Jacques Chirac vu par Éric Lefeuvre, l'un de ses photographes personnels

Éric Lefeuvre est l'un de ceux qui ont façonné l'image de Jacques Chirac pendant des années. Un de ses photographes personnels, comme Henri Bureau. Son travail a débuté à l'hôtel de Ville de Paris, avant de passer à l'Elysée et de suivre le Président dans ses déplacements, allant jusqu'à orchestrer le travail des photographes lors de G8 ou autres rencontres de ce type.

Entretien avec celui, "plein d'émotion et de tristesse", qui a passé trente ans aux côtés de Jacques Chirac et lui a consacré deux livres : Chirac intime, en 2007 et, Chirac, coulisses d'un Destin, en 2017, avec la journaliste Laurence Masurel, chef du service politique de Paris-Match. Au sujet d'"un proche, même si ce n'était pas affectif".

Comment a débuté votre relation avec Jacques Chirac ?

Je l’ai rencontré en 1984, pour ma toute première image. Mon père était photographe traditionnel et il avait décroché le marché à la mairie de Paris des photos du protocole. Moi, de temps en temps, comme j'avais quitté l'école assez rapidement, il m’est arrivé d’aller faire des images pour le service du protocole. On était rarement en contact avec le maire de Paris de l’époque, Monsieur Chirac. Mais une fois, le service de presse n’était pas présent, alors j'ai fait ses photos. Ce fut ma toute première image.

J’étais là, donc je me suis retrouvé devant Jacques Chirac. Je tremblais un peu et l’appareil a un peu tremblé, mais j’ai réussi à sortir quelque chose quand même. J'étais un apprenti professionnel, je commençais dans une petite agence de presse qui réalisait beaucoup de portrait politique.

Pourquoi trembliez-vous devant Jacques Chirac ? Il était maire de Paris, ce n'était pas encore le Président.

Le personnage en imposait un peu quand même. Et je tremblais, non pas à cause du personnage, mais par rapport à l’image que je devais faire, c’est-à-dire obtenir un résultat professionnel. Réussir ma photo.

Lui, non, il ne faisait pas trembler les gens, il était plutôt le contraire. C'était un personnage plutôt sympathique.

Mais il en imposait quand même un petit peu et c’était un homme pressé : je n’allais pas le faire poser pendant un quart d’heure. Il fallait donc être rapide et efficace.

A-t-il toujours été comme ça ? Ou avez-vous vécu un vrai changement entre les deux fonctions ?

Aucun changement. Nous avons même eu du mal à nous faire à l’idée que "monsieur le Maire" ou "Monsieur" était devenu "monsieur le Président". Le moment nous a fait comprendre que nous étions en train de passer une étape : le maire de Paris, avec lequel nous étions très très proches, et le Président, ce n’était pas pareil.

Quand nous sommes arrivés à l’Elysée, il y a effectivement eu un changement, au niveau du protocole, etc. Mais, tant bien que mal, on arrivait à accéder à lui par son secrétariat. Lui, il n’avait pas changé vis-à-vis de nous, mais nous, il fallait que l’on apprenne que son rôle avait changé, que le personnage était monté en grade.

Qu'appelle-t-on la proximité avec un homme politique de la trempe de Jacques Chirac, quand on est photographe ?

Simplement, un témoignage de ce qu’il fait. Le seul qui ait réussi à percer la carapace de Jacques Chirac est Pierre Péan, je pense (auteur du livre L'Inconnu de l'Élysée, dont la couverture est une photo d'Eric Lefeuvre choisie par Claude Chirac, NDLR).

Moi, je ne prétends pas connaître Jacques Chirac. Je l’ai observé énormément, donc je pouvais savoir s’il était fatigué, s’il en avait marre sur une tribune. Le reste...

La seule question que je lui ai posée, c'était il y a trois ans, quand on avait accès à lui beaucoup plus facilement. Je lui ai demandé à l'occasion d'une dernière photo : "Qu’est-ce qui vous faisait aller à 13 ans au musée Guimet, alors que moi, j'allais au football ?" Il m'a regardé très gentiment et m'a fait une réponse assez laconique : "parce que cela m'intéressait”. Cela s'est arrêté là et je pense qu'il y avait ici une partie privée qu'il n'a jamais voulu laisser paraître, son petit jardin secret. Quelques photos de 1990 trahissent cela : des images où il est face à des statues africaines où l’on sent un véritable investissement. Moi, je n’avais pas pris conscience de cette partie là de Jacques Chirac. J’en étais encore resté au côté plus western et bière. Il laissait davantage passer cette attitude là que le reste.

De toutes façons, j’avais décidé de m’arrêter aux portes des appartements privés quand j’étais à la présidence de la République. Je ne voulais pas rentrer dans cette intimité là. La chose politique m'intéressait avant tout, l'idée de pouvoir témoigner d’une activité de chef d’Etat. J'avais cette chance.

Comment s'était organisée votre dernière photo de lui, il y a trois ans ?

C'est une période que l'on connaît beaucoup moins de lui et plus grand monde ne venait le voir. Alors qu’avant ce n’était pas du tout notre habitude, nous avions la possibilité d'avoir un vrai rendez-vous avec lui. Et Claude Chirac aimait bien cela. A l'agenda, auparavant, c'était plutôt Bill Clinton ou Tony Blair, et là mon petit nom s'y retrouvait.

