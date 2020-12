Joe Biden promet le "retour de l'Amérique" avec son équipe rapprochée

Elles et ils vont l'accompagner à la Maison Blanche lorsque Biden deviendra président des États-Unis le 20 janvier. Janet Yellen, John Kerry et Antony Blinken notamment dont la tâche s'annonce immense : résoudre les crises sanitaire, économique, climatique... Tout en renouant avec la diplomatie.

Compétence et expérience sont les maîtres-mots de Joe Biden pour constituer l'équipe rapprochée qui va gouverner les États-Unis à ses côtés à partir du 20 janvier, jour où le nouveau président sera investi pour un mandat de quatre ans. Joe Biden a déjà annoncé la plupart des noms de celles et ceux qui l'accompagneront pour relever ce défi de taille : mettre fin à la crise sanitaire et reconstruire l'économie frappée par les conséquences de la Covid-19, prendre un virage décisif face au danger du réchauffement climatique et renouer avec les alliés et le multilatéralisme en rompant avec le "America First" des années Trump. Pour mettre en œuvre ce programme, le futur président s'est entouré de personnes qui ont aussi la caractéristique de bien connaître le futur "commander in chief" : tous ont déjà travaillé avec Biden lorsque ce dernier fut sénateur du Delaware (de 1973 à 2009) ou vice-président de Barack Obama (de 2009 à 2017). Voici les portraits de trois personnages-clefs au sein de la future administration : Antony Blinken en diplomate en chef, John Kerry comme Monsieur climat et Janet Yellen à la relance économique.

Tweet de Joe Biden le 24 novembre lors de l'annonce de postes-clefs de sa future administration :

"C'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à mener le monde, pas à s'en retirer, de nouveau assise en tête de table, prête à se confronter à nos adversaires, à ne pas rejeter nos alliés, prête à se dresser pour défendre nos valeurs".

Anthony Blinken : le retour d'une diplomatie traditionnelle après les années Trump

Les proches d'Antony Blinken utilisent parfois l'expression de "great undoing" en évoquant la feuille de route du futur secrétaire d'État de Joe Biden en matière diplomatique. L'expression se traduit assez mal en français - "la grande annulation", "le grand détricotage" ? - mais elle traduit plutôt bien l'état d'esprit de nombreux démocrates en terme de relations internationales : défaire ce que Trump a défait pendant ses quatre ans au pouvoir, même si la réalité est plus complexe.

Pour diriger le plus grand réseau diplomatique du monde, Antony Blinken a pour lui d'être diplomate de carrière et d'avoir travaillé au sein des administrations Clinton et Obama. Né à New York en 1962, il a suivi sa mère à Paris lorsque celle-ci s'est remariée avec l'avocat franco-américain Samuel Pisar, rescapé des camps de concentration nazis et qui fut, entre autres, conseiller de John Kennedy sur les questions internationales. Il a fait toutes ses études secondaires à l'école bilingue Jeannine-Manuel dans le 15e arrondissement, où il est devenu un parfait francophone, avant de repartir étudier à Harvard puis le droit à Columbia. Il travaille au sein du Conseil national de sécurité de Bill Clinton à la Maison Blanche et en 2002, il devient conseiller au sein de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et se met au service de Joe Biden ; le début d'un compagnonnage qui le mènera à une très belle carrière. Lorsque Biden devient vice-président en 2009, il le suit et devient son conseiller à la Sécurité nationale ; il figure à ce titre sur la célèbre photo de la salle de crise de la Maison Blanche, en 2011, lors du raid qui a permis de tuer Oussama Ben Laden. En 2013, il prend du galon et devient conseiller-adjoint à la Sécurité nationale du président puis, en 2015, secrétaire d'État adjoint d'Hillary Clinton.

Reportage d'Antenne 2 en 1986 sur les universités américaines : à 2'20'', on y voit brièvement Antony Blinken s'exprimer en français sur son bac qu'il a passé à Paris.

Antony Blinken incarne la promesse du retour d'une diplomatie plus traditionnelle des États-Unis après la rupture des années Trump, marquées par l'isolationnisme et le nationalisme. "Plus de dialogue, de coopération et de multilatéralisme", note l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Araud dans un article des Échos : "On ne sait pas s'ils feront une bonne politique, mais ils sont compétents". L'une de ses premières tâches va consister à réparer un département d'État abîmé sous le mandat de Trump, une institution que le président méprisait ouvertement et qui fut dirigée par Rex Tillerson, ancien patron du pétrolier ExxonMobil et novice en politique étrangère, puis par Mike Pompeo, chrétien évangélique et affidé du président républicain.

