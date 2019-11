Le Front national et l'Europe, une affaire de famille

Une dirigeante alarmiste et un parti aux abois. Le 9 juillet 2018, lors d'une conférence de presse, Marine Le Pen lance un appel aux dons. Au bord de la cessation de paiement, son parti, pour survivre, a besoin de la générosité des Français après la saisie par la justice de deux millions d'euros de subventions publiques – somme finalement ramenée à un million. Cette mise sous séquestre a été réclamée par les juges français qui enquêtent depuis 2016 sur les emplois présumés fictifs d'assistants européens du FN, devenu RN.

Le Parlement européen et la famille Le Pen, c'est une vieille histoire. Jean-Marie Le Pen, le patriarche, a passé plus de 30 ans dans les assemblées de Bruxelles et de Strasbourg. Europhobe convaincu, il expliquait vouloir "combattre l'ennemi de l'intérieur". Mais siéger au Parlement européen, c'était aussi, pour le Front national comme pour la plupart des partis, une opportunité financière. Surtout à une époque, entre les années 80 et les années 2000, où la réglementation n'était pas très stricte et les contrôles quasi inexistants.

Du cash pour les députés

"Avant 1999, ça se passait à la bonne franquette, nous raconte Fernand Le Rachinel, l'ancien imprimeur du FN, eurodéputé, et compagnon de route de Jean-Marie Le Pen. Les parlementaires bénéficiaient d'un tas d'avantages et ils profitaient largement du système ! Tous les frais de voyage étaient payés en cash. Et, toutes les semaines, les députés passaient à la caisse et se faisaient payer dans la monnaie de leur choix."

• Crédits : Chesnot / Contributeur - Getty

Selon lui, il y avait aussi, à cette époque, de très nombreux emplois fictifs payés par le Parlement. "Dans tous les partis, il y avait des députés qui travaillaient avec leur femme, leur maîtresse, leurs filles et leurs fils..." Mais en 2009, la réglementation s'étoffe et se durcit. Le Parlement décide de mieux contrôler les deniers publics. "À ce moment-là, il aurait fallu mettre de l'ordre, mais tous les partis ne l'ont pas fait. Et le Front ne l'a pas fait !, estime Fernand Le Rachinel, en rupture de ban avec le FN depuis octobre 2008. Ils ont continué à faire comme avant en pensant que ça ne poserait pas de problème."

"Une fois assistants, le Front ne leur donnait plus rien"

A l'origine de cette affaire des emplois présumés fictifs du FN – ouverte, entre autres, pour "détournement de fonds publics, escroqueries en bande organisée, abus de confiance, faux et usage de faux et travail dissimulé" – il y aurait la volonté constante et la nécessité impérieuse de faire des économies. Les élections européennes permettaient d’alléger la masse salariale du FN. "À chaque élection, c'était des moyens supplémentaires ou des moyens en moins pour les partis, se souvient Fernand Le Rachinel. C'était en fonction des résultats qu'on pouvait embaucher ou pas des collaborateurs."

Tout le monde faisait de la politique, bien avant de s'occuper du Parlement européen !

Fernand Le Rachinel

Un témoignage corroboré par Jean-Pierre Reveau, l'un des fondateurs du parti d'extrême-droite. "C'était Le Pen qui décidait qui serait candidat au Parlement européen, et, en conséquence, il demandait aux élus de prendre en charge, par le biais des assistants, un certain nombre de gens, raconte celui qui a aussi été le trésorier du FN pendant 25 ans, jusqu'en 2009. Une fois qu'ils étaient assistants, le Front ne leur donnait plus rien." Puisqu'un eurodéputé devenait employeur d'un collaborateur, ce sont des fonds européens qui servaient à payer les salaires.

