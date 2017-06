Le Conseil d'Etat a-t-il un rôle politique ?

De par sa fonction peu exposée de conseiller du gouvernement et du parlement sur les textes législatifs et réglementaires, l'institution participe au débat politique. Exemple avec le projet de loi de moralisation de la vie publique porté par François Bayrou.

• Crédits : VINCENT EMERY / Citizenside - AFP

Le principe de séparation des pouvoirs n'empêche pas les échanges entre pouvoirs. L'un des rôles du Conseil d'Etat est ainsi, comme son nom l'indique, de conseiller le gouvernement sur des projets de loi, des ordonnances ou encore des décrets. Le recueil de l'avis du Conseil d'Etat est dans certains cas une obligation prévue dans la Constitution, même si le gouvernement n'est pas tenu de s'y soumettre.

L'exemple du projet de loi sur la moralisation de la vie publique est un parfait exemple du positionnement parfois délicat du Conseil d'Etat dans la fabrique de la loi. Sauf autorisation du Premier ministre, les avis du Conseil sur des projets de loi sont confidentiels. Mais il arrive que ces avis fuitent dans la presse. Le Monde s'est procuré et a publié des extraits de l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi du gouvernement "rétablissant la confiance dans l’action publique". Dans la foulée le Premier ministre autorisait la publication de l'intégralité de l'avis de l'institution.

Avant la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres, le Conseil d'Etat reçoit le projet de texte et "effectue un contrôle à plusieurs niveaux" explique Raphaël Matta-Duvignau, enseignant-chercheur en droit public à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. D'abord un contrôle formel. Il s'agit de vérifier "si le texte est intelligible, bien rédigé, compréhensible. Qu'il ne comporte pas des contradictions". Le Conseil Constitutionnel a déjà annulé des textes jugés inintelligibles. Vient ensuite l'analyse juridique pour s'assurer qu'il n'y a pas, par exemple, d'illégalité dans le texte. "Il est fréquent que le Conseil d'Etat dise qu'un passage d'un projet de loi est contraire à un traité ou à la Constitution" rappelle Raphaël Matta-Duvignau. Enfin, le Conseil réalise un contrôle "d'opportunité administrative" pour "vérifier si le texte proposé est pertinent par rapport aux textes existants".

Ainsi, dans le cadre du projet de loi sur la moralisation publique, le Conseil d'Etat a émis un avis favorable tout en émettant des réserves. A commencer par le titre du projet de loi. Plutôt qu'un texte "rétablissant la confiance dans l’action publique", formulation "susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées", le Conseil d'Etat propose de dénommer le projet de loi "pour la confiance dans l’action publique".

Une autre réserve porte sur la volonté de créer une "Banque de la démocratie" chargée de consentir des prêts aux partis politiques, dont certains éprouvent de grandes difficultés à obtenir des prêts chez les banques classiques. Le Conseil d'Etat ne voit pas en quoi l'idée "serait nécessaire afin de garantir la transparence du financement de la vie politique" , sachant que dans le même projet de loi il est prévu d'instaurer un médiateur du crédit censé justement faciliter l'accès des partis politiques aux prêts bancaires.

Sur ces deux réserves (il y en a beaucoup plus dans l'intégralité de l'avis), François Bayrou a indiqué qu'il ne tiendrait pas compte de l'avis du Conseil d'Etat. Que ce soit sur l'intitulé du projet de loi, ou sur la création d'une "Banque de la démocratie". C'est là l'une des "limites" constitutionnelles du rôle de conseiller de l'institution. L'avis du Conseil d'Etat est consultatif. Il revient ensuite au gouvernement d'en tenir compte au moment de présenter un projet de loi en Conseil des ministres en vue du débat législatif et au moment d'adopter des ordonnances et décrets. Pourtant, l'expertise du Conseil d'Etat peut éviter au gouvernement de voir ses textes subir une censure par le Conseil constitutionnel, ou par le Conseil d'Etat lui-même, dans sa fonction de juge administratif suprême, si un décret adopté par le gouvernement est ensuite contesté en justice.

"Le Conseil d'Etat, dans ses avis, peut pallier les défauts ou les errements du gouvernement, parce que le gouvernement est pris dans le temps politique qui s'est terriblement accéléré, et parfois les services administratifs doivent rédiger des textes très longs et compliqués en quelques heures" explique Raphaël Matta-Duvignau.

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat peuvent, s'ils le souhaitent, soumettre des propositions de loi au Conseil d'Etat afin de recueillir son avis. Au quotidien, les relations entre le Conseil d'Etat et les pouvoirs exécutifs et législatifs sont parfois très difficiles. Il existe en effet un décalage entre les motivations qui peuvent pousser un gouvernement à soumettre un texte, et le contrôle formel, juridique et en opportunité du Conseil d'Etat. Dans son rapport d'activité 2006, le Conseil d'Etat avait vivement critiqué l'inflation des textes législatifs et réglementaires, et la baisse de la qualité de loi. Dans des termes explicites :

La loi est faite pour prescrire, interdire, sanctionner. Elle n’est pas faite pour bavarder, créer des illusions, nourrir des ambiguïtés et des déceptions.

Dans le même rapport, il était rappelé l'impérieuse nécessité d'une norme législative et réglementaire "intelligible" :

L’intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence.

Confirmation de Raphaël Matta-Duvignau : "le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel, et les chercheurs, se sont aperçus que la loi baissait en qualité dans son ensemble (gouvernement et parlement). Que soit par la qualité rédactionnelle ou encore à travers l'adoption de dispositions non applicables car peu pertinentes ou en contradiction avec des règles existantes". L'enseignant-chercheur évoque des "neutrons législatifs et réglementaires", c’est-à-dire des dispositions qui n'ont aucune valeur juridique. En 2005, un article d'un projet de loi sur l'école était libellé ainsi : "L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves". Après l'adoption de la loi par le parlement, le Conseil Constitutionnel a censuré le passage en estimant qu'il était contraire à la Constitution car dépourvu de toute portée normative.

D'où l'importance du rôle de conseiller du Conseil d'Etat. L'institution peut conseiller le gouvernement sur toutes les questions juridiques. Elle lui a même permis à plusieurs reprises d'atteindre des objectifs politiques en s'assurant de la validité juridique des textes sur lesquels ces objectifs s'appuient.

La gestion du problème du voile intégral est un bon exemple. En 2010, le gouvernement de François Fillon sollicitait le Conseil d'Etat pour savoir comment il était possible d'arriver à un bannissement de vêtement. Le Conseil d'Etat a alors alerté le gouvernement sur les "fortes incertitudes" et la "fragilité" d'une loi qui interdirait le voile intégral en tant que symbole religieux. L'institution indiquait en revanche qu'il était possible de trouver une solution par le biais de la sécurité et de la préservation de l'ordre public. Aujourd'hui, s'il est interdit de porter un voile intégral c'est parce que la loi adoptée en 2010 interdit de dissimuler son visage dans l'espace public.