Blinken aura la délicate mission de regagner la confiance des partenaires mondiaux malmenés ces quatre dernières années. "Il est remarquable", a déclaré Barack Obama au Washington Post, "intelligent, bienveillant, un diplomate de talent, très bien vu de par le monde". Dans un message envoyé à ses électeurs, Joe Biden a écrit le même type de compliments : "Tony est respecté partout par ceux qui le connaissent, et à raison. C'est un homme de principes, une leader qui a de la compassion et, en tant que diplomate en chef des États-Unis, il aidera à renforcer notre département d'État, à montrer combien l'Amérique est plus forte lorsqu'elle montre l'exemple avec ses valeurs".

• Crédits : Consolidated News Pictures - Getty

Le secrétaire d'État est souvent considéré comme le "messager du président" lorsque ce dernier est occupé par d'autres tâches (résoudre la pandémie et la crise économique par exemple). Or, les leaders étrangers qui rencontreront Blinken sauront qu'il bénéficie d'une confiance quasi totale de la part de Biden, forgée pendant leurs longues années de collaboration. Les deux hommes défendent le multilatéralisme et considèrent la diplomatie comme un partenariat où les pays ont tous à y gagner, contrairement à Trump. Pour autant, ils n'ont pas toujours partagé les mêmes points de vue et la gauche du parti démocrate reproche parfois à Blinken d'avoir été celui qui influença Biden dans son soutien à l'invasion de l'Irak, un choix que l'ancien sénateur a dit regretter depuis. Au moment de l'intervention militaire contre Kadhafi en Libye en 2011, Blinken faisait partie de ceux qui voulaient intervenir aux côtés des pays européens mais Biden plaidait pour la retenue ; Obama choisit finalement d'intervenir. Mais deux ans plus tard, le président renonça à une intervention militaire contre Bachar El Assad, suivant les conseils de Joe Biden.

En matière de diplomatie, Biden pourra aussi compter sur des personnes comme Jake Sullivan, nommé conseiller à la sécurité nationale ; un ancien de l'administration et proche d'Hillary Clinton. "C'est une étoile montante du monde de la politique étrangère", explique Célia Belin, docteure en sciences politiques et chercheuse invitée à la Brookings Institution. "Blinken incarne une vision internationaliste traditionnelle des États-Unis quand Sullivan est très préoccupé par la montée en puissance de la Chine et les questions géo-économiques". Le conseil à la Sécurité nationale étant l'équivalent de la cellule diplomatique de l'Élysée mais avec bien plus de moyens : "On compte une dizaine de personnes attachée à cette cellule en France quand Jake Sullivan sera à la tête d'une petite administration de 200 personnes", précise Célia Belin. "C'est un poste moins exposé publiquement, quelqu'un qui sera toujours au plus près de Joe Biden alors que le poste de secrétaire d'État comporte aussi un rôle de représentation".

John Kerry : le climat, nouvelle priorité

À 77 ans, l'ancien secrétaire d'État de Barack Obama (de 2013 à 2017) fait son retour aux affaires : ex sénateur du Massachusetts pendant presque 30 ans et candidat à la présidentielle en 2004, il va reprendre en main un dossier qui lui tient à cœur puisque Joe Biden crée pour lui un poste qui n'a jamais existé : envoyé spécial pour le climat, avec le rang de ministre (membre du cabinet). Il aura pour mission de piloter le retour des États-Unis dans les Accords de Paris, dont Trump s'était retiré, et qu'il avait lui-même négocié.

• Crédits : CQ Archive - Getty

"Je reviens dans le gouvernement pour ramener l'Amérique sur la voie du plus grand défi de cette génération et de celles qui suivront", a-t-il déclaré après sa nomination. Vétéran de la guerre du Vietnam où il a été médaillé avant de s'engager pour le retrait des États-Unis, il défend aujourd'hui la "World War Zero", la guerre mondiale du "zéro émission" de carbone. "Il sera un personnage clé de cette administration", explique Célia Belin, "Le climat est à la fois une urgence personnelle de cette administration, mais c'est aussi le sujet clé pour la base progressiste du Parti démocrate. Le fait d'avoir choisi une personnalité très visible pour cela, une personnalité qui a été candidate à l'élection présidentielle en 2004, qui a été secrétaire d'État d'Obama, qui a signé l'accord de Paris... Cela signale fondamentalement que ce sujet est une priorité. Et de même pour les alliés et les partenaires des Etats-Unis : nommer John Kerry, c'est la garantie qu'il décroche le téléphone et qu'il puisse parler au plus haut niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. C'est une montée en puissance de ce sujet et en choisissant John Kerry, Biden garantit que ce poste aura des moyens".

