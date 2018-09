"L'argent est au coeur de l’histoire du Front national et de ses brouilles familiales et politiques"

Entretien | Le Rassemblement National (RN) fait sa rentrée à Fréjus (Var) ce dimanche avec des moyens contraints. Le parti, mis en cause dans six affaires, est en difficulté financière. Marine Turchi, spécialiste des financements du RN, nous apporte un éclairage sur le rapport de cette formation à l'argent.

Marine Le Pen se lance ce dimanche 16 septembre à Fréjus (Var) dans la bataille des élections européennes. Elle espère profiter de l'essor des populismes en Europe pour relancer son parti. Le Rassemblement National est déjà très endetté et cerné par les affaires.

Le gel d'une subvention publique de 2 millions d'euros cet été à cause de l'affaire des assistants parlementaires européens présumés fictifs n'arrange rien.

Ce n'est pas la première fois que l’ex Front national (FN) traverse des difficultés financières. Marine Turchi, journaliste à Mediapart, est l’auteure avec Mathias Destal de "Marine est au courant de tout, Argent secret, financements, hommes de l'ombre : une enquête sur Marine Le Pen" (Flammarion Enquête). Elle nous éclaire sur le rapport de ce parti à l'argent.

Depuis juillet dernier, le Rassemblement National se déclare menacé de cessation de paiements. "Nous risquons la mort du Rassemblement National" a même déclaré Marine Le Pen en référence à la décision de justice attendue le 26 septembre qui doit confirmer ou non le gel de la subvention publique. Quelle est la part de réalité et d'agitation politique dans cette déclaration ?

La communication politique et le droit sont à distinguer. S’agissant du droit, le RN est soumis aux mêmes règles qu’une association : s'il ne peut plus payer ses dettes, il doit déposer le bilan. Quant à la communication politique, Marine Le Pen est fidèle à la tradition familiale. Son père s’est toujours montré alarmiste s’agissant des difficultés du parti à obtenir des prêts bancaires, ou de la quête des 500 parrainages nécessaires pour être candidat à l’élection présidentielle. Marine Le Pen a donc l’habitude de victimiser sa formation. Agiter l’idée d’un acharnement judiciaire lui permet de masquer les erreurs de gestion qui ont été commises par le Front national.

Car la vraie question est de savoir comment le parti en est arrivé là. Au fil des années, il s’est considérablement endetté et certains frontistes affirment que le trésorier du parti, Wallerand de Saint-Just, n’aurait pas suffisamment provisionné pour rembourser les emprunts contractés : le prêt russe de 9,5 millions d’euros obtenu en 2014 et les 6 millions d’euros prêtés par Cotelec, le microparti de Jean-Marie Le Pen, pour la dernière campagne présidentielle de sa fille. Par ailleurs, les dépenses de personnel sont lourdes (3 millions d'euros chaque année) et certains cadres ont été hautement rémunérés pendant la dernière campagne, comme le conseiller spécial de Marine Le Pen, Jean Messiha, qui touchait 12 700 euros net par mois. Les difficultés de cette rentrée ne sont donc pas seulement le résultat du récent gel de la subvention de 2 millions d’euros.

Toutefois, il faut être conscient que ces 2 millions ne représentent que 10% de la subvention publique totale du Rassemblement National sur la législature, puisque le parti touche environ 4,5 millions d'euros par an jusqu’en 2022. Il y a une exagération manifeste du Rassemblement National pour légitimer son appel aux dons et également attirer les lumières médiatiques en ce mois de septembre.

Il est très rare que la justice décide de geler la subvention d'un parti politique à titre conservatoire. Cette décision interpelle car le parti n'a pas encore été condamné. Le RN a beau jeu de se dire victime de "persécution juridique". Comment lisez-vous ce choix des magistrats ?

En matière pénale, ce type de saisie est assez courant. Les juges ont justifié leur décision par le niveau d’endettement du parti : ils redoutent qu’il ne soit pas en mesure de payer d'éventuels dommages et intérêts en cas de condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Le Parlement européen a estimé son préjudice à 7 millions d’euros pour la période 2009 à 2017. De plus, le Rassemblement National est aujourd’hui visé par quatre autres enquêtes judiciaires, dont trois concernant le financement de ses campagnes de 2012 à 2015. Mais ce discours de dénonciation d’un “acharnement judiciaire” passe totalement auprès des sympathisants. Par exemple, dans l’affaire des assistants européens, j’ai souvent entendu des électeurs RN dire “on s’en fiche, c’est l’argent de l’Europe”, alors qu’il s’agit de l’argent du contribuable.

• Crédits : Anne Fauquembergue - Radio France

Comment le parti a évolué par rapport à son financement : des origines, avec l'héritage polémique de Jean-Marie Le Pen, aux difficultés actuelles ?

L’argent est au coeur de l’histoire du Front national, et des brouilles familiales et politiques. C’est le nerf de la guerre. Dans les années 1970-80, le FN a fonctionné de manière très artisanale et relativement opaque. Jean-Marie Le Pen a joué avec les frontières floues entre sa vie privée et sa vie publique. En 1976, il hérite du cimentier Hubert Lambert, ce qui va lui permettre de faire de la politique sans se soucier de la question financière. Il bénéficiera ensuite d’autres héritages de la part de riches sympathisants. A l’époque, il y avait déjà des polémiques : ces héritages s’adressaient-il à Jean-Marie Le Pen en tant que personne ou au président du Front national ? Depuis, il n’a cessé de subir des contrôles fiscaux, des pénalités et de les contester. Son patrimoine a aussi fait l’objet d’évaluations contradictoires. Il a surtout été accusé par son ex-femme, Pierrette Lalanne, d’avoir dissimulé une partie de sa fortune en Suisse, ce qu’il a toujours démenti.

L’argent a aussi été au coeur du conflit avec Bruno Mégret. En 1998, les Mégrétistes ont dénoncé le népotisme et les postes offerts au premier cercle lepéniste. L’un d’eux avait affirmé que la famille Le Pen coûtait « le prix de 21 000 adhésions par an » et avait fait fuiter dans la presse les salaires mensuels des filles et gendres de Le Pen (4 500 euros pour Marine Le Pen qui débutait au service juridique du parti, 11 000 euros pour sa soeur Yann Le Pen et son mari Samuel Maréchal). La scission avec les Mégrétistes a coûté cher au parti, qui s’est retrouvé un temps sous contrôle judiciaire et au bord du gouffre financier.

Une autre crise financière a agité le parti : après l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, le FN s’effondre aux législatives (4,3% des voix). Sa subvention publique est divisée par trois, le financier du parti, l’imprimeur Fernand Le Rachinel, réclame ses 7 millions d'euros et traînera le FN devant les tribunaux pour obtenir son remboursement. Les dettes du parti atteignent 10 millions d’euros en 2010. Le Front national va survivre grâce à l'argent prêté par Cotelec. La vente du “Paquebot”, le siège du parti, en 2011, pour 10 millions d'euros, et les bons résultats des élections législatives de 2012, qui multiplient par trois sa subvention publique, vont permettre d’éponger les dettes et de remettre le parti à flots. Le rôle du microparti de Jean-Marie Le Pen a été crucial : à plusieurs reprises, il a renfloué le Front national.

Pouvez-vous définir ce qu’est un micro-parti et nous dire si d’autres formations politiques utilisent cette possibilité de financement ?

De nombreuses personnalités politiques ont créé leurs micropartis, qui permettent de se constituer des cagnottes indépendantes de leur parti. En France, on en dénombre environ 450.

Mais Jean-Marie Le Pen a été pionnier en la matière. Il a été le premier dirigeant d’un parti français à créer son microparti, Cotelec, en 1988. L’objectif était de recevoir à son nom les dons des sympathisants frontistes, de contracter des emprunts et prêter à son tour au Front national ou à ses candidats. Il s’est toujours gardé de partager son précieux fichier des donateurs, y compris avec sa fille. Cela lui a permis de conserver la haute main sur les finances du parti et lui a conféré un pouvoir énorme, y compris après son éviction du Front national, puisque sans Cotelec, le FN ne peut pas financer ses campagnes électorales...

Marine Le Pen l’a bien compris : pour s’émanciper, elle a créé, juste avant d’être élue présidente du FN, son propre microparti, « Jeanne », qui tire ses recettes de la vente des fameux « kits » de campagne aux candidats, ce qui lui vaut d’être mis en examen dans l’affaire du financement des campagnes du RN.

Ce système de micropartis a en tout cas permis au Front national de remédier en partie à ses difficultés à obtenir des prêts bancaires.

Les cadres du Rassemblement National se disent victimes des banques françaises qui refusent de leur prêter de l'argent ? Est-ce la réalité et pourquoi ?

Depuis le rejet des comptes de campagne 2012 de Nicolas Sarkozy, les banques sont plus frileuses. Mais elles sont particulièrement réticentes à l’idée de prêter à un parti d’extrême droite étant donné les conséquences en terme d’image. Que certains partis n’arrivent pas à obtenir de financement pour leur campagne pose en tout cas un problème démocratique.

Néanmoins, est-ce que Marine Le Pen a proposé des conditions acceptables aux banques françaises? A-t-elle sollicité toutes les banques françaises ? Ne s’est-elle pas tournée un peu vite vers la Russie ?

Pourquoi aujourd’hui Marine Le Pen ne se tourne-t-elle pas vers la Russie comme elle l’a fait lors de la dernière campagne présidentielle pour se financer ?

En 2014, Mediapart a révélé que le Front national et Cotelec avaient chacun décroché un prêt russe – respectivement de 9,5 millions et 2 millions d’euros – pour financer ses campagnes. Pour sa dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen s’est à nouveau tournée vers la Russie comme nous l’avons dévoilé : en juin 2016, elle a signé une troisième demande de prêt avec une banque russe, pour un montant de trois millions d’euros. Mais le projet n’a finalement pas abouti. D’autres recherches de financement à l’étranger ont échoué, notamment aux Emirats arabes Unis et en Asie du Sud-Est. Aujourd’hui, de tels emprunts ne seraient plus possible. La loi de moralisation de la vie publique, adoptée à l’été 2017, interdit désormais aux partis d’emprunter auprès d’établissements ayant leur siège social en-dehors de l’Union européenne.

D’autres partis politiques se sont-ils déjà tournés comme le RN vers l’étranger ?

Si l’on met de côté l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, c’est assez inédit. Dans les années 1990, les dirigeants du Parti républicain, François Léotard et Renaud Donnedieu de Vabres, avaient eu recours à un prêt fictif souscrit auprès d'une banque italienne, le Fondo.

Pour revenir au RN, la question se pose de savoir s’il y a eu des contreparties politiques à ces prêts et quel rôle a joué le Kremlin dans leur déblocage. Marine Le Pen affirme que l'engagement pro-russe de son parti est ancien. Sauf que ce lobbying pro-russe s’est véritablement accéléré au moment de la signature de ces prêts : multiplication de voyages en Russie, des déclarations et votes défendant les intérêts russes, notamment au Parlement européen (sur les sanctions à l’égard de la Russie ou la crise en Ukraine, par exemple), des postes et investitures confiés à des pro-russes.

Ce qui interroge également est que la banque russe prêteuse a fait faillite depuis, et le prêt a été récupéré par une obscure société aéronautique russe active en Syrie. À ce jour, le RN n’a pas encore remboursé le prêt, il a seulement payé les intérêts trimestriels. Marine Le Pen a entretenu une certaine opacité : elle a refusé de rendre publics la convention de prêt et le montant des commissions versées aux intermédiaires. Mediapart n’a pu obtenir le contrat qu’en saisissant le tribunal administratif.

Pourquoi Jean-Marie Le Pen ne vient-il pas en aide à sa fille comme il l'a fait dans l'histoire récente lorsque le Paquebot, l’ancien siège du parti a été revendu en 2011 ?

Tout simplement parce que le micro-parti de Jean-Marie Le Pen doit lui-même rembourser ses prêteurs. Et sans doute a-t-il peur de ne pas récupérer ses fonds, puisque le RN n’a plus de garanties à offrir, comme il y a dix ans avec le “Paquebot”.

De plus, en dépit d’un rapprochement entre le père et la fille l’été dernier, les relations restent compliquées, surtout quand il s’agit d’argent !

Enfin, les problèmes financiers du RN dépassent les moyens de Cotelec: avant la campagne présidentielle, le parti affichait déjà 13,8 millions d’euros de dettes. D’après un frontiste, le parti aurait aujourd’hui un besoin de financement d’« environ 23 millions d’euros » si l’on prend en compte les dettes à rembourser et le financement des élections européennes de 2019.



L'image du domaine de Montretout n'a-t-elle pas brouillée celle d'un parti qui se veut populaire ? Les militants du FN - RN sont-ils généreux ou imaginent-ils que leur formation est à l'abri du besoin du fait de l'héritage historique de la famille Le Pen ?



Malgré les héritages perçus et leurs trois propriétés (les 4 600 m2 du domaine de Montretout, sur les hauteurs de Saint-Cloud, une villa à Rueil-Malmaison et la maison familiale de la Trinité-sur-mer), les Le Pen ont réussi à gommer cette image de privilégiés auprès de leurs électeurs et à se présenter comme les défenseurs des classes populaires et moyennes. Leurs slogans de campagne en témoignent d’ailleurs : « Le Pen, le peuple », pour Jean-Marie Le Pen à l’élection présidentielle de 1988 ; « La voix du peuple » et « Au nom du peuple » pour sa fille en 2012 et 2017. Même si ses adversaires raillent parfois “la châtelaine de Montretout”, Marine Le Pen s’est créé une image de femme politique proche du peuple, notamment grâce à son implantation dans le Pas-de-Calais.

Pour ce qui est des dons, les sympathisants du RN sont globalement peu fortunés, mais ils sont sensibles à la menace de disparition de leur parti et répètent souvent qu’ils donnent « pour la France ». L’appel aux dons lancé en juillet dernier a permis de réunir 600 000 euros. Mais les adhésions chutent depuis la présidentielle (selon le Figaro, le parti aurait perdu 60% de ses militants), et une révolte monte chez une partie des élus, qui ne payent plus leurs cotisations. Certains ont été exaspérés par les salaires mirobolants de certains cadres révélés dans la presse. Localement, plusieurs groupes RN sont menacés de scission, notamment au conseil régional des Hauts-de-France, pourtant terre d’élection de Marine Le Pen.