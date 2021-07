Jean Massiet : "Les jeunes sont extrêmement friands de nouvelles formes de politisation"

Avec sa chaîne Twitch Accropolis sur laquelle il commente en direct les Questions au gouvernement, le streamer de 32 ans Jean Massiet s’est déjà fait remarquer par son originalité. Depuis 2015, des dizaines de milliers de jeunes l’écoutent vulgariser chaque semaine la vie politique française. Aujourd’hui, il vient de financer, grâce à une campagne de crowdfunding qui lui a permis de récolter près de 100 000 euros (sur un objectif initial de 30 000 euros), la réalisation d’un débat politique hebdomadaire, Backseat, diffusé en direct sur Twitch pendant toute la campagne présidentielle (depuis plusieurs semaines déjà en réalité). Chaque semaine, une personnalité politique (dont des candidats aux primaires et à l’élection présidentielle) sera interrogée par lui et ses chroniqueurs, et interagira avec les spectateurs sur le tchat. Alors que les jeunes désertent les isoloirs, l’initiative démontre un peu plus que pour cette génération, la politique, qu’ils en soient acteurs ou simples spectateurs, passionne hors des cadres conventionnels.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Que mettez-vous derrière l'étiquette "streamer politique" ? Vous considérez-vous comme un vidéaste, un journaliste politique, un commentateur politique ?

Je suis ce que l'on appelle un vulgarisateur, ce qui fait référence à ce nouveau métier sur Internet, de personnes passionnées qui rendent accessibles des choses complexes (la science, l'histoire, la philosophie, etc.) Moi, je vulgarise l'actualité politique, de façon neutre, pour la rendre accessible au plus grand nombre. Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez me ranger dans la case journaliste si vous voulez. Politologue, si vous voulez. Je ne me suis jamais défini autrement que par l'objet que je propose : un stream. Cela désigne une diffusion en direct interactive sur Internet. Je commente en direct l'Assemblée nationale (les Questions au gouvernement notamment - Ndlr), par exemple, comme si c'était un match de foot ou une partie de jeu vidéo.

Il y a quand même un public qui est visé à partir du moment où on est sur Twitch. On va parler à une certaine cible, les jeunes.

Très clairement, mon objectif a toujours été de m'adresser aux jeunes. J'ai l'ambition de rendre la politique plus accessible aux jeunes et surtout ceux qui se sentent les plus éloignés possible de la politique, ceux de ma génération qui ne se sentent pas impliqués, pas concernés ou en tout cas très loin, trop loin, qui ont un rapport très conflictuel avec la politique. Évidemment, ils s'abstiennent depuis très longtemps. Ils ont toujours l'impression que la politique ne s'adresse pas à eux. À raison. La politique, c'est jargonneux, complexe, un peu chiant, ce n’est pas très sexy. Mon objectif éditorial a donc toujours été de m'adresser à ce public et c'est pour ça que je le fais sur Twitch, qui est une plateforme sur laquelle on ne s'attend pas à regarder de la politique. On s'attend à regarder autre chose, mais tant mieux car c'est justement en allant chercher les jeunes là où ils sont que l'on a le plus de chance de les toucher.

Pourtant, la politique a longtemps eu la réputation d’être un répulsif sur Twitch…

Cela peut devenir un répulsif si c'est mal fait. Quand les personnalités politiques viennent racoler, dans le très mauvais sens du terme, c'est-à-dire venir en période de campagne, par exemple, racler des voix, expliquer qu'on est le meilleur, qu'on a tout compris et venir donner un discours très vertical, descendant, très paternaliste, en disant "votez pour moi" en gros. Et la bonne manière de faire de la politique sur Twitch est d'utiliser ce que propose Twitch et ce que propose Internet en fait, de manière générale : cet outil puissant de dialogue et d'échange de pair à pair et de se placer dans une posture d'écoute et d’échange avec le public. C'est un art dans lequel les politiques ne sont en général pas très bons. Ils sont plutôt à l'aise dans les exercices de communication politique. Et ça, c'est assez mal vu par le public.

