste sur le dépassement des clivages traditionnels ?

Emmanuel Macron ne dit pas qu'il est ni de droite ni de gauche, mais qu'il est à la fois les deux. C'est la théorie du rassemblement où l'on prend les meilleures idées de droite et de gauche.

Vous faisiez le rapprochement entre Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron davantage qu'entre Macron et Pompidou. Vous pensez aux réformes sociétales de Giscard, la légalisation de l'avortement et l'abaissement de l'âge de la majorité civile de 21 à 18 ans ?

Car Valéry Giscard d'Estaing représente la concentration des centres. Et Emmanuel Macron c'est un peu ça : le macronisme, en tout cas jusqu'à récemment, c'était ça. Le 'en même temps' incarnerait une France gouvernée au centre, à la fois au centre gauche et au centre droit, où l'on prendrait les meilleures idées des uns et des autres. La personnalité même d'Emmanuel Macron ressemble à celle de Valéry Giscard d'Estaing, pas seulement pour les réformes sociétales (il n'y en a pas eu énormément), mais pour la modernisation, une France plus moderne, toute la rhétorique macronienne s'inspire je crois de Valéry Giscard d'Estaing.

En bon héritier du gaullisme, Georges Pompidou voulait être au-dessus des partis ?

Oui. D'ailleurs, il revendiquait le changement, mais en insistant sur la continuité. Et le changement était moins dans les orientations politiques que dans la façon de faire de la politique et d'incarner finalement la présidence de la République.

Peut-on dire finalement que Georges Pompidou rassurait les Français ?

Oui, il incarnait une présidence rassurante par son propre personnage, sa bonhomie, son ouverture, la vie simple qu'il menait, sa proximité avec les Français... Même si cette proximité a été largement freinée dans les deux dernières années de son mandat à cause de la maladie.