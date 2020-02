Le gouvernement peut-il influencer les résultats d'une élection ?

Le ministère de l'Intérieur vient de revoir sa copie en terme d’étiquetage des listes pour les élections municipales. Christophe Castaner et sa circulaire n'ont pas réussi à se faire valider par le Conseil d'État. Il a donc décidé d'abaisser le seuil de l'attribution d'une nuance de liste des communes de plus de 9 000 habitants à celle de plus de 3 500 habitants.

Sans attribution de nuance politique, les villes de 9 000 habitants n'auraient pas été comptabilisées dans les grandes tendances nationales du scrutin soit 23 millions de votes qui disparaissent des statistiques.

Une manipulation politique aux mains des gouvernants pour faire pencher la balance de leur côté ? Pour en savoir plus, nous avons questionné Bruno Cautrès, chercheur au CEVIPOF et professeur à Sciences Politique.

Est-ce qu'un gouvernement peut influencer les résultats d'une élection ?

Bruno Cautrès : "Un gouvernement peut partiellement influencer les résultats d’une élection. Surtout, ce qui nous caractérise dans les sociétés démocratiques, comme la France, c’est que si le gouvernement veut influencer le résultat des élections il y a à la fois des contre-pouvoirs mais il y a aussi tout un tas de procédures législatives, de procédures légales que le gouvernement doit respecter. C’est la raison pour laquelle le gouvernement peut toujours essayer de codifier le résultat des élections ou essayer de redécouper les circonscriptions ou de modifier le mode de scrutin, mais ça ne sera jamais une possibilité totale vis-à-vis de ce qu’on pourrait appeler la manipulation du résultat des élections."

Que voulait changer la circulaire Castaner ?

Bruno Cautrès : "Pour les communes françaises de moins de 9 000 habitants, il se trouve qu’elles sont très nombreuses, elles représentent plus de 90 % du corps électoral français, le ministère de l’Intérieur n’utiliseraient pas le codage, la codification des résultats des élections municipales dans ce que le ministère de l’Intérieur appelle “le nuancier politique” consistant à attribuer, aux listes présentes aux élections municipales, une étiquette après les élections en les codifiant centre gauche, centre droit, divers gauche, divers droite, le centre également. On peut se demander si le ministère de l’Intérieur ne cherchait pas également à pouvoir, présenter d’une manière plus favorable des résultats d’élections municipales qui vont lui être, peut-être plus défavorables que ça n’aurait été le cas si cette circulaire avait été appliquée."

Le résultat d'une élection n'est pas la traduction exacte des votes ?

Bruno Cautrès : "Ce qui peut sembler paradoxal c’est qu’il y a toute une procédure qui va séparer le vote que chacun d’entre nous a émis le jour du vote, dans l’urne électorale, du décompte et de la statistique électorale, ce fameux nuançage politique qui est très important puisque la France a comme caractéristique d’avoir plus de 35 000 communes et d'avoir une certaine fragmentation de l’offre électorale. C’est-à-dire qu’il y a de très nombreuses listes, il faut bien aider le citoyen à lire le résultat des élections en codifiant, en codant le résultat. Tel bulletin de vote émis par un citoyen va se retrouver codé dans une tendance politique."

Pour une élection juste, les scrutins doivent être 100% proportionnels ?

Bruno Cautrès : "Une fois qu’on a dit “représentation proportionnelle” pour moi on n’a pas dit grand chose encore. À l’intérieur de la représentation proportionnelle il faut voir qu’il y a toute une famille de scrutins proportionnels auxquels on pourrait songer. On connaît les deux grandes méthodes : le plus fort reste et la plus forte moyenne, qui peut avantager ou les petites ou les grandes formations politiques. Mais il serait tout à fait possible de jouer avec les règles de la représentation proportionnelle pour aboutir en fait à un scrutin majoritaire déguisé sous l’aspect d’un scrutin proportionnel. On a vu, effectivement, en France aux élections législatives de 2017 une très grande disproportionnalité. C’est-à-dire un écart entre le nombre de votes exprimés et le nombre de sièges de députés. Cette disproportionnalité concerne évidemment le Rassemblement national parce que le parti a vu son nombre de votes augmenter, il a vu la géographie de ses votes s’étendre à de très nombreux territoires en France, mais il reste très concentré. C’est une formation politique qui a été exposée à cette disproportionnalité, il n’est pas étonnant qu'elle réclame à cor et à cri la représentation proportionnelle."

Pourquoi le découpage électorale influence autant le résultat des élections ?

Bruno Cautrès : "Tracer une ligne consiste tout simplement à indiquer aux électeurs le périmètre géographique, territorial dans lequel vont se dérouler les élections. Ce périmètre, ce n’est pas tant sa taille, c’est surtout sa composition qui peut être le problème. Et tout ça peut avoir un effet parce que ça peut modifier la composition sociologique, le nombre d’électeurs qui appartiennent plutôt au milieu rural, ceux qui sont plutôt des ouvriers, ceux qui sont cadres ou des professions supérieures. Donc ça peut évidemment avoir un effet sur le résultat des élections."

Un redécoupage a déjà changé une élection en France ?

Bruno Cautrès : "Je pense notamment aux élections municipales, dans les années 1980, à Marseille. On avait eu toute une problématique autour de la réélection de Gaston Defferre dans sa ville de Marseille. Et là on a vu qu’il avait pu être minoritaire du point de vue du nombre de voix, mais majoritaire par les sièges, ceci étant lié à la répartition de sièges dans les différentes secteurs."

Un gouvernement peut-il avantager son parti ?

Bruno Cautrès : "On ne pourrait pas dire que le gouvernement va avoir toutes les manettes entre les mains, pour de manière extrêmement cynique pouvoir se maintenir au pouvoir contre l’opinion, contre la volonté populaire. Évidemment si tel était le cas, on ne serait plus en démocratie mais d’un autre côté il ne faut pas non plus être totalement naïf, le gouvernement peut être tenté, à un moment donné, de retoucher soit la carte électorale, soit de retoucher au mode de scrutin. Mais, encore une fois, le gouvernement ne pourra pas le faire sans respecter les règles du jeux, sans respecter, lui-même, un contrôle démocratique à travers le parlement par exemple."

Écoutez et abonnez-vous au podcast

Écouter Écouter Les idées claires : le gouvernement peut-il influencer les résultats d'une élection ? 9 min Les idées claires : le gouvernement peut-il influencer les résultats d'une élection ?

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS.

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici