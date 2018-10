Le modèle de l'enseignement français à l'étranger est-il en crise ?

Les subventions accordées par l'Etat baissent depuis 5 ans, et l'an dernier, le gouvernement a annoncé une baisse de 33 millions d'euros, sur un budget de 354 millions. Les parents d'élèves doivent de plus en plus financer le système et commencent à s'inquiéter. Comme au lycée français de Madrid.

Imposant. Posé au milieu d'un quartier résidentiel de l'Est de Madrid, le lycée français est une institution. Exemple d'architecture "brutaliste" construit dans les années 60, il s'étale sur 10 hectares. Les élèves peuvent passer la récréation assis autour de tables rondes sous les arbres. Une salle de théâtre, un terrain de rugby flambant neuf, une école maternelle en construction, cet établissement français est l'un des plus grands au monde. Il accueille plus de 4 000 élèves, de la maternelle à la terminale. Des élèves qui sont ici comme chez eux, qui côtoient les mêmes amis et les mêmes professeurs depuis la petite enfance. Avec ici aussi des inquiétudes sur l'avenir car les établissements français sont pris entre les objectifs d'Emmanuel Macron et une réforme à venir. Dans son discours sur la francophonie du 20 mars dernier, le chef de l'Etat avait fixé pour les quelque cinq cents lycées français à l’étranger l'"objectif de doubler le nombre d’élèves accueillis d’ici à 2025". Objectif qui n’est "pas réaliste", faute de subventions suffisantes, d'après la commission des finances du Sénat.

Apprendre à penser

Aujourd'hui, dans la classe du professeur Arthur Haushalter, les élèves de Terminale L étudient "Hernani", de Victor Hugo. Une pièce de 1830 en alexandrins. Tous ici parlent français. L'enseignement est le même que dans les établissements en France. Pourtant, 70% des élèves inscrits à Madrid, comme dans les autres lycées français du monde, sont étrangers. Le modèle attire : le nombre d'élèves ne fait qu'augmenter : + 12% en cinq ans. Ce sont souvent des enfants dont les parents ont étudié au lycée Français, ou bien des Français qui ne veulent pas sortir du système.

Carlota, 17 ans, est Espagnole. "Ma mère a étudié ici et elle pensait que l'éducation française apportait plus que l'espagnole", explique-t-elle, sans accent. Ici, poursuit Carlota pendant sa pause déjeuner, "on t'apprend à penser par toi-même, et pas à recracher ce que tu as appris par coeur". Apprendre à penser, c'est d'ailleurs le slogan du lycée français de Madrid.

Carlota déjeune avec ses amies française et marocaine. Le lycée français est un melting-pot où la langue française est un ciment. Entre deux bouchées, les filles chantent une chanson du groupe Indochine. Carlota veut devenir médecin : "grâce au Français, je pourrais aller travailler en France, ou au Canada si je veux. Les médecins sont mieux payés qu'en Espagne".

Une baisse constante des subventions et une récente grève historique

Les subventions de l'Etat pour l'enseignement français à l'étranger diminue depuis 2012. L'année dernière, une baisse de 33 millions d'euros, sur un budget de 354 millions, a été brutalement annoncée. De très nombreux lycées se sont mis en grève en novembre pour dénoncer cette politique. Tous les syndicats d'enseignants avaient appelés à se mobiliser pour un mouvement sans précédent. A Madrid, plus de 80% du personnel a arrêté le travail le jour de la grève. D'autres mouvements ont suivi.

Dans le lycée de Madrid, pourtant très bien doté, cette baisse de 8% s'est traduite par la suppression de huit postes de titulaires de l'Education nationale. Ceux qui passent leur concours en France, qui sont rattachés à une Académie mais qui décident de partir enseigner à l'étranger. A la place, huit personnes ont été recrutées en « contrat local ». Un contrat géré par l'Agence française d'enseignement français à l'étranger (AEFE) et les établissements.

"Le problème", s'inquiète Jean-Baptiste Ribet, professeur de maths et représentant du SNES-FSU en charge de l'ensemble des établissements français en Espagne, "est que l'on recrute du personnel qui a certes les diplômes et les compétences académiques mais qui n'a pas été formé pour enseigner". Les collègues doivent alors l'encadrer et l'accompagner. Et de préciser : "Cette année, nous avons par exemple recruté un ingénieur pour enseigner les maths, et un jeune diplômé d'histoire pour enseigner l'Histoire-Géographie. Notre métier est un peu un métier artisanal, on apprend en le faisant. On peut accompagner ces jeunes collègues, mais pas si il y en a huit ou dix par an."