Auparavant, la question climatique était gérée par l'Agence de protection de l'environnement (EPA). "Toute l'idée du poste d'envoyé spécial pour le Climat est de faire monter ce sujet au plus haut niveau d'importance au sein du cabinet", ajoute Célia Belin. "Lorsque l'EPA s'en chargeait, c'était davantage un sujet technique avec un chef d'agence qui n'avait pas forcément la main sur les sujets transversaux, qui n'avait pas son mot à dire sur les transports, l'agriculture, etc. C'est pour cela que le poste de Janet Yellen (au Trésor) est important aussi" :

"la première priorité sera de résoudre la pandémie avant de reconstruire l'économie. Mais cette reconstruction devra être 'climato-compatible'". - Célia Belin, docteure en sciences politiques et chercheuse invitée à la Brookings Institution.

Janet Yellen : sauver l'économie

Nommée au poste de secrétaire au trésor (équivalent du ministre de l'Économie), elle aura la tâche ardue de sortir l'économie américaine de la crise dans laquelle l'a plongée la pandémie de coronavirus. À 74 ans, Janet Yellen a la rare particularité d'être une personnalité respectée de l'aile gauche du parti démocrate jusqu'aux modérés, voire aux républicains ; une personnalité unificatrice comme il en existe peu aux États Unis aujourd'hui. Première femme nommée au Trésor, elle avait déjà été la première à devenir présidente de la Réserve fédérale (Fed) en 2014, sur le choix de Barack Obama.

• Crédits : Jewel Samad - AFP

D'une compétence et d'une expérience inégalée, elle a été préférée à la progressiste Elizabeth Warren, trop marquée à gauche et plus utile au Sénat, où chaque voix démocrate sera capitale. Elle doit sa réputation à sa gestion de l'après crise des subprimes (après 2008) lorsqu'elle était à la Fed de San Francisco puis de 2010 à 2014 comme vice-présidente de la Fed (avant d'en devenir présidente).

Née dans une famille juive de Brooklyn originaire de Pologne et marquée à gauche, elle a grandi dans le souvenir de la Grande Dépression des années 30, d'après la presse américaine. Elle réalise par la suite une brillante carrière : universitaire diplômée de Yale, Harvard puis de Berkeley, où elle enseigne l'économie aux côtés de son mari, George Akerlof, Prix Nobel d'économie 2001, et avec qui elle a écrit de nombreux articles ; elle a toujours mis l'accent sur l'importance du plein emploi et de la lutte contre le chômage.

Elle devra travailler avec son successeur à la Fed, le républicain modéré Jerome Powell, mis en place par Trump, qui avait remercié Janet Yellen peu après son arrivée à la Maison Blanche en 2017 ; contre les usages. Mais elle devrait bien s'entendre avec M. Powell, dont elle a régulièrement loué le rôle depuis le début de la crise sanitaire, la Fed ayant largement financé les entreprises en maintenant bas le coût de l'emprunt pour éviter les faillites. Elle devra d'abord être confirmée à son poste par le Sénat qui sera aux mains des républicains, à moins que les deux élections partielles en Géorgie prévues le 5 janvier ne soient gagnées par les démocrates. Une fois en poste, elle aura la délicate mission de faire passer un plan de relance économique qui, pour l'instant, est bloquée par les républicains qui refusent de renflouer les États et les collectivités locales face à la pandémie.

Elle déclarait avant la crise que la trajectoire budgétaire des États-Unis n'était pas soutenable mais défend désormais des mesures exceptionnelles afin de faire face à la pandémie ; l'orthodoxie budgétaire est remise à plus tard. Sur le plan international, elle aura en partie en charge les négociations commerciales, après des années très conflictuelles sous Donald Trump, même si les démocrates devraient aussi poursuivre une politique dure face à la Chine. Sur le plan intérieur, la future secrétaire au Trésor aura pour mission d'augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l'heure (12,60 euros) et de rehausser le taux de l'impôt sur les sociétés (de 21 à 28%) tout en taxant plus fortement les salaires au delà de 400 000 dollars par an.