La dernière fois, je suis donc allé le voir en 2016, avant l’été. Et j'y suis retourné quinze jours plus tard car ma fille était née et ma femme souhaitait une photo du président avec elle. Il était très content de faire cette photo avec ma fille, super heureux. Il était très doué comme grand-père.

Pour sa toute dernière photo, je ne voulais prequ'un de ses objets et ses mains. Mais cette photo n'était pas terrible, un peu en contre-jour, et je l'ai fait lui. Un de ses collaborateurs encore là m'a glissé : "Tu as de la chance, il sourit." Car à cette époque, il n’était pas très très bien. Il avait effectivement souri et s’était prêté au jeu de la photo.

D’un autre côté, j’avais eu un petit mot de Claude Chirac, qui n’était pas loin dans les bureaux. Elle m’avait dit : "Vous faites quoi Eric ?” Je lui avais répondu : "une photo”. De me dire : "Il n’y a plus de photo Eric”. J’ai quand même gardé cette photo. Elle est parue dans mon livre et elle est aussi passée dans l'émission "C à vous" où Pierre Lescure l'avait considérée pleine d'humanité.

Mais on a eu un petit moment difficile avec Claude Chirac parce qu’elle n'aurait pas souhaité que cette image sorte.

Il était dans son fauteuil, un peu affaibli, mais je considère que cela fait aussi partie de la vie. Il fait un petit sourire de malice, comme il avait toujours fait. Cela n’avait pas changé. C’est la dernière image, il en fallait bien une dernière.

Vos photos montrent à quel point vous l'avez accompagné sur toutes les scènes du monde. Avec énormément d'images en Afrique. L'Afrique, c'était vraiment d'après vous son meilleur terrain de jeu ?

Je pense qu’il comprenait. Je me souviens qu’il nous disait : "Si ces gens là à un moment donné ne sont pas pris en compte, ou si on ne s’en occupe pas, eh bien, ils remonteront parce qu’ils auront faim, ils remonteront." Il savait très très bien l’importance de ce qu’il se passait.

L'Afrique et le France, ça a toujours été compliqué. Maintenant, il adorait ce continent. Peut-être pas plus que les autres, car il avait un côté très asiatique aussi. Mais l’Asie était le côté caché, et l’Afrique le côté où il était le plus expansif - parce que les gens l’étaient en retour, donc il avait davantage de facilités. Il était bien. En Asie, il y avait une certaine retenue. La sagesse africaine devait lui plaire aussi, ce côté humaniste que l'on découvre désormais chez Jacques Chirac.

Mais on est encore loin de tout savoir de lui parce que je pense qu'il demeure une grande partie cachée.

Comment était-il justement avec les gens qu’il croisait au cours de tous ces voyages officiels ? Avec l'homme de la rue par exemple, avait-il un contact particulier ?

Oui. Au Sénégal, à Dakar par exemple : il sort de l’hôtel, il voit des enfants, il y va. Au niveau sécurité, il était assez compliqué à gérer. En France ou à l’extérieur, ce qui l'intéressait, c’était le contact : le contact avec les gens et le contact physique. Il fallait qu’il touche, qu'il regarde. Il en avait besoin. Au Mali aussi , par exemple lorsque nous avons fait une photo d'une rencontre avec des chefs de village, il s'était montré très respectueux.

Je me souviens aussi : j'ai souri un peu, une fois, dans une exposition sur les Inuits parce que leurs chants sont très gutturaux. Alors j’ai eu un regard ... Il m’a gentiment fait comprendre que ces gens-là étaient de cette culture, qu’il était hors de question de s’en moquer et que mon petit sourire n’avait pas lieu d’être.

Quelle photo gardez-vous dans votre cœur, une photo de ces voyages à l'étranger ?

Une photo au Sénégal alors que nous allions dans la circonscription d’Abdoulaye Wade qui allait devenir président. Des gens nous suivaient dans un car et il passait son temps à les saluer avec la main. La photo montre un détour de son visage en contre-jour.

Pendant une vingtaine de kilomètres, il y avait tout le temps du monde, et à un moment donné, il s’est levé. Il est allé devant le car pour saluer les gens beaucoup mieux que lorsqu'il était assis. Il s’est bien rendu compte qu’il se passait quelque chose.

Et face aux autres chefs d'État ?

Ils étaient ses collègues, comme il le disait. Un jour, nous allions au Conseil Européen pour défendre la position de la France dans le conflit irakien. Moi je n'avais pas forcément les badges rouges d'accès, et le chef du protocole m’appelle en me disant "vite vite, il y a un bilatéral sauvage". Jacques Chirac était en train d’essayer de convaincre Tony Blair de ne pas entrer dans ce conflit irakien. Maintenant, il y a prescription.

Vous assistez donc à des instants de ce niveau et quand ils sont entre eux, c’est particulier : vous n'appartenez pas à ce monde mais vous êtes obligés d'entendre car vous vous retrouvez assez proche et qu'ils se parlent comme nous en famille.

Avec la reine d’Angleterre, c’était moins facile, mais Jacques Chirac n’avait pas de difficultés à arriver dans une conversation. Et il savait capter l'attention de ses interlocuteurs.

Avec la collaboration de Nathalie Lopes

À LIRE AUSSI Actualités "Le bulldozer" Jacques Chirac est mort