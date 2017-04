Le président français est-il toujours un peu le même ?

Le président français est depuis 1958 un homme blanc de plus de 50 ans. Et ailleurs en Europe, à quoi ressemblent les dirigeants ? Portrait robot et comparaisons en vidéo.

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Le président élu dans quelques jours sera-t-il encore un homme ? De plus de 50 ans ? Viendra-t-il du Massif central ? Si oui, il ressemblera au portrait robot du président français de la Ve République. Chez nos voisins européens, pourtant, les élus à pouvoir comparable au président français sont parfois des femmes, parfois des jeunes, parfois des "outsider" qui rompent la traditionnelle logique bipartisane.

Ailleurs en Europe, 14 femmes ont été élues à des postes comparables à celui du Président français

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Ces femmes sont :

Margaret Thatcher, au Royaume-Uni,

Radmila Sekerinska, en Macédoine,

Vigdis Finnbogadottir, en Islande,

Vaira Vīķe-Freiberga, en Lettonie,

Angela Merkel, en Allemagne,

Dalia Grybauskaitė, en Lituanie,

Iveta Radičová, en Slovaquie,

Mari Kiviniemi, en Finlande,

Kolinda Grabar-Kitarović, en Croatie,

Erna Solberg, en Norvège,

Alenka Bratusek, en Slovénie,

Marie-Louise Coleiro Preca, à Malte,

Helle Thorning-Schmidt, au Danemark,

Theresa May, au Royaume-Uni.

Ailleurs en Europe, 10 dirigeants de moins de 45 ans ont été élus à des postes comparables à celui du Président français

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Ces dirigeants de moins de 45 ans sont, depuis 2004 :

JLR Zapatero, en Espagne, élu à 44 ans,

Ferenc Gyurcsány, en Hongrie, élu à 43 ans,

Frederik Reifeldt, en Suède, élu à 42 ans,

Xavier Bettel, au Luxembourg, élu à 42 ans,

Alexis Tsipras, en Grèce, élu à 41 ans,

Charles Michel, en Belgique, élu à 39 ans,

Matteo Renzi, en Italie, élu à 39 ans,

Andrzej Duda, en Pologne, élu à 43 ans,

Emil Dimitriev, en Macédoine, à 38 ans,

Jüri Ratas, en Estonie, élu à 38 ans.

Ailleurs en Europe, 6 dirigeants non issus de partis traditionnels ont été élus à des postes comparables à celui du Président français

• Crédits : Camille Renard - Radio France

Ces dirigeants sont issus de pays européens où une tradition politique s'est installée depuis plusieurs années - voire décennies. Cela exclut donc les pays anciennement communistes de l'Est ou des Balkans, ou les pays à culture démocratique récente. Ces dirigeants qui proviennent de partis centristes, de gauche radicale ou indépendants. Leur dénominateur commun est de ne pas représenter l'un des deux partis traditionnellement au pouvoir (travaillistes, socio-démocrates, socialistes / conservateurs, chrétiens-démocrates selon les cultures politiques). Ces dirigeants sont :