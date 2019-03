Grand débat : Emmanuel Macron échange lundi avec des intellectuels, à suivre en direct sur France Culture

Le président de la République se confrontera lundi aux questions de plus de 65 intellectuels. Un débat animé par Guillaume Erner, le producteur des "Matins" de France Culture, à suivre lundi dès 18h20 sur France Culture, et en direct vidéo sur franceculture.fr.

Emmanuel Macron face aux intellectuels : c'est l'affiche de ce nouveau volet du Grand débat national, à suivre lundi sur France Culture. A partir de 18h20, le président de la République se confrontera à l'Elysée aux visions et aux questions de plus de 65 intellectuels représentant les domaines des savoirs, de la recherche et de la pensée contemporaine. La rencontre, en partenariat exclusif avec France Culture, sera animée par Guillaume Erner, le producteur des "Matins". Et l'intégralité sera diffusée en direct à l'antenne de France Culture, et en direct vidéo sur franceculture.fr.

Parmi les personnalités attendues, l'Elysée a mentionné les philosophes Marcel Gauchet, Souad Ayada et Monique Canto-Sperber, les sociologues Jean Viard et Michel Wieviorka, le psychiatre Boris Cyrulnik, le climatologue Jean Jouzel, les économistes Philippe Aghion et Jean Pisani-Ferry, ainsi que les prix Nobel Serge Haroche et Jules Hoffmann. Cet événement est organisé trois jours après la fin ce vendredi de la première phase du Grand débat, lancé le 15 janvier en réaction au mouvement des "gilets jaunes".

Questions fondamentales

Le débat, animé par Guillaume Erner, sera organisé autour de grandes questions fondamentales telles que le climat, les inégalités, les nouvelles formes de démocratie, l’Europe …

"Nous espérons que ce débat sera riche et permettra de nourrir les réflexions de toutes et de tous", a déclaré la directrice de France Culture, Sandrine Treiner.

Interrogé sur France Info ce vendredi matin, Guillaume Erner a détaillé la manière dont l'événement avait été organisé. Sur les invités, choisis par l'Elysée, il a estimé "qu'ils représentent un très large spectre des intellectuels français, qui permettra je l'espère un dialogue intéressant sur l'état de la France".

Le débat sera retransmis en direct sur l'antenne de la chaîne dès 18h20. Sur franceculture.fr, un dispositif spécial a aussi été mis en place : direct vidéo, résumé des débats tout au long de la soirée et analyses. Des extraits de la soirée seront aussi disponibles sur Facebook et Twitter.