Ce qui est valorisé par le public sur Twitch, c'est la sincérité, plus que tout. Être sincère, être honnête, être transparent, se montrer non pas sous son meilleur jour, mais au naturel. Le public ne veut pas que les gens viennent en représentation. L'artificialité sur Twitch, ça ne marche pas. C'est peut-être le seul endroit où, justement, on attend des politiques qu'ils soient humains et non pas des surhommes. Et c'est assez marrant de voir que les politiques n'y arrivent pas tous.

Justement, peuvent-ils se libérer de cette artificialité avec Twitch ?

C'est très difficile parce que, qu'on le veuille ou non, la communication publique reste engoncée dans un carcan difficile à faire exploser. Pour autant, on a vu des politiques s'essayer à l'exercice avec plus ou moins de talent. On a vu Jean-Luc Mélenchon, par exemple, venir sur Twitch, à l'occasion d'émissions dans lesquelles il a joué le jeu de l'interaction avec le tchat, ce qui encore une fois n'est pas naturel pour un politique. Mais lui s'est prêté au jeu et en a compris, je pense, la substance. Il s'est surtout adressé à des gens d'accord avec lui, mais à la limite, peu importe. Pour Jean Castex, cela a été différent parce qu'il est allé sur la plateforme à l'invitation d'un streamer, Samuel Étienne en l'occurrence. Il s'est prêté à un exercice un peu différent, d'échanges directs avec le tchat, mais assis à côté de son intervieweur. Ce qui a donné un mélange un peu particulier, qui a plu ou déplu dans tous les sens. Mais je trouve bien ce qu'a fait Samuel Étienne parce qu'il a pété les codes et c'est ce que l'on attend sur Twitch. Il a cassé les codes de l'exercice journalistique télévisé.

Les politiques qui ont assez bien réussi l'exercice de Twitch sont des députés écologistes à l'occasion de la loi Climat, anciennement LREM : Matthieu Orphelin, Paola Fortaleza, Cédric Villani... Il y avait aussi Delphine Batho. Ils ont décidé de diffuser leur travail parlementaire en direct depuis l'hémicycle et sous forme de marathon. Ils nous ont montré pendant plusieurs jours la réalité de ce que c'est qu'être député et de se battre politiquement, amendement après amendement, dans l'hémicycle. On les a vus les traits tirés, fatigués. On les a vus avoir des moments de joie, de doutes, de peines, d'espoir, etc. On les a vus passer par cinquante nuances d'émotions politiques. On se sentait comme eux, fatigués, et je trouve qu'ils ont réussi assez aisément à faire comprendre au public qui a regardé la réalité du travail politique.

Qui sont les gens qui vous regardent ?

Il se trouve que j'ai fait le choix de faire une enquête auprès de mon public. Je leur ai demandé de remplir un questionnaire. C'est de la sociologie en amateur, mais ça m'intéressait, je voulais savoir exactement qui ils sont. Il m'était déjà arrivé par le passé de faire des sondages sur le tchat en direct pour savoir l'âge de mon public. Je touche un public qui a entre 15 et 35 ans et une moyenne à 24 pile, qui est plutôt diplômé, très bien réparti sur tout le territoire et à l'étranger aussi, pas mal d'étudiants en Erasmus. Un public très masculin, avec 80% de garçons, ce qui est très chiant - c'est lié à l’histoire de la plateforme et au monde du jeu vidéo - et je travaille à lutter contre ça. J'ai appris que ce sont des gens curieux d'actualité politique sans être des militants ou des gens actifs dans le débat public. Ce sont des gens assez ouverts d'esprit et conscients de l'actualité.

