"Le bulldozer" Jacques Chirac est mort

Malade depuis plusieurs années, l'ancien président de la République Jacques Chirac est mort ce jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux à l'AFP. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré M. Salat-Baroux, époux de Claude Chirac. Retour sur son parcours politique depuis la fin des années 60.

Le plus jeune ministre de France sous De Gaulle

En 1967, après des engagements de jeunesse nettement à gauche, celui qui s'était formé à Louis-Le-Grand puis Sciences Po et l'ENA devient le plus jeune ministre de France sous De Gaulle. Sa longue carrière ministérielle débute, faite d'amitiés et de trahisons, qui le conduira à Matignon sous Giscard en 1974. Un poste dont il démissionnera d'un coup d'éclat à la fin de l'été 76, pour lancer son RPR (Rassemblement pour la République). Il y reviendra sous Mitterrand, en Premier ministre de la cohabitation, en 1986.

En 1977, à 45 ans, sur sa lancée de reconquête de la droite et en guerre ouverte avec Giscard, il décroche la Mairie de Paris, sa ville natale, et en restera le visage et la voix pendant près de 20 ans. Réélu en 1983 et en 1989, avec à chaque fois un grand chelem : ses listes s'imposent dans tous les arrondissements. Récit de Samuel Aslanoff et archive de Jacques Chirac candidat, qui cumulera d'ailleurs avec son poste de député de la Corrèze :

Il visera ensuite directement à l’Élysée, après deux échecs en 1981 et 1988.

Avant de se faire élire, Jacques Chirac a dû franchir les haies d'obstacles érigées par ses amis de 30 ans, comme Édouard Balladur. Et il a dû s'assurer le soutien de l'aile dure de la droite, via le puissant Charles Pasqua. C'était l'époque du "bruit et [de] l'odeur." Des propos sur l'immigration prononcés le 19 juin 1991 qui sèment le trouble et provoque des remous dans la classe politique :

Il partagera avec le "parrain du RPR" le fait d'être maintes fois cité dans des affaires politico-financières et d'avoir noué des relations serrées avec tous les poids lourds de la Françafrique. Écoutez les précisions de Ludovic Piedtenu :

En douze ans de mandat présidentiel, il s'installe dans le rôle paternaliste de chef de l’État, formant au moins à l'écran un couple des plus traditionnels avec sa femme Bernadette.

La France découvre sa passion pour le Japon, les Arts premiers, le voit tenir tête aux États-Unis contre la guerre en Irak, devenir écologiste ("Notre maison brûle et nous regardons ailleurs", en 2002) ou marquer l'Histoire avec le discours du Vel d'Hiv :

Les Français le voient aussi perdre comme un débutant son pari de 1997 : quand il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour élargir sa majorité et se retrouve à son tour à devoir cohabiter avec un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin pendant 5 ans.

Le président Chirac sera sans concession avec l'extrême-droite, avec qui il refusera toute alliance. Et même tout débat en 2002, quand il se retrouve face à Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Ce séisme politique d'alors a résonné lors des élections régionales de décembre 2015, avec ce front républicain que Chirac avait lui-même expérimenté à l'époque, sans qu'il n'empêche l'histoire de se répéter.