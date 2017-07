Le dissident chinois et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo est mort

Professeur de lettres, intellectuel assez connu dans son pays, bête noire du régime communiste et condamné à de multiples reprises, Liu Xiaobo fut le premier Chinois à recevoir le prix Nobel de la paix. En 2010, le comité norvégien l'avait distingué pour "ses efforts durables et non-violents en faveur des droits de l'Homme en Chine". Le monde découvrait ainsi l'un des auteurs, juste avant les JO de Pékin, de la charte dite 08 qui réclamait une Chine démocratique. Une charte signée par plus de 303 intellectuels et militants des droits de l'homme chinois.

Évocation par Dominique André, notre correspondante en Chine :

Pour le mouvement pro-démocratique en Chine, Liu Xiaobo est ce que l'on peut appeler un héros, explique l'avocat Li Fangping, au micro de Dominique André :

Bataille diplomatique au sujet de son état de santé

Jusqu'au bout, Pékin aura contrarié le destin de celui qui avait été condamné en 2009 à onze ans de prison pour "incitation à la subversion du pouvoir d'État".

Malgré la pression de pays occidentaux et d'ONG, les autorités chinoises se sont en effet opposées à ce qu'il sorte du pays pour être soigné. Il y a quelques jours, deux médecins, allemand et américain, avaient pourtant estimé à son chevet que Xiaobo pouvait être transporté. L'Allemagne, la France et les Etats-Unis s'étaient manifestés à son sujet. L’écrivain et poète Liao Yiwu, ancien prisonnier d’opinion désormais exilé en Allemagne, a ainsi affirmé dimanche 9 juillet que lors du G20 de Hambourg, la Chancelière allemande Angela Merkel, “avait parlé tous les jours de Liu Xiaobo au Président chinois, en lui disant que l’Allemagne convenait mieux aux soins dont il a besoin. Mais la décision revient à la Chine.”

Le ministère des Affaires étrangères chinois avait répété mercredi que les autres pays devaient respecter la souveraineté du pays et "s'abstenir de tout ingérence dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de défendre un cas individuel".

Semblant rejeter un acharnement thérapeutique, la famille de l'opposant politique avait, elle, refusé qu'il soit intubé pour être placé sous respiration artificielle. Et l'hôpital où Liu Xiaobo se trouvait avait indiqué ces derniers jours que le dissident était dans un état "critique" : ses fonctions hépatiques continuaient à se détériorer et il souffrait d'une défaillance d'organes.

Liu Xiaobo meurt donc en Chine privé de liberté. Ce nétait pas arrivé depuis le pacifiste allemand Carl von Ossietzky, décédé en 1938 dans un hôpital, alors qu'il était détenu par les nazis. De quoi renforcer la renommée de Xiaobo en Asie et dans le monde et fragiliser la Chine sur la scène diplomatique internationale.

Le comité Nobel norvégien a souligné la "lourde responsabilité" de la Chine dans la mort "prématurée" du dissident.

Nous trouvons profondément perturbant que Liu Xiaobo n’ait pas été transféré dans un établissement où il aurait pu recevoir un traitement médical adéquat avant que sa maladie n’entre en phase terminale.

Berit Reiss-Andersen, présidente de ce comité.