Et aussi, j'ai voulu le mesurer, ce sont des personnes sur qui j'ai eu un impact. Ils et elles ont évolué dans leur manière de suivre l'actualité depuis qu'ils suivent ma chaîne. Ils sont plus tolérants aux opinions contraires et ça, j'en suis content. Depuis qu'ils m'entendent montrer différents sons de cloche, montrer comment les diversités d'opinion au sein même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale s'expriment, ils sont nombreux à me dire qu'ils tendent l'oreille quand ils entendent dans les médias quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord pour écouter ses arguments.

Est-ce qu'ils votent ?

Ils s'abstiennent à 60%. Aux élections régionales et départementales, en France les jeunes se sont abstenus à 82% et mon public jeune s'est abstenu à 60%. Encore une fois, ce sont des jeunes qui ont un rapport conflictuel à la politique. Il y a vraiment un côté je t'aime moi non plus. Ils rentrent dedans rarement par plaisir mais souvent par opposition frontale. Par exemple à l'occasion de mouvements. C'est assez classique. On sait que ce sont des moments de politisation très importants pour les jeunes. Et là, il se trouve qu'on a été servi. Entre les retraites, les "gilets jaunes", le Covid, le pass sanitaire, nous sommes en train de vivre des actualités politiques qui fédèrent beaucoup les gens.

Mon job consiste en leur montrer que la politique est complexe et plurielle, que les opinions politiques aussi sont complexes et plurielles, que les décisions publiques sont le fait de processus qui méritent d'être connus, même pour être dénoncés, peut-être, pourquoi pas. Et puis, par ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de toujours rappeler qu'en démocratie, la démocratie elle-même est un sujet de débat démocratique et que l'on peut débattre aussi de la manière dont le pouvoir s'exprime. On peut débattre de la Ve République, on peut débattre du mode de vote, on peut débattre de la Constitution. S'il y a bien un truc que j'ai constaté depuis six ans que je fais ce travail et que j'échange avec des jeunes, c'est que la question démocratique est au cœur de leurs préoccupations. Ils sont passionnés par les débats autour de la VIe République, autour du vote blanc.

À RÉÉCOUTER Réécouter Quand la jeunesse s'engage écouter ( 30 min) 30 min Politique ! Quand la jeunesse s'engage

Souhaitez-vous donner des clés de compréhension politique aux jeunes ou les ramener aux urnes ?

J'estime ne pas avoir à leur dire s'ils doivent voter ou pas. En revanche, s'ils votent ou pas, je leur demande d'en parler, de l'expliquer, de s'exprimer et de participer au débat. Par ailleurs, je constate aussi que bien souvent, alors même qu'ils pensent être eux-mêmes apolitisés, ils sont en fait très, très politiques. Ils ont des opinions, un rapport au monde qui les entoure et ils l'expriment facilement ou pas, car beaucoup sont aussi en construction de leur opinion. Ils butent sur des obstacles, le jargon, la complexité. En plus, on parle de République, de constitution, de réforme des retraites...

Mais il y a quelque chose de central chez eux, c'est une envie d'être dedans. Il n'y a rien de plus faux que l'idée selon laquelle les jeunes s'intéresseraient moins à la politique qu'avant. L'idée d'un âge d'or où les jeunes étaient politisés par rapport à des jeunes qui aujourd'hui seraient apathiques n'a jamais été aussi fausse. Les jeunes se détournent des formes classiques et traditionnelles de l'expression de la politique : le bon vieux vote, le bon vieux syndicat, le bon vieux parti politique, voire même la bonne vieille manif. En revanche, les jeunes sont extrêmement friands de nouvelles formes de politisation. Sur Internet, par exemple. Les jeunes vont consulter beaucoup de vidéos sur Internet qui parlent d'actualité, ils participent à des débats, de bonne ou mauvaise qualité, ce n'est pas le sujet, mais ils parlent de politique. Les jeunes sont aussi très friands de nouvelles méthodes d'engagement. On l'a vu à l'occasion de toute une myriade d'évènements ces dernières années, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à la Manif pour tous, en passant par le mouvement des "gilets jaunes", Extinction Rébellion, les marches pour le climat, etc. Ce sont des modes d'engagement qui sont plus spontanés, moins structurés et qui, à bien des égards, attirent beaucoup les jeunes.

