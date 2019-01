Grand Débat National : paroles de maires

Le mouvement des "gilets jaunes" est une des expressions de la défiance croissante vis-à-vis des responsables politiques. Seuls les maires conservent une part importante de crédibilité aux yeux de la population. C’est la raison pour laquelle le président de la République compte sur eux pour apaiser la colère qui s’exprime et pour tenter de régénérer notre démocratie représentative. Il part aussi à leur rencontre dans toute la France : après la Normandie et l'Occitanie la semaine dernière, il devrait continuer cette semaine en Île-de-France.

Que pensent les élus de cette démarche et de l'attitude passée du Président ? Quelles doléances ont-ils déjà recueillies ? Témoignages.

A la veille du Grand Débat

La veille du lancement du "Grand Débat National" dans l'Eure mardi 15 janvier, Emmanuel Macron a reçu une quinzaine de maires de communes rurales. Ces élus ont remis au Président les doléances exprimées ces dernières semaines dans les cahiers ouverts à cet effet dans leurs mairies.

Président de l'association des maires ruraux de la Marne, Thierry Barba est le maire de Ville-en-Tardenois, une commune de 669 habitants située près de Reims. Il a remis les doléances de ses administrés à l'Assemblée nationale. Invité de notre journal de 22 heures du 14 janvier dernier, Thierry Barba dénonçait au micro de Stanislas Vasak le trop plein de taxes et la disparition des services publics, et il regrettait le cadrage du gouvernement :

Ce qui ressort le plus, ce sont les taxes. Il est clair que les gens en ont ras le bol. Nous avions déjà tiré le signal d'alarme il y a au moins deux ou trois ans en disant qu'à force de taxer les gens, il allait forcément y avoir des problèmes et, effectivement, on a senti la tension monter.

Thierry Barba, maire de Ville-en-Tardenois (Marne).

Après le premier échange marathon en Normandie

Le "Grand Débat National" a été lancé à Grand-Bourgtheroulde dans le département de l'Eure. Emmanuel Macron était accompagné de quatre ministres mais c'est bien le Président qui s'est retrouvé au centre du jeu et des interpellations de 600 élus normands.

Le premier "Grand Débat" entre le président de la République et les maires a donné lieu à près de 7 heures de discussions :

La réunion a semble-t-il permis de renouer les liens entre entre un certain nombre de maires et le chef de l'Etat. C'est le sentiment d'Erick Goupil, maire d'Isigny-Le-Buat, dans le sud-Manche :

En ne venant pas à la rencontre des maires au dernier Congrès des maires, le Président m'avait un peu vexé. Même si je ne fais pas partie d'En Marche, je retrouve aujourd'hui le Président volontaire, qui a envie de faire avancer notre pays, qu'on avait vu pendant la campagne.

Erick Gouil, maire d'Isigny-Le-Buat (Manche).

Les discussions ont surtout permis de faire émerger les dysfonctionnements de l'administration et de la société française. Explications de Stéphane Robert :

Un Grand Débat difficile à lancer à Levroux dans l'Indre

Dans les jours qui ont suivi son lancement officiel par le président de la République, le "Grand Débat National" n'a pas franchement surexcité les foules. En tout cas dans l'Indre, à Levroux près de Châteauroux, pas facile de mobiliser les habitants, ni même le maire de la ville. Joël Morin est l'exception qui confirme la règle : ce retraité fait partie des huit habitants sur les 3 000 que compte Levroux à être venus coucher ses revendications sur le cahier de doléances mis à disposition par la mairie.

C'est bien de pouvoir dire ce que l'on pense en espérant que cela aboutisse, explique-t-il. Je suis retraité depuis plus de dix ans maintenant, et je me rends compte que ma retraite est la même que quand je suis parti.

Joël Morin, habitant de Levroux (Indre).

Cet habitant de Levroux se verrait bien poursuivre la discussion sur plusieurs thèmes avec d'autres personnes, pourquoi pas lors d'un débat un soir à Levroux. Mais son désir de citoyenneté s'arrête là, pas question de prendre en charge l'organisation d'une telle soirée. Comme le président de la République, il préférerait que le maire s'en charge.

"Que les citoyens s'organisent, après tout c'est leur grand débat"; rétorque immédiatement Alain Fried, le maire UDI de Levroux. "Je faciliterai l'organisation, mais en tant que facilitateur, en aucun cas pour diriger un débat ou organiser quoi que ce soit. C'est une idée fixe de nos gouvernants de dépouiller les communes de leurs compétences et là, tout d'un coup, on redécouvre l'existence des maires", s'étonne l'élu.

Un constat amer partagé par Michel Blondeau, maire de la commune voisine de Déols. Il ne donnera d'ailleurs aucune consigne aux membres de l'association des maires de l'Indre qu'il préside mais se dit personnellement prêt à distribuer un questionnaire dans toutes les boîtes aux lettres de sa ville afin de soumettre un questionnaire à ses administrés et d'en faire remonter la synthèse au préfet.

Ce n'est pas à nous d'organiser les débats. Aider à ce que les attentes de nos habitants remontent dans ce cadre là, oui (...) mais ce n'est pas à moi, maire d'une commune, de débattre de décisions nationales.

Michel Blondeau, maire de Déols (Indre).