Jean-Marie Le Pen aux juges : "Vos questions me paraissent dérisoires"

Mis en examen le 12 septembre 2019 pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics, Jean-Marie Le Pen est soupçonné d'avoir orchestré ce présumé "système". Et d'avoir supervisé les enveloppes budgétaires allouées à l'assistance parlementaire de l'ensemble des élus frontistes. Devant les juges, le fondateur du FN a nié :

Je ne me suis jamais occupé des enveloppes de mes collègues députés (…) Je trouvais déjà fatigant de m'occuper des miens [des collaborateurs, NDLR], a fortiori des autres…

Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen, qui présidait le FN à l'époque, est aussi soupçonné d'avoir demandé à des eurodéputés de son groupe d'employer une partie de ses collaborateurs personnels, notamment son garde du corps Thierry Légier et sa secrétaire particulière. Ceux-ci n'auraient pas produit de travail strictement parlementaire, selon les enquêteurs.

• Crédits : Antonio RIBEIRO/Gamma-Rapho - Getty

Selon des relevés que nous avons pu consulter, 515 453 euros ont été versés par le Parlement pour rémunérer le garde du corps de Jean-Marie Le Pen et 321 602 euros pour sa secrétaire particulière, via l'enveloppe d'assistance du député Le Rachinel. "Le Parlement n'a pas perdu un seul centime dans cette affaire !", assure ce dernier. Car, pour Fernand Le Rachinel, cet argent était de toutes les manières à sa disposition pour rémunérer des collaborateurs. Le Parlement, partie civile, estime au contraire avoir été floué. Il évalue le préjudice à plusieurs millions d'euros.

Interrogé par les juges sur ces contrats de travail, Jean-Marie Le Pen n'a pas répondu sur le fond : "Ces questions me paraissent dérisoires, excusez-moi. Je trouve extraordinaire que nous consacrions du temps à ces problèmes", a-t-il déclaré.

"On m'a demandé de l'embaucher"

Si les anciens proches de Jean-Marie Le Pen font bloc pour assurer la défense du parti et de son fondateur, l'un d'eux sème cependant le doute. Jean-Claude Martinez, député européen FN pendant vingt ans – il a depuis claqué la porte – affirme qu'on lui aurait "imposé" une assistante à temps plein, basée au parti, alors qu'il salariait déjà une collaboratrice en circonscription.

Cette assistante, Huguette Fatna, est aujourd'hui conseillère régionale d’Ile-de-France. Grande amie de Marine Le Pen, elle est la marraine d'une de ses filles. Elle s'est occupée des DOM-TOM au FN et a été employée pendant 17 ans par Jean-Claude Martinez.

► VIDÉO - Huguette Fatna se présente comme secrétaire nationale du FN en charge des DOM-TOM, dans cette vidéo tournée par le parti en 2007 :

"Elle établissait des contacts avec la Martinique, elle m'a accompagné en Martinique, elle organisait la soirée des Martiniquais…", raconte Jean-Claude Martinez. Il évoque des "coups de main" donnés sur un dossier brûlant dans ces années-là à Bruxelles : celui de la banane antillaise. "Quand Huguette, par le simple fait qu'elle est Martiniquaise, prend contact avec les planteurs de bananes, elle est dans le dossier qu'on traite…" Mais est-ce la raison pour laquelle vous l'avez embauchée ? lui demande-t-on. "Non… Je ne l'ai pas embauchée… À un moment donné, il fallait embaucher Huguette… Tout le monde connaissait Huguette…", bredouille-t-il. Il serait difficile, selon lui, de justifier les quelques 30 000 heures de travail qu'Huguette Fatna est censée avoir passé à son service.

• Crédits : Élodie Guéguen - Radio France

Des propos que rejette catégoriquement son ancienne assistante. Les accusations d'emplois fictifs sont pour elle à la fois vexantes et diffamatoires. "Je me renseignais toujours sur tout ce qui se passait en Outre-mer au niveau de l'agriculture, les perles à Tahiti, etc., pour que M. Martinez puisse travailler. Et ça, ça demande du temps !, assure Huguette Fatna. Qu'est-ce qu'il pensait M. Martinez ? Que je dansais la biguine le reste du temps au bureau ? Si M. Martinez voulait que j'en fasse plus, c'était à lui de me demander." Précisons qu'Huguette Fatna, à ce stade de l'enquête, n'est pas mise en cause par les juges français.

