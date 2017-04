La présidentielle française vue d'ailleurs

Comment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni ou le Japon suivent notre campagne ? Échos internationaux, grâce notamment à nos correspondants.

La campagne présidentielle française et ses rebondissements passionnent, font parler et débattre, y compris à l'étranger. En particulier depuis fin janvier et les révélations du Canard Enchaîné sur l'emploi présumé fictif de Penelope Fillon et ces derniers jours face à quatre candidats plus ou moins favoris des sondages. Petit tour d'horizon.

Première étape, en Allemagne. Notre grand voisin européen suit de près la campagne. Avec intérêt et inquiétude, voire angoisse pour les pro européens. Et pour Angela Merkel, tous les scénarios seraient préférables à un possible second tour Mélenchon / Le Pen. Cyril Sauvageot est notre correspondant à Berlin :

Écouter Écouter A la Chancellerie, on envisage désormais sérieusement la perspective d'un second tour entre l'extrême gauche et l'extrême droite A la Chancellerie, on envisage désormais sérieusement la perspective d'un second tour entre l'extrême gauche et l'extrême droite

L'Allemagne, où mi février le très sérieux quotidien conservateur Frankfurter allgemeine Zeitung livrait un portrait élogieux d'Emmanuel Macron et de sa femme, présentée comme "une amie sympa de Jane Fonda" dont la "confiance" et "l'expérience" expliqueraient le succès de son mari.

"Espèce d'élection par procuration" en Belgique

Là aussi fief européen par excellence, cette campagne très agitée remporte un gros succès d'audience, expliquent l'AFP et Boursorama. "Le public suit la présidentielle française de près, on en parle énormément. Il y a une espèce d'élection par procuration qui se joue", estime le correspondant à Paris de la télévision publique francophone RTBF, Pierre Marlet. Il faut dire que les Belges y voient bien plus clair que dans leur système électoral et politique. Et les péripéties de ces dernières semaines incertaines renforcent l'intérêt des médias, y compris ceux de Flandre néerlandophone. Sans oublier, là comme en Suisse, la possibilité de publier des résultats sans contraintes du CSA, et donc des internautes français devenus un public d'importance à choyer.

Des élections très espagnoles

Dans une analyse publiée ce mardi, le quotidien de référence "El Pais" souligne les parallèles entre le panorama politique français et espagnol. A quel point Emmanuel Macron ressemble au chef de file de Ciudadanos, Albert Rivera. Comment le leader de Podemos, Pablo Iglesias, fait penser à Jean-Luc Mélenchon. Ou les similitudes entre Benoît Hamon et Pedro Sánchez, l'ex chef du Parti socialiste. En revanche, Marine Le Pen n'a pas de "partenaire de bal" ibérique, quand François Fillon met dans l'embarras la droite espagnole.

Pour USA Today, cette élection est encore plus inédite que la présidentielle américaine

Aux Etats-Unis, après le choc Donald Trump en novembre dernier, le pays se projette comme jamais dans le scrutin français. Et même si Donald Trump dit ne pas connaître Marine Le Pen, le journaliste star Anderson Cooper, de la prestigieuse émission de CBS "60 minutes", est allé interviewer la candidate du Front national à Paris. Correspondance depuis Washington de Frédéric Carbonne :

Écouter Écouter Le scénario hollywoodien de cette campagne, improbable et à rebondissements, intéreresse l'Amérique, autant que les enjeux politiques Le scénario hollywoodien de cette campagne, improbable et à rebondissements, intéreresse l'Amérique, autant que les enjeux politiques

Notre correspondant a aussi tweeté les dernières précisions du New York Times sur de fausses informations pro Fillon et anti Macron venant du site russe en langue française Sputnik.

Le New York Times qui décrivait ainsi avant-hier le candidat de "La France insoumise" :

Dans son émission satirique "Last Week Tonight", sur HBO, l'humoriste britannique John Oliver a lui résumé à sa façon dimanche soir la campagne présidentielle française. Il a passé au crible les onze candidats, appelant les Français à ne pas voter pour la "trou dou cou démagogue" Marine Le Pen et son profil "trumpesque" :

Marine Le Pen "expérimentée et talentueuse" en Russie

Ici, la candidate du Front national a le plus souvent droit à un tout autre régime. Parce qu’ils sont surtout intéressés par le conflit avec l’Ukraine, ou leurs relations avec les États-Unis, la plupart des Russes s’intéressent peu à la présidentielle française. Mais pour ceux qui suivent cette actualité, le nom qui revient le plus souvent est généralement celui de Marine Le Pen, qui a souvent droit de citer dans les grands médias russes proches du pouvoir. Comme le décrit "Courrier international" à propos de la couverture par le site d’information pro-Kremlin Vzgliad de sa visite à Vladimir Poutine. Fin mars, il évoquait ainsi :

Le calcul lucide d’une politicienne expérimentée et talentueuse. (Un coup) intelligent, et quasiment le seul qu’il convenait de jouer (à ce moment précis de sa campagne).

Mais le grand public ne retient finalement que le nom de la candidate frontiste parmi les autres, nous explique notre correspondant à Moscou, Claude Bruillot :

Écouter Écouter L'intérêt des Russes pour Marine Le Pen est 'circonstanciel", "passager", selon le journaliste Boris Toumanov L'intérêt des Russes pour Marine Le Pen est 'circonstanciel", "passager", selon le journaliste Boris Toumanov

Et très "vendeuse" au Royaume-Uni

Sur son site spécial présidentielle, Courrier international relaie une récente étude du site d'informations américain BuzzFeed du traitement de Marine Le Pen par les médias au Royaume-Uni. Verdict : "une attention disproportionnée à la candidate de l’extrême droite". En trois mois, 602 titres d’articles lui ont été consacrés, soit 4,5 fois plus que pour Emmanuel Macron. Et de pointer en particulier le tabloïd Daily Express (en moyenne deux articles par jour) et le quotidien en ligne The Independent, dont la plupart des articles seraient "trompeurs" : "Leurs sites postent des titres surprenants et très viraux suggérant une percée de Le Pen dans les sondages ou qu’elle est en route pour la victoire, alors que tous les sondages actuels indiquent qu’elle échouera de manière quasi certaine au second tour".

En comparaison, remarque BuzzFeed, des journaux comme The Guardian ou le site de Sky News n’ont publié qu’une douzaine d’articles chacun à propos de Marine Le Pen sur cette même période.

