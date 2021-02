Joe Biden doit remettre les dissidents en haut de ses priorités

Les historiens de l’avenir considèreront que les deux événements les plus importants de janvier auront été l’invasion du Capitole, à Washington, par une foule d’émeutiers et le retour d’Alexéï Navalny en Russie et son arrestation immédiate. Et que ces deux événements forment séquence.

Non, les droits de l'homme ne sont pas une question annexe.

C’est ce qu’écrit l’éditorialiste Bret Stephens dans le New York Times. Car les deux affaires sont liées. L’attaque du Capitole a été le fait de forces populistes violentes, excitées de l’extérieur par la désinformation russe. Et le retour en Russie du principal leader de l’opposition à Vladimir Poutine est un défi considérable pour le maître du Kremlin.

Depuis une vingtaine d’années, les forces du populisme, du cynisme et de la corruption sont à l’offensive. Et elles ont marqué des points. L’élection de Joe Biden doit marquer le départ d’une contre-offensive des forces démocratiques et libérales.

Une vue trop souvent partagée à Washington, c’est que la question des dissidents est une simple affaire de droits de l’homme. Hillary Clinton, alors qu’elle était Secrétaire d’Etat d’Obama, ne manquait pas une occasion de répéter que cette question ne devait pas interférer avec les négociations stratégiques ou commerciales. Elle avait tort. « Les dissidents ont, pour les USA, une importance stratégique. »

Les nouveaux "hommes forts" sont des menaces pour nos démocraties. Les affaiblir de l'intérieur est de notre intérêt

Les dictateurs qui menacent le monde libre, en Russie, en Chine, en Iran, en Corée du Nord, sont trop puissants pour être affrontés sur le terrain militaire. On ne peut non plus cultiver l’illusion que l’enrichissement de la Chine va modérer son agressivité extérieure : c’est le contraire. Plus le pays s’enrichit, plus il accélère sa course aux armements. Non, ce qui peut affaiblir, voire, un jour, renverser le pouvoir des nouveaux dictateurs agressifs, c’est le défi héroïque que leur lancent ceux qui, de l’intérieur, et malgré les extraordinaires dangers qu’ils affrontent, osent les défier.

Ce ne sont pas les sanctions commerciales qui ont renversé le régime d’apartheid en Afrique du Sud : c’est Nelson Mandela. Ce n’est pas leur fiasco économique qui a provoqué la chute des "démocraties populaires", installées par Moscou en Europe centrale, ce sont Lech Walesa et Vaclav Havel. Et sans Soljenitsyne, Sakharov et Sharansky, l’Union soviétique serait toujours là. Navalny est de cette trempe-là.

Navalny rentre chez lui, une vidéo sous le bras...

Il faut, en effet, un courage incroyable pour revenir dans son pays, alors qu’il y a fait l’objet d’une tentative d’assassinat - dont certains de ses exécutants ont détaillé le mode opératoire dans une interview téléphonique.

Les services de Poutine, le FSB, ont assassiné avec un cynisme incroyable, un grand nombre de journalistes, d’avocats et de politiques qui osaient se dresser sur son chemin. Anna Politkovskaïa, Boris Nemtsov, Alexandre Litvinenko, Natalia Estemirova…

Mais Navalny a survécu à une première tentative de meurtre, grâce aux médecins allemands. Il rentre chez lui avec, sous le bras, une vidéo qui montre le niveau ahurissant des détournements d’argent opérés, à son propre profit, par "l’homme fort" du Kremlin. 70 millions de personnes ont déjà visionné la vidéo qui montre le délire mégalomaniaque d’un Poutine qui, à l’instar d’Erdogan, dilapide les fonds publics pour se faire construire un palais des Mille et Une Nuits au bord de la mer Noire. La chaîne poutinienne RT a immédiatement tenté une contre-attaque maladroite.

Le fatalisme des Russes, fruit de leur histoire

Mais cela peut-il suffire à convaincre les Russes de défier les rigueurs de l’hiver et l’une des polices les plus violentes de la terre ? Ekaterina Kotrikadze en doute. Sur le site Project Syndicate, elle livre un certain nombre de sondages attristants. Primo, peu de Russes échappent à la propagande des chaînes de télévision, contrôlées par le Kremlin. Seulement 61 % des Russes ont entendu parler de l’empoisonnement de Navalny et seuls disent avoir réellement "suivi l’affaire". Seuls, 15 % reconnaissent que cela a été "une tentative des autorités pour éliminer un opposant". 19 % adhèrent à la version officielle selon laquelle il s’agit "d’une provocation des services d’espionnage occidentaux."

La vérité, écrit Ekaterina Kotrikadze, c’est la grande majorité des Russes s’en moquent. L’histoire russe, que ce soit celle du tsarisme ou celle du communisme, a appris à ce peuple, que les "dirigeants disparaissent seulement lorsqu’ils meurent". Et qu’entre-temps, il faut s’en accommoder et tenter de vivre sa vie - malgré un pouvoir, nécessairement mauvais.

Révolution de couleur à Moscou ?

Une « révolution de couleur », telle que celles qui ont eu lieu en Géorgie et en Ukraine est-elle, malgré tout, possible en Russie ? Poutine le redoute plus que tout. C’est pourquoi, il apporte un soutien massif à son collègue Loukashenko, en Biélorussie.

En tous cas, conclut de son côté Bret Stephens, Joe Biden doit remettre la question des droits de l’homme en haut de son agenda international. Il y va à la fois de l’intérêt des Etats-Unis et de leur prestige moral – abîmé par Trump, l’ami des dictateurs.