Hervé Juvin –Rassemblement National : Invité exceptionnel de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture

Jeudi 21 avril de 7h40 à 8h et de 8h20 à 8h45

À l’issue d’une campagne électorale au cours de laquelle on a souvent déploré la discrétion des enjeux liés à la culture autant que le manque d’échanges de fond sur les idées, France Culture propose de mettre ces sujets au cœur du débat et interroge les deux candidats du second tour de la présidentielle.

Invité de Guillaume Erner : Hervé Juvin pour Marine Le Pen, député européen du Rassemblement national et conseiller régional des Pays de la Loire

De nombreuses questions ont été abordées durant la campagne, techniques et politiques, mais les idées ont été les grandes absentes des programmes. Comment a évolué le débat public depuis cinq ans ? Où en est la France du point de vue de l’organisation des rapports de force politique ? Comment la guerre en Ukraine bouleverse-t-elle notre rapport à la démocratie, à l’Europe, mais aussi à l’histoire et à la mémoire ?

Quelle place donner à la culture dans la France de demain ? Comment redéfinir une vision de la culture et quels moyens l’Etat est-il prêt à lui consacrer ? Comment peut-elle contribuer à réduire les fractures hexagonales et le sentiment de décrochage d’une part significative de la population, toucher les jeunes et les publics qui n’y ont pas accès ?

