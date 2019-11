Le message antinucléaire du pape François

Le pape entame, ce samedi, une visite au Japon. Il se rendra à Nagasaki et Hiroshima, la nuit prochaine, et devrait dénoncer l'utilisation d'armes nucléaires, en confirmant une position très ferme du Vatican sur cette question.

Le pape François est arrivé, ce matin, au Japon. Il prévoit de livrer un plaidoyer contre la prolifération nucléaire. Opposant de longue date à l'arme atomique, le souverain pontife doit notamment prononcer un discours à Nagasaki, une ville quasiment rayée de la carte par une bombe A à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et rencontrer des survivants de l'accident de la centrale de Fukushima, en mars 2011.

Les autres titres du journal

- Autre visite plus polémique, en Israël : celle d'un rabbin antisioniste. Pendant dix jours, ce rabbin américain, Zalman Teitelbaum, fait une grande tournée dans le pays, à la façon d'une rock-star, acclamé par des centaines de fidèles. Il est le chef spirituel de la communauté ultra-orthodoxe Satmar, répartie essentiellement entre les Etats-Unis et Israël et qui a une particularité : ses milliers d'adeptes ne reconnaissent pas l'Etat israélien jugé "impie".

- Le collectif "Nous Toutes" appelle à une déferlante violette dans les rues aujourd'hui, pour la marche contre les violences sexistes et sexuelles. A Paris, le rendez-vous est fixé à 14h, place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Nation. Le Grenelle contre les violences faites aux femmes doit rendre ses conclusions lundi. Les associations réclament un milliard d'euros pour éradiquer ces violences.

- 28 ans de prison pour le premier attentat jihadiste en détention. C'est la peine prononcée à l'encontre de Bilal Taghir, hier soir, par la cour d'assises spéciale de Paris. En 2016, il avait tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Osny , dans le Val-d'Oise. L'accusation avait requis la perpétuité. La défense a salué "la main tendue de la justice".

- La cause animale sera bien un sujet de la campagne des municipales, dans quatre mois. L 214 fait tout son possible pour imposer ce débat. L'association qui dénonce régulièrement des cas de maltraitance animale, avec des vidéos clandestines dans des abattoirs, interpelle en ce moment, les candidats pour qu'ils se saisissent de cette thématique de la protection animale. Des actions sont prévues, cet après-midi, dans plusieurs villes, comme à Rouen, Nancy, Biarritz, Lyon et Toulouse.