Des économies à faire ?

Marine Le Pen était-elle au courant du "système" dénoncé par le Parlement européen, lorsqu'elle a repris les rênes du parti en 2011 ? C'est ce qu'ont cherché à établir les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), en charge des investigations. En perquisitionnant, ils ont notamment saisi des notes rédigées par le trésorier du parti, et destinées à Marine Le Pen, qui leur laisseraient penser que les élections européennes étaient une opportunité pour faire des économies. Dans cette lettre rédigée en 2012, le trésorier du FN, Wallerand de Saint-Just, écrit :

"Ma chère Marine, voici les comptes 2013 (…). En 2013, les dépenses ont été mensuellement de 100 000 euros plus élevés que prévu. Ces dépenses ont donc tendances à déraper. Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires."

Le trésorier écrit également ceci :

"Il faut que le Front national puisse faire des économies, en cas de coup dur (…). De bons résultats aux élections européennes et aux élections régionales donneraient environ un million d'euros de disponible supplémentaire par an."

"Ce que Marine nous demande équivaut à signer pour des emplois fictifs"

Les élections européennes de 2014 ont été un succès électoral pour le FN, qui est passé de 3 à 24 eurodéputés. Selon des témoignages réunis par les enquêteurs, des consignes auraient été données aux nouveaux élus FN lors d'une réunion, en juin 2014, à Bruxelles, en présence de Marine Le Pen. Un ancien collaborateur du FN au Parlement nous a raconté ce qu'il a observé ce jour-là : "J'ai vu certains députés sortir de la salle, assez surpris. D'après ce qui m'a été rapporté, Marine Le Pen venait de leur dire : « Avec votre enveloppe budgétaire pour rémunérer vos collaborateurs [environ 24 000 euros par mois et par eurodéputé, NDLR], vous ne prenez qu'un seul collaborateur. Le reste, c'est pour le parti. »."

Les eurodéputés Jean-Luc Schaffhauser et Aymeric Chauprade auraient refusé les conditions qui auraient été posées ce jour-là. Dans un mail envoyé au trésorier Wallerand de Saint-Just le 22 juin 2014, Jean-Luc Schaffhauser semble expliquer la raison de son refus :

Jean-Luc Schaffhauser : "Ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs… et c'est le député qui est responsable pénalement sur ses deniers, même si c'est le parti qui en est bénéficiaire… Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer car on regardera, c'est sûr, nos utilisations à la loupe avec un groupe si important…"

Réponse de Wallerand de Saint-Just : "Je crois bien que Marine sait tout cela"

• Crédits : Hervé KIELWASSER / PHOTOPQR / L'ALSACE - Maxppp

Les juges ont aussi découvert un échange de SMS troublant entre Marine Le Pen et Julien Odoul – l'élu régional RN qui a créé récemment un incident avec une mère de famille voilée. Ce dernier a occupé le poste de conseiller spécial au cabinet de Marine Le Pen, mais il était aussi, à partir d'octobre 2014, assistant parlementaire local de Mylène Troszczynski, une eurodéputée frontiste. Pourtant, quatre mois plus tard, le 10 février 2015, il envoie un message à Marine Le Pen qui pourrait laisser penser qu'il ne connaît pas vraiment la parlementaire qui l'emploie :

SMS de Julien Odoul à Marine Le Pen : "Serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer les députés et faire la connaissance de Mylène Troszczynski à qui je suis rattaché ?"

Réponse par SMS de Marine Le Pen : "Oui, bien sûr"

Un conseiller pour la présidentielle payé par le Parlement ?

Les enquêteurs se demandent aussi si un contrat d'assistant européen – sur l'enveloppe de Jean-Marie Le Pen – n'a pas servi à rémunérer un conseiller embauché pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2012. Ce conseiller, Gaël Nofri a expliqué sur procès-verbal qu'il devait être employé par l'association de financement de la campagne de Marine Le Pen. Mais qu'on lui aurait finalement demandé de changer de contrat pour passer sur le Parlement européen. Interrogé sur ce point par les juges le 12 septembre 2019, Jean-Marie Le Pen a répondu : "En principe, M. Nofri travaillait pour moi (…). Il est possible qu'il ait travaillé pour la campagne électorale de Mme Le Pen après les heures de bureau."

L'examen des pièces saisies par les enquêteurs donne aussi le sentiment que les eurodéputés FN cherchaient à épuiser leurs crédits lorsqu'il en restait en fin d'année. Ainsi, le 13 novembre 2014, Nicolas Bay écrit un mail au cabinet comptable Amboise Audit – dirigé par Nicolas Crochet – qui gère les contrats des assistants européens du Front national. Le député européen indique qu'il reste de l'argent dans son enveloppe pour payer des assistants et qu'il souhaite donc embaucher un CDD :

"Bonjour, il me reste des crédits disponibles dans mon enveloppe pour payer mes assistants parlementaires. Afin d'utiliser les fonds restants dispos sur 2014, merci de procéder à l'embauche en CDD de 2 mois de cette personne : Eric G. (…) Salaire net : 5 000 euros/mois. CDD du 1 novembre au 31 décembre 2014. Merci, à bientôt. Nicolas."

• Crédits : Alexandre MARCHI / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN - Maxppp

Un ancien collaborateur du groupe FN en poste à Bruxelles affirme être, comme certains de ses collègues, tombé des nues lorsque l’"affaire" a éclaté dans la presse. "Certains collaborateurs accrédités comme moi, ont découvert à ce moment-là qu'ils avaient des collègues qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Ils n'avaient jamais collaboré avec eux, jamais échangé le moindre mail !" Toujours selon ce témoin, certains eurodéputés FN ont aussi subi un choc à ce moment-là. "J'ai croisé une élue FN en pleurs dans les couloirs du Parlement européen quand elle a découvert qu'elle était impliquée dans cette affaire, assez naïvement. Elle ne pensait pas avoir mal agi. Après, c'est assez paradoxal pour un député qui est censé légiférer, d'ignorer la loi…"

À ce stade des investigations, une vingtaine de personnes sont mises en examen, dirigeants du Front national, ex-eurodéputés et collaborateurs.

Le cas Yann Maréchal-Le Pen

Les fonds européens d'assistance parlementaire ont aussi permis d'embaucher des proches et des membres de la famille Le Pen. Ainsi, Marine Le Pen, lorsqu'elle était eurodéputée, a employé comme assistant local celui qui l'a accompagnée pendant plusieurs années, Louis Aliot. Un emploi à temps partiel rémunéré 5 000 euros brut par mois (lire par ailleurs, notre article sur les rémunérations au Rassemblement national).

La sœur de Marine le Pen, Yann Maréchal-Le Pen – la mère de Marion Maréchal – a aussi été assistante parlementaire européenne pendant plusieurs années, auprès de l'eurodéputé Bruno Gollnisch. Le problème, pour les enquêteurs, est qu'elle a alors conservé la mission pour laquelle le parti la rémunérait jusqu'alors : directrice des grandes manifestations du FN. En effet, Yann Maréchal-Le Pen était chargée de mettre sur pied les congrès du parti, les universités d'été, etc. "Ça a toujours été son rôle, assure Jean-Pierre Reveau, l'ancien trésorier du parti. Yann est arrivée très tôt dans le mouvement. Elle s'occupait de l'organisation des meetings, des grandes réunions, mais elle est toujours restée à sa place et elle ne s'occupait pas directement de politique."