Écouter Écouter Jean-Baptiste Ribet, représentant du SNES-FSU en charge de l'ensemble des établissements français en Espagne Jean-Baptiste Ribet, représentant du SNES-FSU en charge de l'ensemble des établissements français en Espagne

Le réseau d'enseignement français à l'étranger reste attractif, il suffit de regarder l'augmentation du nombre d'élèves. Pour l'excellence, on est à 97% de réussite au bac. Ce sont des résultats excellents. La crise est simplement budgétaire. Il faut comprendre que l'AEFE est financée en partie par une dotation publique et par des frais qui viennent de financements privés, et ces équilibres là sont en train d'être rompus. On est passé, il y a quelques années, d'un financement public majoritaire (50-55%) contre 60% de financements privés maintenant. On arrive à une limite de l'exercice.

D'autant que les parents ne vont peut-être pas être si patients. En moyenne, ils doivent débourser 5 000 euros par an et par enfant. Ils attendent un enseignement de qualité, promis par la réputation "d'excellence" des lycées français.

Les parents-bailleurs

Les lycées français fonctionnent comme des structures privées. Les parents financent 60% du système, via les frais de scolarité, la cantine et les transports. Ces frais ont augmenté de 20% en cinq ans. Trois parents de Madrid ont lancé une pétition en novembre pour demander un gel des frais de scolarité. 15 000 personnes l'ont signé à travers le monde. Ils ont également ouvert une page Facebook qui comptent

13 000 abonnés. "Il y a un ras-le-bol", concède Hassan Faki, qui a scolarisé ses trois enfants au lycée français.

"Cette pétition a trois objectifs principaux : geler les frais de scolarité, garantir une qualité de l'enseignement de la culture française, et non pas simplement du français, et trouver un moyen de mieux être représenter au sein des lycées", explique le franco-libanais.

Damien Laurelli, expatrié qui a deux enfants au lycée français de Madrid renchérit : "Il y a deux associations de parents d'élèves mais leur voix est uniquement consultative. Les parents d'élèves ne peuvent pas bloquer de décision, ni aller à l'encontre d'un budget ou d'un investissement aussi lourd qu'il soit, alors que ce sont eux qui payent. On finance le système mais on n'a pas voix au chapitre. On est comme pris au piège."

L'ambassade de France à Madrid entend ces inquiétudes. Selon Anne Louyot, conseillère de coopération et d'action culturelles : "La baisse de 8% était ponctuelle. C'était l'année dernière et cette année, elle n'a pas été reconduite. Par ailleurs, la situation des lycées français d'Espagne est très bonne, ils sont recherchés pour leur qualité qui ne s'est pas érodée bien au contraire." Pour Anne Louyot, l'augmentation des frais de scolarité de 4% par an "ne fait que suivre l'inflation ou à peine au dessus".

Écouter Écouter "Il faut vraiment relativiser", estime Anne Louyot, conseillère de coopération et d'action culturelles de l'ambassade de France à Madrid "Il faut vraiment relativiser", estime Anne Louyot, conseillère de coopération et d'action culturelles de l'ambassade de France à Madrid

On a de très très nombreux lycées français de par le monde, 22 en Espagne, qui sont soutenus par l'Etat français. Par le biais des enseignants mis à disposition, par le biais de l'organisation de formations, de projets que nous organisons et appuyons sur l'ensemble des établissements. (...) Je pense que l'on est encore quand même dans une très bonne situation. Il y a des lycées allemands, italiens, britanniques, américains, mais en général ce sont des structures privées peu ou pas du tout aidées par les différents états et qui ne sont pas forcément intégrés dans l'effort global de coopération éducative mené par ces pays.

La réforme de l'AEFE devrait être annoncée d'ici quelques semaines. Deux rapports doivent être publiés avant cela, de l'AEFE et de Samantha Cazebonne, députée des Français de l'étranger. En attendant, certains professeurs avouent travailler "dans le stress", comme Guillaume. Il enseigne la Technologie et Sciences de l'ingénieur depuis 19 ans à Madrid et craint devoir être obligé de rentrer en France si les suppressions se poursuivent. "Mes enfants sont hispano-français, ils ont toute leur vie ici. Ma femme a un travail stable ici. Et si on rentre en France ? On vivra dans la précarité", confie-t-il. L'ambassade assure que ces "résidents" ne sont pas menacés, mais concède que le système va changer.

Une des pistes sérieuses de la réforme de l'AEFE est de limiter la durée des nouveaux postes d'enseignants détachés par l'Education nationale dans ces lycées. Six ans, neuf ans maximum. Même système que les diplomates.