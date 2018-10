Journée spéciale l’Amérique et au-delà : jusqu’où ira la révolution Trump ?

Jair Bolsonaro a été largement élu à la tête du Brésil : pendant la campagne, il avait gagné le surnom de « Trump tropical », ce qui n’a manifestement pas entravé sa marche vers le succès.

Des Philippines aux Amériques en passant par l’Europe, une nouvelle génération de dirigeants politiques apparaît et bouleverse les codes du pouvoir. Adeptes de la provocation et des clivages, critiques de la presse et de tous les corps intermédiaires, fervents utilisateurs des réseaux sociaux, ces nouveaux acteurs se caractérisent d’abord et avant tout par leurs discours de rejet des pratiques et des mœurs de la politique traditionnelle.

A la veille des élections de mi-mandat, premier test électoral d’envergure pour le 45e président des Etats-Unis, France Culture propose une journée spéciale pour comprendre le phénomène Trump, aux USA et au-delà.

Au programme

7h – 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner et la rédaction

Trump ou la stratégie du chaos

Avec Alexandre Adler, historien et journaliste, auteur notamment de La chute de l’empire américain (Grasset, 2017) et Le temps des apocalypses (Grasset, 2018)

11h-11h55 CulturesMonde / Xavier Martinet

Première partie : Retour d’Afghanistan

Avec Jacques Follorou, journaliste au Monde.

Seconde partie : Table ronde d’actualité internationale

Alors que les élections de mi-mandat se dérouleront le 4 novembre prochain, Midterms : la dernière pierre à la pyramide Trumpienne ?

Avec Jeffrey Hawkins, ancien ambassadeur américain et Marc Semo, journaliste au Monde.

12h-13h30 La Grande Table / Olivia Gesbert

Trump est-il le signe de la fin de la suprématie américaine ? (titre sous réserve) 1ère partie : Patti Smith, pour la parution de Dévotion chez Gallimard

2ème partie : Bertrand Badie, pour Quand le sud réinvente le monde

13h30-14h Les Pieds sur Terre / Sonia Kronlund

Fans de Trump

Ils sont Français ou Américains, vivent en France et soutiennent Donald Trump. Ils admirent ses résultats économiques, son pragmatisme et mettent de côté son exubérance. Loin des caricatures, ils racontent leur Donald Trump.

Reportage : Alain Lewkowicz - Réalisation : Emmanuel Geoffroy

14h-15h Entendez-vous l’Eco ? / Tiphaine de Rocquigny

L'économie, le grand atout de Donald Trump pour les midterms ?

17h-18h Grand Reportage / Aurélie Kieffer

Reportages d’Eric Biegala en Virginie et Kentucky : Plongée dans la « Bible Belt » avec les Evangélistes au cœur de l’électorat trumpiste.

18h20 – 19h Le Club du Grain à moudre en direct du Bel Air / Antoine Genton

Trump fait-il craquer les démocraties européennes ? Avec Anastasia Colosimo, politologue et enseignante en théologie politique à Sciences Po Paris, Aude Lancelin, journaliste et directrice du Média et Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et président du Mouvement Européen.

Et aussi…

Samedi 03 novembre 11h-12h Affaires Etrangères / Christine Ockrent

_Washington contre Téhéran : le retour des sanctions_Avec Clément Therme spécialiste de l'Iran, Maître Olivier Dorgans, Pierre Terzian (volet économique hydrocarbure) et Jean-François Daguzan (Fondation Recherche stratégique).

FRANCECULTURE.FR

Retrouvez toutes les émissions de cette journée dans un dossier spécial