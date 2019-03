La genèse du débat d'Emmanuel Macron avec des intellectuels à l'Elysée

Comme il l'a fait avec d'autres catégories de la population, le président de la République a décidé d'organiser un débat avec des représentants du monde des idées et de la connaissance. Ils seront ainsi près de 70 ce lundi soir à partir de 18h20. Voici d'où est venu ce rendez-vous.

Des philosophes comme Marcel Gauchet, Frédéric Worms ou Myriam Revault d'Allonnes, des économistes comme Daniel Cohen ou Jean Pisanni-Ferry, des sociologues comme Michel Wieviorka ou Luc Boltanski. Ou encore le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et le géographe Hervé Le Bras, l'historien Benjamin Stora. Emmanuel Macron recevra ce soir à l'Elysée, à partir de 18h20, près de 70 intellectuels.

L'invitation à débattre a été lancée environ au double de personnes et les échanges n'ont pas d'heure limite. Certains comme Frédéric Lordon ont plus ou moins publiquement décliné. Retour sur la genèse de ce rendez-vous inédit qui sera retransmis en exclusivité sur France Culture.

Un projet de longue date sans "bonne solution" d'organisation

Emmanuel Macron souhaitait organiser un débat avec des intellectuels depuis plusieurs semaines, nous dit l'Elysée. Mais il ne savait pas trop quand, comment, avec qui...

Finalement, l'invitation a été envoyée à un peu plus d'une centaine de personnes, des philosophes, des économistes, des sociologues, des historiens. Et ils sont un peu plus d'une soixantaine à y avoir répondu favorablement.

Un certain nombre d'entre eux regrettent qu'ils soient aussi nombreux : "Comment, dans ces conditions, disent-ils, organiser un débat constructif et serein ?"

Pour Alain Finkielkraut, qui sera absent car en déplacement, "J'aurais participé sceptique, même sur la pointe des pieds, parce qu'il y aura une soixantaine d'intellectuels et ce sera nécessairement l'occasion d'un nouveau one man show présidentiel. Je crois qu'une discussion entre un grand responsable politique et des intellectuels n'a de sens que si ces derniers sont peu nombreux et que l'échange peut durer." L'académicien producteur sur notre chaîne de l'émission Répliques répond à Stéphane Robert :

Alain Finkielkraut : "Je crois qu'une discussion entre un grand responsable politique et des intellectuels n'a de sens que si ces derniers sont peu nombreux et que l'échange peut durer"

Pour Dominique Wolton, sociologue et directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication, "c'est un pari parce que l'on va mettre en rapport trois logiques très différentes : celle de la connaissance, celle de la politique et celle de la communication des médias. D'autre part, le point de vue des uns et des autres n'est pas forcément compatible."

Dominique Wolton : "C'est un pari intéressant mais paradoxalement plus difficile à réussir que les autres exercices du grand débat". Il répond à Stéphane Robert.

Sur cette question, il n'y avait "pas de bonne solution" rétorque un conseiller d'Emmanuel Macron. "Si on avait invité une dizaine ou une quinzaine de chercheurs, on nous aurait reproché d'avoir fait un tri et d'avoir fait des choix qui nous arrangent".

L'Elysée a donc décidé d'en inviter un grand nombre "et ce ne sera pas nécessairement une promenade de santé, reprend le conseiller du président, face à des hommes et des femmes structurés intellectuellement".

Guillaume Erner, de France Culture, "médiateur et modérateur"

Quant à savoir s'il fallait organiser la retransmission médiatique de ce débat : "J'ai plaidé pour qu'il y ait une intermédiation" reprend ce même conseiller.

France Culture a donc été contactée il y a une semaine environ. Et c'est Guillaume Erner, présentateur des "Matins", qui officiera comme intermédiaire.

Il aura un rôle de "médiateur et de modérateur" explique la directrice de la chaîne, Sandrine Treiner, pour qui France Culture doit avant tout "documenter ce débat inédit", qui sera donc retransmis dans son intégralité.

Certains pourront voir là une forme de complaisance, voire de déférence vis à vis du Président, c'est le risque évidemment. D'autant qu'on alimente là l'image, peut-être un peu survendue, d'un président philosophe.

Mais l'important reste ce qui en ressortira. Car cette discussion, cette confrontation, est censée "nourrir les réponses" qu'apportera Emmanuel Macron à l'issue de la grande consultation lancée il y a maintenant près de trois mois.