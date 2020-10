La France : un pont entre Palestiniens et Israéliens ?

Le président de la République a récemment confié à Ofer Bronstein, co-président du Forum pour la paix, une mission auprès des Palestiniens et des Israéliens pour tenter de renouer le dialogue entre les deux sociétés.

• Crédits : ofer Bronstein - Radio France

Rencontre avec cet infatigable militant pour la paix au Proche-Orient, qui s’exprime pour la première fois sur cette nouvelle tâche :

Le Président Macron m’a confié cette mission en juillet pour identifier des acteurs existants et nouveaux, pour identifier des projets, pour voir quels rôles peuvent jouer les sociétés civiles dans tous les domaines, de l’économie à la science en passant par la culture ou l’éducation. Et de faire des propositions qui pourront peut-être plus tard se traduire par des initiatives politiques.

Si je devais résumer ma mission, c’est de redonner envie aux uns et aux autres de se reparler. Ce n’est qu’entre Israéliens et Palestiniens que cette dynamique de réconciliation devra se faire en fin de compte. Les Israéliens et les Palestiniens savent que ni l’un ni l’autre ne disparaîtra et qu’ils seront toujours des voisins immédiats et donc que c’est par eux que viendra la paix.

Malgré la situation actuelle, quotidiennement des Palestiniens et des Israéliens font des choses ensemble. En cette période de pandémie de Covid 19, la coopération sanitaire ne fonctionne pas suffisamment entre les médecins, les infirmières, les hôpitaux israéliens et palestiniens. Je vois et j’entends tous les jours de nouvelles pages Facebook, Zoom, Twitter, des groupes Whatsapp, Instagram, qui se créent entre Israéliens, Palestiniens, entre jeunes de la région. Il y a une volonté de créer une dynamique constructive. Tous les sondages depuis les accords d’Oslo, avec quelques petites variantes, montrent que la majorité des Palestiniens et la majorité des Israéliens veulent vivre en paix et croient encore à la solution de deux Etats côte à côte, en bon voisinage, dans la sécurité, la dignité et la justice.

Malheureusement, il y a un décalage entre ce que veulent les peuples et ce que font les classes politiques qui dans leurs actions ne reflètent pas la volonté de leurs sociétés. Regardez ce qui se passe ces derniers jours : des milliers de jeunes Israéliens manifestent pour réclamer un meilleur avenir, un changement de priorité nationale. Du côté palestinien, c’est pareil, les jeunes sont de plus en plus nombreux à dire aux dirigeants : attention, c’est notre histoire, notre avenir, on veut pouvoir parler de ce qui nous préoccupe, on veut être écouté, prendre les rênes. Il faut encourager ces jeunes forces vives des deux sociétés à prendre des initiatives, à s’investir et à décider elles-mêmes de leur avenir, c’est de leur avenir dont il est question en fin de compte.

Mais cela dépend aussi de leurs représentants politiques, non ?

Bien sûr. Il manque aujourd’hui de dirigeants courageux, déterminés, comme l’a été Anouar El Sadate qui est allé s’exprimer devant le parlement israélien à Jérusalem. Un geste qui a coûté la vie au Président égyptien assassiné par un fanatique islamiste. Même chose pour Itzhak Rabin, le Premier ministre israélien a été assassiné par un extrémiste juif pour avoir signé la paix avec le Président palestinien Yasser Arafat. Nous nous rappelons tous de cette fameuse et symbolique poignée de main sur la pelouse de la Maison Blanche à Washington, le 13 septembre 1993. Et si on veut remonter encore plus loin, le grand père du roi Hussein de Jordanie, lui aussi, a été tué à Jérusalem.

N’oublions pas non plus Issam Sartawi, ce médecin palestinien, représentant de l’OLP, qui a été l’un des premiers à rencontrer et à discuter avec des juifs et des Israéliens à Paris, lui aussi tué par des Palestiniens au Portugal. Aujourd’hui encore, le Président Abbas est menacé par des extrémistes.

Il existe quand même un obstacle de taille à ces échanges entre Palestiniens et Israéliens, c’est qu’ils ne peuvent pas se rencontrer ?

Vous avez tout à fait raison. Les Palestiniens ne peuvent pas circuler librement. Il y a des check-points et des soldats israéliens qui les contrôlent tout le temps. Ils doivent recevoir un laissez- passer pour aller étudier ou se rendre à l’hôpital. Depuis 2001, la loi israélienne interdit aux Israéliens de se rendre dans les Territoires palestiniens qui sont considérés comme dangereux par les autorités. S’ils veulent y aller ils doivent demander une autorisation spéciale. Et les Palestiniens, eux, doivent recevoir une autorisation spéciale des autorités militaires israéliennes.

Cela est tragique, il y a de nouvelles générations d’Israéliens et de Palestiniens qui sont nés après la deuxième intifada, qui ont 20 ans, 18, 16, 15 ans aujourd’hui et qui n’ont jamais vu de Palestiniens, qui n’ont jamais vu d’Israéliens. Vous savez, depuis des années, je suis le projet de construction de la nouvelle ville de Rawabi, à quelques kilomètres au nord de Ramallah. Je m’y suis rendu il y a quelques mois et j’ai rencontré un jeune Palestinien qui venait de terminer ses études dans une université américaine. On était sur la colline d’où l'on voit Tel-Aviv qui n’est qu’à quarante minutes de route et je lui dis c’est fantastique on voit la mer et lui me dit : "Mais je ne n’ai jamais mis les pieds à Tel-Aviv et vous savez vous êtes le premier Israélien que je rencontre". C’est tragique !

