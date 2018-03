Le FN devient "Rassemblement national" : un nouveau nom au lourd passé

Dix mois après sa défaite à la présidentielle, le FN s'est réuni en congrès les 10 et 11 mars à Lille. Pour refonder le parti, Marine Le Pen souhaite lui donner un nouveau nom, dans la continuité de sa stratégie de dé-diabolisation : "Rassemblement national."

Dans Les Matins de France Culture de ce 12 mars, l'historienne Valérie Igounet, chercheuse associée à l'Institut d'histoire du temps présent, se disait très étonnée de ce choix, qui sera soumis au vote des adhérents :

En juillet 1993, sur France Culture, Jean-Luc Barré consacrait son émission Profils perdus à l'homme politique d'extrême droite Georges Albertini. Ce dernier avait été le secrétaire général du Rassemblement national populaire (RNP), l'occasion pour Jean-Luc Barré de revenir sur la création de ce parti. Un parti fondé en janvier 1941 par le député de Paris Marcel Déat, un ancien socialiste, surnommé "le Führer français" :

Quand on lit les mémoires de Déat, on est quand même frappé par le ton très idéologue. C'est un idéologue Marcel Déat, il l'est resté jusqu'au bout. [...] A l'origine du RNP, il y a certainement chez Déat le projet initial de créer un parti unique. Il a essayé de le lancer. Il a rédigé un magnifique texte assez irréaliste à beaucoup d'égards, qu'il a essayé de proposer tout simplement au maréchal Pétain au mois d'août 1940. Il avait tenté d'intéresser à ce projet Pierre Laval lui-même [président du Conseil sous le gouvernement de Vichy, NDR], qui a semble-t-il fait semblant de marcher avec lui pour contrôler l'affaire, mais sans avoir l'intention d'aider le moins du monde Déat dans ce projet. [...] Déat avait constitué ce RNP avec le concours d'Eugène Deloncle, qui était pour les jeunes socialistes, l'abomination de la désolation, puisque c'était le chef de la Cagoule [groupe d'extrême-droite, NDR]. Lorsqu'Albertini est arrivé [...] sa première besogne a été de nettoyer les écuries d'Augias et de mettre tout ce monde là à la porte. Il y a eu scission dans le RNP."

Quant à Denis Tugdual, grand reporter au service politique du Point, également invité dans la Matinale de ce 12 mars, il rappelait que "Rassemblement national" était aussi le nom du parti d'une autre personnalité d'extrême-droite en 1956 : Jean-Louis Tixier-Vignancour, dont Jean-Marie Le Pen avait été directeur de campagne lors de la présidentielle de 1965 :

En terme de renouvellement et de refondation, on a déjà fait mieux. Après, dans le discours de Marine Le Pen à Lille lors du congrès du Front national, tout tournait beaucoup autour de la stratégie d'alliance de Marine Le Pen. Alors, le problème des alliances, c'est que ça ne se décrète pas. [...] Ni Laurent Wauquiez, ni Nicolas Dupont-Aignan n'ont envie à ce jour de s'allier au Front national, et demain au Rassemblement national, ce n'est pas sûr non plus. Néanmoins, ce que valide Marine Le Pen aujourd'hui avec ce nouveau nom, c'est la fin de l'idée d'un bloc majoritaire.