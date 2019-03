Jacques Chirac : "Je ne crois pas à l'explosion de la société, mais à sa dégradation par l'exclusion"

"Le rendez-vous des politiques" proposait à la fin de l'année 1993 un débat avec Jacques Chirac, alors maire de Paris et ancien Premier ministre, autour du sujet de l'actualité du gaullisme en cette fin de siècle. A cette occasion, il raconte sa première rencontre en tête-à-tête avec le Général De Gaulle après son élection comme député de la Corrèze en 1967 et livre son sentiment : "Je ne peux pas dire que j'ai été impressionné ou non impressionné. [...] J'étais heureux mais je ne peux pas dire que j'ai été très impressionné." Il donne ensuite sa définition du gaullisme, le gaullisme est un rempart "à la fatalité", aux "maux qui nous accablent" lui semble-t-il.

Le gaullisme doit tout naturellement exprimer le refus de considérer que nous sommes en quelque sorte victimes du sort. Et je pense que le gaullisme consiste aujourd'hui à chercher les moyens offensifs permettant de le conjurer.

Jacques Chirac estime que "personne n'est en droit de revendiquer pour lui le gaullisme et a fortiori la pensée du Général De Gaulle". C'est pourquoi il précise qu'au RPR, ils ne se considèrent pas comme "ses héritiers" mais comme "ses disciples".

Il y a un certain nombre d'éléments clés. Pour essayer d'en définir la philosophie, il faut chercher les mots qui s'attachent au gaullisme. Parmi ces mots, je crois qu'il y a celui de résistance [...], il y a le mot honneur par référence à un passé prestigieux et dont on se sent porteur, il y a le mot humanisme [...], il y a le mot indépendance qui n'est d’ailleurs absolument pas en contradiction avec le mot suivant qui est le mot Europe. C'est le Général qui nous a engagés dans l'aventure européenne [...] et il y a le mot stabilité, ce qu'il nous a donné grâce aux institutions de la Cinquième République. A partir de là, il y a naturellement la conscience du fait national, qui n'est pas un nationalisme, ni un populisme.

Jacques Chirac s'exprime sur plusieurs sujets comme la nécessité d'une agriculture intensive pour nourrir toute la planète puis il livre son avis sur l'exception culturelle française.

Je pense qu'il y a exception culturelle française. [...] J'observe que cette exception culturelle française est liée au fond à l'idée que nous nous faisons de l'homme et repose sur un postulat que les hommes sont égaux entre eux. C'est très profondément notre conviction mais ce n'est pas la conviction de tout le monde. [...] Je pense que la France est probablement la seule nation qui puisse affirmer très fort que les hommes sont libres et égaux, et que ce message a une valeur universelle. Je ne dis pas qu'il est forcément juste, je dis qu'il a une valeur universelle et s'il disparaissait, il manquerait quelque chose à l'évolution de nos civilisations.

L'ancien Premier ministre s'inquiète de l'exclusion qui gagne du terrain dans notre société et est à l'origine du développement "d'une classe de parias". Lutter contre ce danger doit être la priorité car il est de plus en plus difficile de les ré-intégrer socialement. On ne parle plus de "défavorisés comme au temps de Pompidou" mais bien d' "exclus" selon lui.

Je ne crois pas que la France est en train d'exploser en communautés diverses. Je crois que ce qui aujourd'hui nous menace est d'une autre nature. Le danger majeur auquel est confrontée notre société aujourd'hui, c'est l'exclusion.

Et pour conclure, dans la perspective de 1995, Jacques Chirac livre sa réflexion politique et économique sur "la rupture qui est indispensable".

Je crois qu'aujourd'hui les Français sont inquiets et à juste titre par toutes sortes de dangers qui les guettent. Quand un peuple est inquiet, il est découragé et il réagit mal, ça peut être l'amorce d'une décadence. Il faut donc redonner l'espoir aux Français. [...] Et d'autre part, les Français ont besoin d'être fiers de la France, que la France soit entendue, écoutée, qu'elle ait quelque chose à dire et qu'elle soit respectée.