De même, les Israéliens ne peuvent pas profiter de ce peuvent proposer les villes de Ramallah, de Jénine, Turckheim ou de Shekem. Et c’est pourquoi, encore une fois, il faut encourager les projets israélo-palestiniens. Les deux ont à gagner.

Il est obligatoire pour nous d’avoir une approche qui tient compte du fait que les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas dans la même situation. Les Israéliens continuent d’occuper pas seulement les territoires mais la vie des Palestiniens. J’espère que je trouverai certaines formules à proposer au Président Macron qui pourraient réunir Palestiniens et Israéliens à tous les niveaux et redonner cette envie qu’on a tous, de voir les Israéliens et les Palestiniens de vivre en paix. Je vais essayer de proposer au Président de la République de nouvelles paroles et musiques, une nouvelle manière de véhiculer une dynamique différente.

Vous pensez que la France a un rôle particulier à jouer dans ce dossier ?

Absolument. Les Palestiniens et les Israéliens ont de bonnes relations avec la France, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour les Etats-Unis, et les autres pays européens qui n’ont ni le poids, la puissance et la volonté de Paris pour se présenter comme un médiateur, un facilitateur, un modérateur pour une reprise du dialogue. Regardez en terme de diplomatie le nombre d'événements qui ont eu lieu : le président Mitterrand qui va au parlement israélien défendre le droit des Palestiniens à un Etat souverain et aux Israéliens d’être reconnus par leur voisins et de vivre dans la sécurité. Une prise de position suivie depuis par tous les chefs d’Etat français. Nicolas Sarkozy qui est le premier chef d’Etat à reconnaître l’entrée de la Palestine comme membre de l’Unesco, le président Arafat qui déclare à Paris la charte de l’OLP caduque. Les accords de Paris de 1994 qui régissent les relations économiques entre les Palestiniens et les Israéliens et qui aujourd’hui mériteraient d’être révisés pour donner une place égale à chaque partie. D’ailleurs, c’est l’une des pistes sur laquelle je travaille et je pourrais avancer quelques suggestions au Président Macron.

L'importation du conflit israélo-palestinien en France

Force est de constater que le conflit israélo-palestinien s’est invité en France divisant les Français entre certains français de confession juive, censés obligatoirement d’être pro-israélien et anti-palestinien, et des français de confession musulmane qui à l’inverse seraient des inconditionnels de la cause palestinienne et donc anti-israélien. Je n’accepte pas cette dichotomie, cette vision manichéenne, car pour moi, il y a ceux qui soutiennent la paix et la réconciliation et ceux qui attisent la haine.

A quoi s’ajoutent les attentats commis au nom de la défense de la cause palestinienne, que ce soit ici par le terroriste Coulibaly ou ailleurs dans le monde. Ce qui ne sert en rien la cause palestinienne, au contraire, et que réfutent la majorité des Palestiniens. D’ailleurs, le président Abbas et le Premier ministre israélien Netanyahou étaient venus tous les deux défiler à Paris aux côtés du président Hollande et des autres chefs d’Etats. Dans tous les cas, cela dessert la seule cause qui vaille : la paix. J’aime cette phrase prononcée par le Président Abbas : "Il n’y a pas un Etat de trop à l’ONU, il n’en manque juste qu’un."

Et on revient encore sur l’implication des leaders ?

Les leaders doivent encourager la réconciliation pour redonner de l’espoir aux jeunes générations qui aspirent à vivre librement. Seule la paix donnera l’émancipation et la prospérité aux peuples. Mais pour cela il faut du courage, de l’audace, de la générosité, de la solidarité et du pardon. Un proverbe hassidique dit que celui qui demande pardon est courageux, celui qui pardonne est fort et celui qui oublie est heureux. Je crois en la force du pardon et j’aimerais voir un responsable israélien courageux qui demande pardon aux Palestiniens pour la Nakba. Les Palestiniens qui pardonnent, ce sera une force de leur part et les prochaines générations des deux parties d’oublier un jour qu’ils étaient en guerre.

A l’instar de la France et l’Allemagne qui après deux guerres dévastatrices se sont réconciliées et qu’immortalise la photo du Président Mitterrand et du chancelier Kohl se tenant la main devant le cimetière où reposent des soldats français et allemands.

Car aujourd’hui les défis ne sont pas nationaux, la crise sanitaire du Covid nous le montre, tout comme le réchauffement climatique. Ces menaces n’ont ni frontière, ni religion et demandent d’être combattus grâce à des coopérations.

J’aimerais voir un responsable israélien courageux qui demande pardon aux Palestiniens pour l’occupation qu’ils ont subie, un leader palestinien de s’excuser pour les attentats et les deux de pardonner. Ce sera une force qui permettra aux prochaines générations d’oublier un jour qu’ils étaient en guerre.