• Crédits : Suzanne Rault Balet / Contributeur - Getty

Mise en examen par les juges en mars 2019, Yann Maréchal-Le Pen a confirmé sur procès-verbal que sa mission était d'organiser les grands événements du FN. Mais, selon elle, son employeur, Bruno Gollnisch, une figure du parti, profitait aussi de ces manifestations. Il n'y aurait donc rien d'illégal dans le fait qu'elle ait été rémunérée sur son enveloppe de député européen. Voici un extrait de son audition par la justice française, en mars 2019 :

Yann Maréchal : "Monsieur Gollnisch m'a proposé de m'employer pour continuer à organiser les grandes manifestations du FN. (…)

Je ne me suis jamais rendue au Parlement européen. Je n'ai jamais travaillé sur un dossier politique européen, je n'en ai pas les compétences et cela ne m'a jamais été demandé."

Question de la juge : "Pourquoi ne pas être restée employée du FN ?"

Réponse de Yann Maréchal : "Je ne sais pas."

Question de la juge : "Le FN avait-il des problèmes financiers ne lui permettant plus de prendre en charge votre rémunération ?"

Réponse de Yann Maréchal : "Je n'en sais rien, peut-être, je ne suis pas dans les arcanes secrètes du trésorier."

Question de la juge : "Bruno Gollnisch n'a pas pu citer un événement organisé pour lui-même par vos soins en tant qu'attachée parlementaire (…) Confirmez-vous ?"

Réponse de Yann Maréchal : "Oui, je n'ai pas organisé d'événement en particulier pour Bruno Gollnisch, ce n'était pas mon travail."

• Crédits : CHRISTOPHE MORIN IP3 PRESS - Maxppp

Les investigations de la police française montrent aussi que Yann Maréchal-Le Pen a failli être embauchée comme assistante par sa sœur, Marine, comme le montre cet échange de mails saisi par les enquêteurs entre la comptable chargée de gérer les assistants européens du FN et Yann Maréchal-Le Pen :

Comptable : "Bonjour Yann, je te prie de trouver ci-joint ton contrat de travail (…). Je dois te faire passer à deux tiers temps sur Bruno Gollnisch et à un tiers temps sur Marine. Je te ferai un CDI pour les deux."

Yann Maréchal : "Ca ne serait pas plus simple de faire un contrat Front [national, NDLR] après ? Ce n'est pas risqué que Marine me prenne sur elle ? Tu sais que le secret n'existe pas chez nous…"

L’enquête de police montrerait que Marine Le Pen n'a finalement pas embauché sa sœur comme assistante parlementaire. En revanche, l'enquête de police montre qu'elle est intervenue personnellement pour que Yann Maréchal-Le Pen bénéficie de primes exceptionnelles sur fonds européens. Le 12 janvier 2014, dans un SMS adressé à l'assistant du groupe FN à Bruxelles, Marine Le Pen écrit :

Penser à la prime pour Yann

L'assistant envoie un peu plus tard un SMS à la comptable en charge des assistants :

As-tu reçu mon mail pour calcul de prime de 1 500 euros net pour Yann ? Marine m'a demandé d'insister.

Ce même assistant renvoie quelques jours plus tard un courriel à la comptable :

Marine m'a demandé que l'on paie une prime de 1 500 euros à Yann. J'ai introduit la demande au Parlement européen. Je suggère de le faire en remboursement de frais, ce qui évite de les fiscaliser.

Des juges partiaux, selon le RN

Sollicités, les membres de la famille Le Pen n'ont pas souhaité nous répondre. En revanche, le trésorier du Rassemblement national, Wallerand de Saint-Just, a accepté notre demande d'entretien. Lui voit dans cette affaire judiciaire une manœuvre politique destinée à affaiblir financièrement et politiquement le parti : "Pour moi, c'est une affaire absolument abusive, menée par des adversaires politiques de gauche et d'extrême gauche au Parlement européen et menée par des juges membres du Syndicat de la magistrature, un syndicat d'extrême-gauche, extrêmement politisé, lâche le trésorier. À l'égard de ces juges, nous avons des doutes quant à leur capacité de conduire un dossier en toute impartialité."