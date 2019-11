La "gauche impliquée", une nouvelle tendance qui fait fureur sur internet

La "gauche impliquée", une troisième gauche ?

Matt McManus a raison : il se passe quelque chose de nouveau dans la gauche américaine et britannique. De jeunes universitaires progressistes ont créé leurs propres chaînes sur YouTube. Et non seulement, le succès est au rendez-vous : Contrapoints de Natalie Wynn a 796 000 abonnés, Philosophy Tube, 530 000, mais leur contenu diffère de ce qu’on est censé attendre de la gauche, dans ce milieu, dans les pays anglo-saxons.

McManus propose d’appeler les tenants de ce nouveau courant « Engaged Leftists ». Je préfère traduire par « gauche impliquée » plutôt que par « gauche engagée », car chez nous ce dernier adjectif a pris un sens très particulier depuis Sartre. Selon McManus, on aurait affaire à une véritable 3° génération de militants.

La première gauche, écrit-il, était plus ou moins pétrie de marxisme. Elle aspirait à la justice sociale par la création de mouvements de masse et promettait de mettre fin à la lutte des classes. Ses idéaux ont dramatiquement échoué. Ils n’ont pas survécu à l’effondrement du communisme en 1989. Elle a toutefois à son actif la création des Etats-providences, comme le New Deal de Roosevelt.

La « New Left » ou "deuxième gauche" est née dans les années soixante, de la crise du marxisme. C’est elle qu’on a vue dans les rues de Paris en mai 1968. Elle prenait acte de la fin des « grands récits » inscrits dans les philosophies de l’histoire, hérités du XIX° siècle.

Elle se caractérise plus par son style que par son contenu. Elle manie une ironie décapante envers les institutions, les identités politiques établies. Elle cherche le scandale par des provocations délibérées. Elle est parvenue à déstabiliser le statu quo et à créer de nouveaux espaces de participation politique. Elle a gagné la reconnaissance de nombreux groupes, autrefois marginalisés et qui ont acquis, grâce à elle, une dignité nouvelle. Mais aux yeux de beaucoup de gens, elle apparaît comme purement négative, déconstructiviste, voire nihiliste : on ne sait pas au juste ce qu’elle propose à la place de ce qu’elle critique.

La « gauche impliquée », cette nouvelle nouvelle gauche, se reconnaît d’abord par un style : il « tend à être plus argumentatif que déclamatoire ». Ses animateurs ont pris conscience que le puritanisme et l’arrogance de la gauche de campus créaient un véritable malaise dans le milieu étudiant. Ils avancent donc leurs idées avec humour, mais aussi avec sincérité et dans un esprit de dialogue authentique.

C’est une gauche qui s’interdit le sarcasme gratuit, mais se fixe l’objectif de proposer toujours des solutions constructives aux problèmes qu’elle soulève. Or, cela exige de « sortir de sa zone de confort », en prenant au sérieux les arguments de l’adversaire. Cette gauche-là reconnaît, parce qu’elle croit sincèrement aux vertus du dialogue, qu’elle peut même concéder des points à ses contradicteurs.

Trois conseils pour engager le dialogue avec un conservateur...

Et, dans un article récemment publié par le site Areo, le même Matt McManus donne trois séries de conseils pratiques sur la manière d’engager le débat avec les conservateurs.

Premier conseil : se familiariser avec les ides conservatrices. C’est difficile, parce que le conservatisme procède d’une tradition très ancienne, qui remonte au moins qu’à la fin du XVIII° siècle, avec Burke, et parce que le conservatisme est une idéologie incarnée par des écoles de pensée d’une grande diversité et qui divergent fondamentalement entre elles. Ainsi, les néolibéraux détestent les traditionalistes religieux, les libertariens ricanent des disciples de Leo Strauss. Pour avoir une assez bonne idée de ce que sont réellement les idées conservatrices, il faut faire confiance aux auteurs conservateurs eux-mêmes. Et les lire. McManus cite évidemment les livres du Britannique Roger Scruton.

« C’est du boulot », concède-t-il, mais on ne saurait engager le dialogue en ignorant d’où parle son contradicteur, ou en se contentant de caricaturer ses positions à partir de préjugés glanés dans la presse de gauche. « Evitez, écrit-il, la tendance réductrice à définir toutes les variantes du conservatisme à partir de leur pire expression. »

Deuxième conseil : engager de préférence le débat avec des conservateurs modérés. La politique est dans une large mesure une affaire de personnalités et de dispositions subjectives, bien davantage que d’arguments rationnels. Surtout du côté conservateur. La plupart le sont par tempérament. Il est, par conséquent, bien difficile de les faire changer d’avis.

Néanmoins, en identifiant des inquiétudes partagées, il existe forcément des sujets sur lesquels on peut tomber d’accord. Conseil : s’appuyer sur les grands auteurs conservateurs pour obtenir l’acquiescement du contradicteur. Par exemple, l’hostilité de Burke au colonialisme. Ou de Hayek à la méritocratie. A partir de cette base commune, il est possible de faire progresser la discussion dans le sens souhaité.

Montrer qu’on prend les arguments de l’autre partie au sérieux, qu’on les connaît, qu’on ne va pas les caricaturer pour les besoins d’une vaine et facile polémique.

Se souvenir que beaucoup de conservateurs ne font que réagir aux positions d’une gauche radicale qui les énerve, sans disposer pour autant d’un corps de doctrine cohérent. Tenir compte de ce besoin de « se lâcher » face à la « gauche de campus ». Or, cette absence de convictions profondément enracinées, cette tendance à « coller à sa propre équipe » rendent ce type de personnalité suspicieuse envers tout ce qu’elle perçoit comme provenant du « camp d’en face ». D’où la nécessité de faire preuve de prudence et de compréhension.

Et face à un contradicteur d'extrême droite ?

Troisième conseil : comment se comporter face à un contradicteur d’extrême-droite ? On a là affaire à des gens qui, le plus souvent, développent d’une manière très antagoniste, des idées assez nihilistes. Qui croient à des mythes, tels que la supériorité naturelle et la nécessité des hiérarchies. Sur le Net, beaucoup sont des trolls, cyniques, qui s’amusent à vous faire perdre votre temps. Ils tournent vos arguments en dérision, cherchent à vous humilier sur le plan personnel. Ils argumentent d’une manière tellement agressive que le dialogue est difficile.

Le mieux à faire est de prendre un certain nombre de leurs idées isolément et de leur montrer ce qui est biaisé et erroné dans leurs raisonnements. Si vous le faites convenablement et que vous touchez aux points sensibles, vous risquez, bien sûr une réaction très agressive, à laquelle il vaut mieux s’abstenir de répondre.

Mais vous pouvez aussi tomber sur une personnalité qui vient de commencer à basculer. Or, il faut se souvenir que ce type de dessillement se produit de manière générale sous l’effet d’événements survenus dans leur vie, plutôt que d’un échange d’arguments. Néanmoins, si votre interlocuteur est déjà engagé dans une crise de doute à propos de ses idées réactionnaires, vous pouvez l’aider à rompre avec elles tout-à-fait.

Brice Couturier