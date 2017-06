L'abstention analysée par les dirigeants politiques

Au premier comme au second tour des législatives, l'abstention a enregistré de nouveaux records historiques. Les leaders de la classe politique ont rapidement avancé leurs arguments, parfois contradictoires. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par le 1er ministre et François Baroin.

L'abstention restera l'un des enseignements majeurs des élections législatives de 2017. Plus d'un inscrit sur deux a boudé les urnes, au premier comme au second tour : 51,3% des inscrits le 11 juin, et 57,3%,une semaine plus tard ! Les responsables politiques n'ont généralement pas manqué de commenter cette tendance lourde. En prenant bien soin de brandir ce qui pouvait les servir.

Silence d'Emmanuel Macron. Interrogé sur les résultats des législatives lors de sa visite ce lundi au salon aéronautique du Bourget, il s'est refusé à tout commentaire. Le président confirme ainsi son habitude prise depuis son arrivée à l'Elysée de limiter sa parole, et se garde d'un mot trop rapide sur un sujet éminemment sensible.

L'abstention, défaite pour la démocratie

En revanche, dimanche soir, le Premier ministre Edouard Philippe a déploré le fort taux d'abstention : ce "n'est jamais une bonne nouvelle pour la démocratie". "Le gouvernement l'interprète comme une ardente obligation de réussir", a indiqué celui qui s'est toutefois réjoui que les Français aient "préféré l'espoir à la colère" en accordant une large majorité à la République en marche. Et de promettre au nom du gouvernement "une exemplarité, un engagement sans faille et des résultats tangibles", alors qu'"Il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique".

Au lendemain du premier tour, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, avait lui souligné que l'abstention était "un échec de cette élection". "Il faut l'entendre, il faut redonner confiance [aux électeurs]" et le gouvernement s'attachera à apporter des "réponses au quotidien" aux Français qui ont ainsi exprimé leur défiance, promettait-il la semaine dernière. Christophe Castaner a ajouté ce lundi matin que "peut-être que ce sentiment de victoire acquise a démobilisé une partie de notre électorat".

Dans une courte allocution depuis le siège de son parti, le chef de file des Républicains, François Baroin, a de son côté rappelé la séquence politique globale et interpellé la majorité, sans remettre en question son succès :

En dépit de la très forte abstention, historiquement élevée, les Français ont voulu donner une large majorité au Président de la République. C'est désormais chose faite. Le verdict des urnes est clair, et je m’incline avec respect devant le choix des électeurs. (...) Ce soir s’achève un cycle électoral, certainement trop long pour de nombreux Français. Nous ne pouvons oublier le fort taux d’abstention, jamais vu depuis 1958. Nous ne pouvons ignorer les 16 millions de Français qui n’ont pas choisi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au 2e tour de l’élection présidentielle. Nous ne devons pas passer sous silence non plus les résultats du 1er tour de l’élection présidentielle, une France fracturée qui s’interroge sur son avenir. Après ces élections législatives, il appartient au Président de la République, avec le Gouvernement et le Parlement de diriger le pays, en tenant compte de tous ces messages.

L'ancien Premier ministre Alain Juppé y voit lui aussi le premier perdant de ce second tour : "D'abord la démocratie, affaiblie par une abstention" record. Le pouvoir, estime-t-il, sera obligé de faire preuve de "concertation" et d'une "grande vigilance dans la mise en oeuvre de son programme", car les conditions de l'élection présidentielle ont installé "le trouble et la confusion" dans les esprits.

Enfin, rue de Solférino, le Premier secrétaire du PS a qualifié l'abstention d'"alarmante". Mais Jean-Christophe Cambadélis, démissionnaire, n'a pas développé son analyse et a qualifié malgré tout "le triomphe" d'Emmanuel Macron d'"incontestable".

L'abstention, défaite pour la démocratie... et pour Emmanuel Macron

C'est ce même adjectif, "alarmant pour notre démocratie", qu'a employé le secrétaire national du Parti communiste à la veille du second tour. Mais Pierre Laurent y a ajouté dans un communiqué une interprétation bien plus critique à l'égard de la majorité :

C'est le premier échec d'Emmanuel Macron. C'est la conséquence de la présidentialisation aggravée de notre vie politique qui dévalorise un peu plus, à chaque quinquennat, l'élection de l'Assemblée nationale. Et c'est l'échec de tous ceux qui poussent à cette présidentialisation forcenée, construisant une représentation politique dans laquelle la majorité des citoyens se reconnaît de moins en moins. (...) Ce record d'abstention est aussi la marque d'une défiance déjà forte à l'égard du nouveau président de la République, contrairement à ce que veut nous faire croire le déferlement de communication médiatique autour de chaque fait et geste d'Emmanuel Macron : seuls 24 % des électeurs l'ont soutenu au premier tour de l'élection présidentielle et il n'a été élu que par la mobilisation d'une large majorité de femmes et d'hommes qui voulait barrer la route de l'Elysée à Marine Le Pen. Les élections législatives ne témoignent d'aucun élan supplémentaire. Ce sont l'abstention et la division de ses adversaires, singulièrement à gauche, qui amplifient les résultats de ses candidats.

Pour le chef de file des sénateurs Les Républicains, le filloniste Bruno Retailleau, ce haut niveau d'abstention "est une mauvaise nouvelle pour la démocratie comme pour la nouvelle majorité présidentielle. Ce soir, Emmanuel Macron est un colosse aux pieds d'argile".

Enfin, Marine Le Pen a une nouvelle fois longuement réagi à ce sujet dès dimanche soir, à Hénin-Beaumont. Élue pour la première fois députée, la présidente du Front national a jugé que :

La faiblesse de la participation montre que la défiance vis-à-vis de la politique atteint des sommets. L'élection de M. Macron à la présidence de la République semble avoir plongé le pays dans un état d'indifférence et de lassitude vis-à-vis de la vie publique, ce qui est particulièrement inquiétant. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale.

Dans l'attente d'un second tour qui s'annonçait plus compliqué qu'il ne s'est révélé, Marine Le Pen avait aussi affirmé que "Ce taux d'abstention catastrophique doit poser la question du mode de scrutin qui écarte des millions de nos compatriotes des urnes d'abord, et d'une représentation digne de ce nom".

L'abstention, victoire du peuple

A la tribune après sa victoire à Marseille, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a très vite mis en avant un choix populaire d'une "forme de grève civique" :

Dans cette ambiance, il y a aussi des bonnes nouvelles, et même des très bonnes. La première est que l'abstention écrasante qui s'est exprimée aujourd'hui a une signification politique offensive. Notre peuple est entré dans une forme de grève générale civique dans cette élection, faisant ainsi la démonstration de l'état d'épuisement d'institutions qui prétendent organiser la vie de la société avec un mode de scrutin où une minorité étriquée a tous les pouvoirs. C'est pourquoi je vois dans cette abstention une énergie disponible, pour peu que nous sachions l'appeler au combat. (...) Cette force peut se déployer et passer de l'abstention à l'offensive. C'est à cela que nous l'appelons.

