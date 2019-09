Jacques Chirac Emissions spéciales sur France Culture

Sur France Culture et franceculture.fr - Les 26, 27 & 28 septembre 2019

La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire.

Jacques Chirac

Homme politique de premier plan et passionné de culture, France Culture revient, au travers de plusieurs émissions en direct, sur le parcours de Jacques Chirac, ancien président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007, décédé ce jeudi 26 septembre 2019.

Ecoutez et réécoutez toutes les archives et émissions de France Culture consacrées à Jacques Chirac dans un dossier spécial sur franceculture.fr.

A L’ANTENNE EN DIRECT

Jeudi 26 septembre

12H30 LE JOURNAL de Thomas Cluzel

12H55-13H30 LA GRANDE TABLE d’Olivia Gesbert

Avec Denis Tillinac, écrivain et proche de Jacques Chirac

18H20-19H LE TEMPS DU DÉBAT d’Emmanuel Laurentin

Quelle place pour Jacques Chirac dans l’histoire ?

Co présentée par Béatrice Bouniol de La Croix

Avec Jean-Luc Barré, biographe de Jacques Chirac, Christine Albanel, ancienne ministre de la Culture et de la Communication et Florian Louis, historien du Proche-Orient

Vendredi 27 septembre

7H-9H LES MATINS DE FRANCE CULTURE de Guillaume Erner

Avec notamment Catherine Clément, philosophe et femme de lettres et Jean Garrigues, historien et spécialiste d’histoire politique.

Samedi 28 septembre

12H-12H30 POLITIQUE ! d’Hervé Gardette

Les chiraquiens