À RÉÉCOUTER Réécouter Les nouvelles formes de mobilisation sociale écouter ( 4 min) 4 min Le Reportage de la rédaction Les nouvelles formes de mobilisation sociale

Vous venez de lancer Backseat au moment où la pré-campagne présidentielle commence. Comment construit-on une émission politique hebdomadaire à destination des jeunes dans le contexte actuel ?

J'avais depuis plusieurs années envie de créer le rêve absolu d'une émission politique "à nous". Nous les jeunes, nous sur Twitch, nous notre génération Web, avec ses codes, avec son bagout, dans une ambiance aussi détendue que quand je fais un apéro avec des copains avec qui on parle de politique. On ne porte pas de costume cravate, on n'a pas le dos droit, on est en tee-shirt, on dit des gros mots, on se tutoie, on est entre nous. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout mais on est passionnés de politique. Et surtout, le plus important à nos yeux, c'est d'accueillir dans une émission pour les jeunes des candidats à l'élection présidentielle, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que Twitch a fait la démonstration de sa légitimité auprès de ce public-là, que les jeunes démontrent jour après jour qu'ils fuient les médias traditionnels. C'est donc faire venir les candidats sur Twitch, mais les faire venir à nos conditions : se prêter au jeu d'un échange direct, franc, cash. On les reçoit à notre sauce, on leur pose des questions sur des sujets d'actualité qui nous intéressent. On ne se laisse pas dicter notre agenda par autre chose que l'intérêt de notre public, et qui nous le dit à travers le tchat.

Est-ce suffisant pour briser le mur de la communication politique ?

Contrairement à ce que l'on peut penser, les politiques sont assez friands de nouveaux formats. Ils sont évidemment dans une démarche de communication parce qu'ils sont contents de venir s'exprimer devant des jeunes. Donc, en réalité, ils ne sont pas difficiles à inviter. Pour autant, vous avez raison, on ne peut pas empêcher un politique d'être un politique. Et ce n'est pas parce que nous le recevons à nos conditions qu'il va jouer le jeu de nos conditions. Que fait-on si on tombe sur un politique qui reste dans la communication ? En fait, on ne peut pas faire grand-chose et d'un certain point de vue, ce n'est pas très grave. Si une personnalité politique est trop bête pour ne pas comprendre que s'il y a une seule émission dans laquelle il faut mettre son média training de côté et il faut être un peu sincère, c'est celle-là... J'ai envie dire c'est son problème.

Je suis responsable des questions que je pose, pas des réponses que j'entends. Je vais faire mon maximum pour les pousser dans leurs retranchements, y compris sur des sujets sur lesquels ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'on les interroge. Mais cela reste des candidats à une élection. Ils sont là pour dérouler des éléments de langage de campagne. Il faut l'accepter. Je leur donne l'opportunité de fendre un peu l'armure et de montrer autre chose. S'ils ne saisissent pas cette perche, j'en suis désolé.

Quelle place pourrait prendre la politique sur Twitch, que ce soit avec vous ou d'autres, dans cette période de présidentielle ?

C'est une très bonne question. On avait beaucoup parlé de YouTube à l'occasion de l'élection de 2017 et on parle beaucoup de Twitch à l'occasion de l'élection de 2022. Je suis le premier curieux de savoir comment cela va se matérialiser. Ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est l'usage par les candidats et leur entourage. Aura-t-on des candidats qui vont venir régulièrement sur Twitch, faire un point avec leurs militants et leurs électeurs, répondre à des questions ? Aura-t-on ce que l'on a vu aux États-Unis à l'occasion de la primaire démocrate avec Bernie Sanders, des militants qui vont créer des web TV militantes de soutien à leur candidat ou leur candidate ? Pour l'instant, cela émerge assez peu.