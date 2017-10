Retour sur l'histoire d'une taxe environnementale votée presque unanimement durant le Grenelle de l'environnement et définitivement abandonnée quelques années plus tard après avoir coûté 1,2 milliards d'euros, retour sur le fiasco de l'écotaxe...

En France, on peut réussir à tout rater y compris une taxe, car si l’on sait tout taxer, et ce, depuis des lustres, pour la première fois dans l’histoire de l’Hexagone on a réussi à créer une taxe qui coûtait plus que ce qu’elle n’a rapporté : l’écotaxe.

Au départ, l'affaire était claire : créer une taxe environnementale, mais à l'arrivée, ce fut un véritable fiasco.

Pourquoi ? Notre invitée Ella Cerfontaine, journaliste et auteure du documentaire Autopsie d'un scandale politique : l'écotaxe, revient pour nous sur l'histoire de l'écotaxe.

Je suis partie d’un constat simple de citoyenne : comment se fait-il que cette mesure que j’avais cru comprendre ait été reportée 7 fois, abandonnée 2 fois, pourquoi avoir vu ces images assez violentes en Bretagne avec des bonnets rouges qui ont détruit des portiques ? Pourquoi les transporteurs routiers menacent de bloquages ? Qu’est ce qui se jouait derrière tout ça ? Une bonne idée à la base pour lutter contre la pollution atmosphérique, et puis quand il a fallu payer, il n’y avait plus personne...

Écouter Écouter L’écotaxe, la première taxe qui va coûter et ne rien rapporter L’écotaxe, la première taxe qui va coûter et ne rien rapporter

L’écotaxe est devenue une taxe supplémentaire sur la TIPP, un joli acronyme pour dire qu’on taxe davantage les carburants, ce qui est peut-être aussi l’ironie ultime du système : on avait prévu de taxer le transport de marchandise pour financer un transport plus propre, par bateau, train etc, et on a remplacé ce montant par une taxe supplémentaire sur le carburant ce qui revient à dire que plus vous consommez de carburant, plus vous utilisez la route, plus l’état récupère de l’argent, c’est un dévoiement absolu de la mesure qui voulait changer les comportements !

Découvrez le documentaire d'Ella Cerfontaine, Autopsie d'un scandale politique : l'écotaxe, diffusé sur France 5.

