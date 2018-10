La Culture selon son nouveau ministre, Franck Riester

Fragilisée depuis des semaines par son manque d'expérience politique et différentes polémiques, en particulier pour des travaux controversés dans un bâtiment d’Actes Sud, Françoise Nyssen a quitté le ministère de la Culture ce mardi. Un politique de métier et chef d'entreprise de 44 ans lui a été préféré : Franck Riester. Militant de droite depuis l'adolescence mais en rupture avec le parti Les Républicains depuis un an, cet amateur d'Histoire a lancé sa propre formation, "AGIR", bienveillante à l'égard du Président. Sa nomination, gage à la droite modérée, permet aussi l'entrée rue de Valois d'un spécialiste de longue date des questions audiovisuelles et numériques.

"C’est une immense responsabilité : la culture nous rassemble, par la transmission et le partage de cet héritage qui nous permet de mieux exercer « le métier de vivre », pour reprendre les mots de Cesare Pavese." Voilà les premiers mots publics du nouveau ministre de la Culture, adressés via Twitter, et épinglés sur son compte en début d'après-midi.

Le journal intime de l'auteur italien est le premier jalon posé par celui qui succède à une femme de lettres. Françoise Nyssen a d'ailleurs exprimé "un regret" avant de partir : celui de "ne pas avoir pu faire profiter le gouvernement de [s]on expertise de l'édition", alors que selon elle cette expertise était la raison d'être de sa nomination.

Franck Riester met ainsi en lumière un écrivain de la légèreté et de l'insouciance, philosophe sombre et éternel adolescent qui s'est suicidé en 1950 et une oeuvre qu'Adèle Van Reeth vous avait recommandé avant l'été :

Une phrase de Nicolas de Staël pour guider son engagement

Dans son court discours de passation, Franck Riester souligne aussi la valeur de ce "ministère essentiel".

C’est le ministère dont l’action touche chaque Français, dans sa sensibilité la plus secrète et dans son intelligence. Car la culture permet à l’individu de s’émanciper de tous les déterminismes grâce la rencontre des œuvres, des artistes, grâce à la découverte de la diversité des expériences sensibles, qui forgent l’esprit critique.

Et il avance en ce "moment solennel" une réflexion de Nicolas de Staël. Réflexion "que le peintre appliquait à sa peinture" et qui "guida mon engagement au service de l’intérêt général" : "Il faut travailler beaucoup, une tonne de passion et cent grammes de patience".

De préciser que "c'est ainsi que je m’emploierai à faire de ce ministère celui de la passion mise au service de la culture."

Pas un mot de la réforme de l'audiovisuel public dans son premier discours

Pour le reste, l'ancien rapporteur des projets de loi Hadopi 1 et 2 sur la propriété intellectuelle livre sa vision de la mission de son nouveau ministère :

Je pense bien évidemment et en premier lieu à ces hommes et ces femmes vers qui notre action est tournée. Ce jeune qui s’apprête à découvrir la bande dessinée de Goscinny et d’Uderzo ou les premiers livres de Jules Verne grâce à sa bibliothèque de quartier, cet ingénieur du son qui met sa passion au service du public d’un concert, ce déficient visuel qui peut appréhender la sculpture de Rodin grâce à de nouveaux outils de médiation, cet homme qui sur le chemin de son travail écoute les podcast de Radio France, ce professeur qui vient d’organiser sa première sortie scolaire à l’opéra et qui a la joie d’assister à l’émotion de ses élèves, cet acteur de théâtre qui donne vie sur scène au personnage d’une tragédie antique, cette femme qui entre pour la première fois dans ce château car l’équipe du monument a mis toute sa passion pour lui en donner l’envie ou encore cet exploitant de salle de cinéma qui continue d’être bouleversé par la réaction des spectateurs aux films qu’il programme.

Franck Riester ne manque pas d'évoquer quelques dossiers en cours, comme le plan bibliothèques ou chorale ou l’expérimentation du pass culture, de citer les personnels et interlocuteurs de la rue de Valois et de mettre en avant ses bientôt douze années passées à la commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale.

Il inscrit son "travail dans une Histoire, celle de mes prédécesseurs qui ont tant œuvré pour ce ministère exceptionnel qui fêtera ses 60 ans l’an prochain". L'évolution du ministère sous Emmanuel Macron a été particulièrement débattue ces derniers mois, avec notamment des postes clés laissés vacants et la mise en avant de Stéphane Bern, quitte à éclipser encore un peu plus Françoise Nyssen.

Celui qui fut aussi co-rapporteur d'un texte sur la création musicale conclut en évoquant les inégalités territoriales d’accès à la culture et sa ville de Coulommiers, dont le musée "accueillera ce mois-ci une œuvre de Picasso".

Pas un mot en revanche du co-président du Club parlementaire sur l'avenir de l'audiovisuel et des médias au sujet de la réforme de l'audiovisuel public, même s'il parle des bienfaits des podcast de Radio France "sur le chemin de son travail". En 2015, il avait été l'un des premiers à demander la création d'une BBC à la française avec un rapprochement de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte et l'INA. Et en janvier dernier, il avait notamment rappelé sur notre antenne son souhait d'une clarification de la gouvernance de l'audiovisuel public (écoutez à 2'43'') :

Franck Riester refuse de commenter une décision de justice et rend hommage au travail de Mathieu Gallet

Et dans ses derniers tweets culturels ?

Programme éclectique dans les arts et oeuvres récemment mis en avant par celui qui avait rejoint le RPR comme militant dès l'âge de 16 ans. Au milieu d'une très très grande majorité de messages politiques, on découvre depuis la rentrée des hommages à Charles Aznavour, Montserrat Caballé, Jean Piat ou Marceline Loridan-Ivens, et ces derniers jours deux recommandations par retweet interposé. De la pièce de théâtre La machine de Turing et d'un ballet d’Elisabeth Streb dans la nef du musée d'Orsay.