Dans le Lot : "Je ne veux pas qu'il m'écoute, je veux qu'il nous entende"

Emmanuel Macron a décidé d'animer dans la même semaine un deuxième débat avec les maires, à Souillac, dans le département du Lot. Des élus qui ont préparé avec beaucoup de soins leur message à Emmanuel Macron. Reportage de Rosalie Lafarge :

Partagé entre l'excitation du moment et l'inquiétude d'éventuels débordements, Jean-Michel Sanfourche, le maire sans étiquette de Souillac, peaufine son discours d'introduction à l'intention d'Emmanuel Macron jusqu'au dernier moment. Il prévoit de faire part des revendications des "gilets jaunes" de Souillac, mais aussi d'aborder la question des dotations faites aux communes. "En 2014, on touchait 700 000 euros, en 2018 on n'a touché que 380 000 (...). Notre commune de 4 000 habitants est passée à côté de quatre millions et demi d'euros d'investissements", résume Jean-Michel Sanfourche.

Au-delà des moyens, c'est tout un échelon qu'on méprise selon Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot : "Il y a vingt ans, quand un conseil municipal délibérait, cela avait des conséquences. Aujourd'hui, les maires passent leur temps à prendre des délibérations qui sont sans conséquence. Sur les fermetures d'écoles par exemple, les municipalités les refusent par délibération, mais quelques heures plus tard l'Etat, le préfet, les services académiques passent en disant ce n'est pas grave, on s'assoit sur votre délibération."

Mais pour le Macroniste Jean Launay, ancien député du Lot et ancien président de l'association des élus du département, il faut laisser sa chance au chef de l'Etat qui a pris le parti de "faire les treize régions de France, avec un choix délibéré d'aller dans des endroits excentrés par rapport aux métropoles", ce qui ressort selon lui d'une "volonté de ne pas rester uniquement dans les sphères parisiennes et d'aller à l'écoute de la respiration des territoires pour en tenir compte".

Les petites communes veulent faire entendre la voix de la ruralité

Parmi les 600 élus d'Occitanie invités à prendre part à la réunion organisée à Souillac, on trouve Philippe Canceil, maire sans étiquette de Labastide-du-Vert, dans le Lot. Ce petit village niché dans la vallée du Vert, au cœur des vignobles de Cahors, abrite 270 habitants.

Dans nos petites communes, on dialogue et on est au contact avec les habitants au quotidien. Cette notion a manqué au Président depuis un an et demi. Il a donné l'impression de prendre des décisions technocratiques, pas forcément en lien avec les attentes des habitants.

Philippe Canceil, maire de Labastide-du-Vert (Lot).

L'élu rappelle qu'on vient aujourd'hui dans le département du Lot en voiture, car en train c'est "quasiment impossible" et qu'en avion, on atterrit tellement loin qu'il faut "reprendre la voiture". Et si on en est arrivé là, selon le maire de Labastide-du-Vert, c'est "parce que certains territoires ruraux n'ont pas été vus". Ils ont été oubliés au détriment des métropoles selon Philippe Canceil.

Or dans ces villages, on aurait besoin de petits projets pour devenir attractif. Cette petite commune par exemple, aimerait bien être soutenue pour rénover des logements proches de la ruine.

Si l'Etat nous donnait cette capacité d'investir dans ces logements, on pourrait ensuite les proposer à des jeunes couples avec enfants, nos villages auraient des enfants dans les écoles et nos écoles ne seraient plus promises à une fermeture proche.

Philippe Canceil attend donc des actes forts et concrets de la part du Président, seule façon, semble-t-il dire, pour qu'Emmanuel Macron sorte du Lot un peu moins impopulaire qu'en y arrivant.

Emmanuel Macron répond aux 600 élus d'Occitanie

Comme un air de déjà vu ! Emmanuel Macron a livré le vendredi 18 janvier à Souillac (Lot) une prestation très similaire à celle de l’Eure trois jours plus tôt. Le Président a échangé pendant 6h32 avec 600 élus d’Occitanie réunis au Palais des Congrès. Il a défendu, point par point, la politique menée depuis ses débuts à l’Élysée. Tout en affirmant rester ouvert sur l’aménagement de certaines de ses décisions comme les 80 km/h.

Une nouvelle démonstration de force qui laisse un public divisé. "Même Fidel Castro n'avait pas fait autant", lance un maire du Gers pour souligner l'endurance du Président. En plus de six heures, de nombreux thèmes ont été abordés. Emmanuel Macron a écouté, pris des notes, puis répondu à toutes les questions. Mais pour le président de la République, les critiques récurrentes contre la fiscalité deviennent agaçantes.

J'entends beaucoup trop de débats qui parlent de fiscalité, des uns qui gagneraient trop par rapport à d'autres, et qui ne veulent pas s'attaquer à la racine des inégalités : c'est l'accès au travail. Ce qui est profondément injuste, c'est que certains n'aient pas accès de manière égale à l'emploi. C'est ça le vrai défi français, nous sommes le seul grand pays européen qui depuis trois décennies est en chômage de masse, et ce n'est pas en rétablissant l'impôt sur la fortune ou en faisant le référendum d'initiative citoyenne qu'on le réglera.

Si certains élus soulignent la nouvelle performance du président de la République et leur sentiment d'avoir été "entendus", d'autres se montrent plus sceptiques, "attendent la concrétisation", et soulignent que ce ne sont pas les discours qui "calment les gens, ni qui pansent les plaies".