"Il faut que ça change !" - la série vidéo

Le philosophe Laurent de Sutter s'indigne du triomphe de l'indignation. Il était l'invité du journal de 12h30 le 29 décembre 2017

L'historienne Sophie Wahnich s'indigne de la fin de la neutralité du net, principe fondateur d'internet, annoncée le 14 décembre par la Commission fédérale américaine des communications. Elle était l'invitée du journal de 12h30 le 28 décembre 2017.

Le philosophe Dany-Robert Dufour s'indigne de l'évasion fiscale, qui contrevient à un principe constitutionnel : l'article 13. Il était l'invité du journal de 12h30 d'Antoine Mercier le 27 décembre 2017.

Pascal Brice est le directeur général de l'OFPRA, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Il appelle de ses vœux la création d'un office européen de l'asile pour répondre de façon cohérente aux demandes des réfugiés qui arrivent sur le sol européen. Il était l'invité du journal de 12h30 du 18 décembre 2017, à l'occasion de la journée internationale des migrants.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités et président de l'IREMMO (Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient) et de la revue Confluences Méditerranée, s'indigne de l'absence de réponse de la diplomatie française suite à la décision unilatérale des Etats-Unis de faire de Jérusalem leur capitale. Il était l'invité du journal de 12h30 du 7 décembre 2017.

Pascal Perrineau, politiste, s'indigne de la marginalisation des citoyens exclus. Il a dirigé l'ouvrage collectif "Le Vote disruptif" (Presses de Sciences Po), et était l'invité du Journal de 12h30 le 24 novembre 2017 :

Le président de la conférence des présidents d'universités, Gilles Roussel, était l'invité du Journal de 12h30 le 22 novembre 2017 :

Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault et ancien président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, était l'invité du Journal de 12h30 le 20 novembre 2017 :

Benoît Hamon, président du Mouvement du 1er juillet 2017 (M1717) et ancien candidat à la présidentielle pour le PS était l'invité du Journal de 12h30, le 14 novembre 2017 :