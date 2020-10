La Bolivie de l'après Morales va-t-elle s'épargner une nouvelle crise politique ?

Dans un pays où la pandémie de Covid-19 a infecté 134 650 personnes et en a tué 7 931, les partis politiques ne peuvent tenir les grands défilés et rassemblements traditionnels. Mais si les candidats ou leurs partisans circulent en voiture, voire en vélo, pour se rapprocher des électeurs, cette campagne n'est pas exempte de violences. Le bureau de l'ONU à la Paz a condamné les récents épisodes de violence qui ont entravé la campagne et visé toutes les mouvances politiques.

Les tensions politiques sont plus grandes à mesure que l'on se rapproche du scrutin présidentiel du 18 octobre. La précédente élection en octobre 2019 avait été annulée à la suite d'accusations de fraudes contre Evo Morales. L'ex Président, au pouvoir depuis 2006, briguait un 4e mandat. Il a fini par démissionner sous la pression de la rue mais aussi lorsque l'armée et la police ont décidé de le lâcher. Il se trouve aujourd'hui en Argentine.

À moins de quinze jours d'un nouveau rendez-vous électoral, destiné à choisir un Président, un vice-président, et à renouveler les 166 membres du parlement, son dauphin et candidat de son parti, le MAS (Mouvement vers le socialisme, Movimiento al Socialismo), l'économiste Luis Arce est en tête des intentions de vote. Un vote plusieurs fois reporté mais qui ne s'annonce pas pour autant serein.

Correspondance d'Alice Compaignolle à La Paz.

Plongée dans la crise sanitaire liée au coronavirus, la Bolivie, en campagne électorale, va-t-elle connaitre une nouvelle crise politique ?

Ce vote s'annonce agité après les événements de l'an passé qui ont été très violents et qui ont révélé un pays divisé après un an de gouvernement intérimaire entaché par des scandales de corruption. Et après six mois de quarantaine, la tension est à son comble.

Lors des événements de campagne, par exemple, les militants des différents partis se croisent parfois et s'affrontent dans la rue avec des insultes ou des coups.

Au sein du gouvernement intérimaire, c'est aussi la discorde, trois ministres viennent de démissionner cette semaine pour des désaccords avec la politique de la Présidente [Jeanine Áñez, Ndlr].

Et dans la rue, les gens sont inquiets, inquiets des violences qui sont à prévoir, des blocages qui auront certainement lieu et des grandes démonstrations de force des différents partis.

Vous décrivez une campagne agitée, une situation sanitaire et économique désastreuse, mais la Bolivie est dirigée par une présidente par intérim, non élue, qui s'est retirée de la course, or il s'agissait de ne pas reporter une nouvelle fois l'élection présidentielle.

Les élections ont été plusieurs fois repoussées en raison de l'épidémie cette année et finalement, cette date du 18 octobre a été choisie par le tribunal électoral contre l'avis de la Présidente. En effet, la Bolivie vient de vivre le pic de l'épidémie de coronavirus.

Mais des voix se sont fait entendre en août dernier pour réclamer des élections le plus rapidement possible, car le pays est dirigé actuellement par des autorités qui n'ont pas été élues.

Surtout, la Covid a laissé l'économie du pays aux abois et cela influencera donc le vote. Au delà des habituels thèmes de campagne, comme la santé ou l'éducation, la question : "Que fera le candidat pour redresser le pays ?" est une question clé pour les votants.

Des tendances se dessinent déjà, ne risque-t-on pas à nouveau d'être confronté à une question de défiance vis-à-vis de ce scrutin ?

Selon les dernières enquêtes, le premier parti de Bolivie reste le MAS (Mouvement vers le socialisme). Le parti d'Evo Morales et son candidat, Luis Arce, qui a été ministre de l'économie pendant plus d'une décennie, rassemble 30,6 % des voix.

Cela l'amènerait à un second tour face à Carlos Messa, de centre droit, qui obtiendrait 25 % des suffrages.

Enfin, il y a un outsider, Fernando Camacho, conservateur représentant l'extrême droite qui s'est fait connaître l'an passé pour avoir pris la tête des manifestations anti-Evo. Il est le nouveau venu de cette élection. Il ne faut pas oublier que les Boliviens n'ont pas confiance en leur système électoral. Beaucoup sont convaincus, peu importe leur couleur politique, qu'une fraude sera organisée.

Ailleurs dans le monde

Accord entre le Liban et Israël pour tenir des pourparlers sur leurs frontières maritimes disputées

Cette annonce surprise a été faite jeudi par le président du parlement libanais, Nabih Berri, et immédiatement saluée par le Secrétaire d'état américain Mike Pompeo dont le pays joue un rôle de médiateur. Les pourparlers se tiendront sous l'égide de l'ONU à une date qui n'a pas encore été précisée.

La résolution de ce différend frontalier permettrait au Liban d'exploiter ses ressources off shore. L' enjeu est vital pour un pays plongé dans une grave crise économique et financière.

Explications de Christian Chesnot, de la rédaction internationale de Radio France :

Guinée : mise en garde contre les discours de haine avant l'élection présidentielle du 18 octobre

La mission conjointe formée de représentants de l'ONU, de l'Union africaine (UA) et des pays d'Afrique de l'Ouest a alerté samedi contre les "discours de haine à relent ethnique" et annonce le déploiement d'observateurs africains.

Le président Alpha Condé, candidat à un troisième mandat controversé, et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, s'accusent mutuellement d'attiser les tensions intercommunautaires, dans un pays où l'appartenance ethnique est considérée comme un facteur de vote déterminant.

Mossoul et "sa belle dame". Une première statue suivie d'autres, pour faire oublier les images noires et terribles de l'occupation djihadiste

Au soleil couchant, les reflets dorés d'une statue de femme éblouissent les passants. A Mossoul, libérée depuis trois ans de la chape de plomb des djihadistes, une demi-douzaine de sculptures ont recommencé à se dresser, notamment celles représentant des Mossouliotes célèbres comme le poète du IXe siècle Abou Tammam ou Mollah Othmane al-Maoussouli, référence du chant arabe du XIXe.

La direction de l'urbanisme de Mossoul espère également installer bientôt une statue d'Avicenne, savant du Xe siècle qui traduisit de et vers l'arabe des pans entiers des sciences médiévales, particulièrement la médecine.

Un reste du passé glorieux de la ville, dont les hôpitaux ont disparu dans les combats comme de nombreuses maisons et des monuments multiséculaires.

Occupée par les djihadistes de l'EI de 2014 à 2017, la ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Pour ceux qui sont restés ou ont pu revenir, les nouvelles statues sont un espoir. Si les silhouettes de bronze ont repris leur place, les Mossouliotes devraient aussi pouvoir le faire, plaide une jeune mère de famille. Pour elle, les gens ne sont toujours pas revenus parce que l'état irakien n'a indemnisé personne et n'aide pas à reconstruire la ville.

