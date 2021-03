La Californie aux prises avec les ethnic studies : discipline scolaire ou militantisme ?

Depuis l’éviction de James Bennet, responsable des pages Opinions du New York Times – aussitôt suivie de la démission de sa plus proche collaboratrice, Bari Weiss – on a pu s’interroger sur le libéralisme du plus célèbre quotidien des Etats-Unis. Une lutte feutrée entre jeunes woke, réputés médiocrement favorables à la liberté d’expression, et journalistes plus âgés, éduqués dans la tradition du "free speech" se déroule au sein de cette rédaction, comme dans bien d’autres entreprises de communication nord-américaines et européennes. Les "woke" sont ouvertement favorables à la politisation des médias dans le sens de ce qu’on appelle désormais "social justice". A leurs yeux, ils ne s’en cachent pas, l’objectivité est un mythe. Et, comme le prétend Candis Callison, il faudrait remplacer l’objectif d’"accuracy" (rendre compte des faits de façon non-engagée) par celui d’advocacy (prise de position favorable aux causes qui méritent d’être soutenues).

Le projet des "ethnic studies" : lutte contre les discriminations ou endoctrinement ?

On avait remarqué, à l’époque où avait éclaté cette dispute, les positions prises par Bret Stephens, éditorialiste au New York Times. « Le devoir d’un journal n’est pas que les gens se sentent "safe"», avait-il écrit dans les colonnes du journal. Ces jours-ci, dans son éditorial hebdomadaire, il a donné une nouvelle preuve de cette indépendance, en publiant un article intitulé Les folies des ethnic studies en Californie. Il s’y attaque au projet du Département de l’Education de Californie d’introduire un enseignement obligatoire en "études ethniques" dans les lycées de l’Etat.

D’autant que le "programme modèle" de telles études ne laisse pas de doute qu’il s’agit, comme l’écrit Bret Stephens, "non pas d’éducation, mais d’endoctrinement". La meilleure preuve : le document initial établi par le Département de l’Education de Californie - on en est désormais à sa troisième version - prétendait contribuer à la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination, mais il omettait l’antisémitisme. Mieux : il entérinait favorablement l’action du mouvement de boycott d’Israël, BDS. Or, les Juifs figurent en tête des victimes de "hate crimes" en Californie.

Multiculturalisme, colonialisme, privilège blanc : quand la bataille idéologique déchire l'enseignement

Ce programme a attiré l’attention des organisations juives de cet Etat qui ont exigé, et obtenu, que mention soit faite des persécutions subies par les Juifs. Mais les Juifs, comme les descendants d’Italiens, d’Irlandais et de Polonais, dont les ancêtres ont pourtant subi bien des discriminations dans le passé, sont considérés par les ethnic studies comme relevant de la "conditional whiteness". Et les rédacteurs du projet de programme entendent "se concentrer sur les quatre groupes centraux des ethnic studies : Asian, Black, Latinos and Native Americans". Les Arméniens, Hindous et Coréens ont fait valoir que leurs ancêtres avaient souffert, eux aussi, de discriminations aux Etats-Unis, et que leurs griefs n’étaient pas mentionnés.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a mis son veto à l’introduction de ces cours obligatoires, en l’état de la rédaction du programme.

En quoi consistent les ethnic studies ? Contrairement à la première impression, ce n’est pas le multiculturalisme. Ce n’est pas une manière d’explorer, et encore moins d’explorer le caractère pluraliste de l’Amérique. C’est une attaque contre ce fait. Un "cadre conceptuel multiculturaliste qui considère notre peuple à travers le prisme du colonialisme, voilà ce qui mène aux ethnic studies", selon Sharif Zakout. Les ethnic studies sont moins une discipline universitaire qu’un mouvement extrémiste, masquant son bureau de recrutement en pédagogie.

Bret Stephens, éditorialiste au New York Times

Le programme établi par le Département de l’Education de Californie en matière d'ethnic studies demande en outre qu’on fasse réfléchir les étudiants à l’histoire de leur propre pays en termes de "construction d’empire".

Lorsque le trait principal que la gauche progressiste en vient à voir dans l’Amérique, c’est son soi-disant système d’oppression fondé sur l’ethnicité ou la couleur, elle ne voit rien du tout. Et elle ne devrait pas être surprise que la droite réactionnaire adopte une version perverse de cette manière de voir. De traiter la « blanchitude » non comme un accident de pigmentation, mais comme une ethnicité en soi. C’est ainsi que (le raciste) David Dukes voyait les choses… »

Cela ne devrait pas être, conclut l’éditorialiste du New York Times. L’éducation devait contribuer à façonner un sentiment de citoyenneté, au-delà des caractéristiques ethniques. Et surtout, elle devrait développer l’esprit critique. Non pas encourager les allégeances tribales.