Législatives : les cinq enseignements du second tour

Le second tour de ce dimanche a abouti à une abstention historique pour des législatives, à une majorité confirmée mais atténuée pour La République en marche, à une opposition éclatée, à des partis traditionnels totalement remis en question et à une Assemblée particulièrement renouvelée.

Une semaine après un premier tour déjà marqué par une abstention historique, la tendance s'est singulièrement confirmée ce dimanche. En revanche, si La République en marche obtient bien une majorité absolue confortable, et sans le Modem, elle n'est pas aussi large que prévue. Les partis traditionnels restent le plus souvent particulièrement remis en question, même si la droite peut s'estimer soulagée avec une centaine de députés. Enfin, l'Assemblée présentera un visage plus jeune et féminin, avec aussi des candidats atypiques comme le journaliste et cinéaste François Ruffin.

Une abstention historique

D'après plusieurs Instituts, l'abstention devrait dépasser les 56% ce dimanche. Alors que l'on parlait déjà de la plus faible mobilisation de l'histoire de la Ve République il y a une semaine. A 17h, aucun département n'enregistrait plus de 50% de votants ! La Corrèze avait le plus voté (47,49%), et la Seine-Saint-Denis le moins (21,11%).

Sur notre antenne, Yves Bardon, d'Ipsos France, a avancé les mêmes explications qu'il y a une semaine, mais amplifiées : la déception à l'égard de l'offre politique, le problème de la représentativité (ni sociale, ni politique, ni culturelle), et un "cela ne changera rien que je vote car les choses sont pliées".

Ludovic Piedtenu, chef de notre service politique, a également évoqué une "abstention de classe" à analyser quand on se rend compte que 69% des ouvriers et 61% des employés ne sont pas allés voter.

Ce record serait aussi dû selon certains par une séquence électorale particulièrement longue : primaires à gauche et à droite, présidentielle puis législatives, avec des mois de campagnes et de scrutins.

La question du mode de scrutin est justement posée par cette abstention affirment aussi des analystes et des politiques, ainsi que la fameuse inversion de 2002 du calendrier législatives, présidentielle.

Une large majorité pour La République en marche, mais...

Le mouvement du président bénéficiera bien d'une armée de députés. Un peu plus de 300 selon Ipsos à 20h, soit la majorité absolue de 289 sièges sans devoir recourir au soutien des élus Modem (une quarantaine). La victoire est donc au rendez-vous, avec deux belles prises de guerre à Paris et Lyon, face à Nathalie Kosciusko-Morizet et à Najat Vallaud-Belkacem. Mais au lendemain du premier tour des projections et des analystes tablaient sur jusqu'à 450 élus La République en marche. Au quartier général du mouvement, le mot d'ordre ce soir d'ailleurs était la sobriété : a priori pas de champagne ni de soirée dansante. La présidente par intérim du mouvement et proche du président de la République, Catherine Barbaroux, a aussi accueilli "cette victoire avec beaucoup de lucidité (...) et d'humilité".

Les têtes d'affiches ont elles été invitées à l'Elysée et elles se demanderont sûrement avec Emmanuel Macron pourquoi le mouvement n'a pas suscité autant d'adhésion, avec pareille abstention.

Les scores de six ministres candidats étaient aussi en ligne de mire, symboles du crédit que pouvaient leur accorder les Français. Ils devaient l'emporter pour pouvoir rester au gouvernement, condition posée par le président de la République. Résultat : carton plein, mais là aussi pas toujours aisément. La plus mal placée au départ, la ministre de l’Outre-mer a réussi le défi. Investie par le Parti radical de gauche et soutenue par LREM, Annick Girardin a obtenu un troisième mandat dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 136 voix devant Stéphane Lenormand, d'Archipel Demain (DVD).

A Paris, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, l'a, lui, emporté avec seulement quelques centaines de voix d'avance.

En revanche, pas de souci pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ni pour Marielle de Sarnez et Richard Ferrand, malgré les affaires. Ainsi que pour le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui avait passé 2 mandats à l'Assemblée sous la bannière des Républicains.

Une opposition éclatée

Plusieurs contre pouvoirs ont commencé à se manifester ce dimanche soir.

A gauche, le Parti socialiste et ses alliés (PRG inclus) vont créer un groupe parlementaire (15 personnes minimum) grâce à un score moins sévère qu'annoncé. Mais le PS devra aussi se trouver une nouvelle direction, dans tous les sens du terme...

Fort d'a priori une vingtaine d'élus, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi annoncé un futur groupe parlementaire La France insoumise.

Le chef de file des Républicains, François Baroin, a lui salué dimanche soir la création d'un groupe LR "suffisamment important pour faire valoir les convictions" de la droite. Avec ses alliés de l'UDI, il devrait compter environ 130 députés. François Baroin et Gérard Larcher, le président du groupe LR du Sénat, ont insisté sur le fait que les Républicains et l'UDI formaient "la première force de l'opposition" à l'Assemblée.

En revanche, si Marine Le Pen va se faire entendre à l'Assemblée, aux côtés de son compagnon, Louis Aliot, le score du Front national n'est pas suffisant pour envisager un groupe parlementaire. "Nous sommes la seule force de résistance à la dilution de la France, de son modèle social et de son identité", a-t-elle pourtant déclaré.

Mais l'opposition se jouera aussi ailleurs, selon des éditorialistes comme Christophe Barbier : à la tête des régions et des grandes villes, ou par le biais de l'Association des Maires de France, justement présidée par François Baroin.

Des partis traditionnels à repenser

Comme un symbole, le Parti socialiste reste sans tête. Son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, a annoncé son retrait de la direction du PS, après avoir admis une "déroute sans appel". Un groupe va pouvoir subsister, avec notamment l'arrivée de Benoît Vallaud, dans les Landes, mais très loin des 302 sièges de l'Assemblée sortante. Et sans Benoît Hamon ou Aurélie Filippetti, éliminés dès le premier tour. Idem ce soir pour les ex ministres de François Hollande Najat Vallaud Belkacem et Myriam El Khomri (cette dernière brandissant pourtant le soutien d'Emmanuel Macron). Une direction collégiale sera mise en place "dans les plus brefs délais", a précisé Jean-Christophe Cambadélis. Selon une des porte-parole du PS, Corinne Narassiguin, le Bureau national du PS devrait discuter mardi du calendrier de ces changements.

Rue de Solférino, on va maintenant compter ses troupes et faire le point sur les différentes sensibilités, en particulier par rapport à l'élan gouvernemental. Qui pourrait passer dans le camp Macron ? Quid par exemple de deux figures, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'ancien ministre socialiste Stéphane Le Foll, qui ont bénéficié de l'absence de candidat LREM face à eux.

Même question chez Les Républicains, avec des caps à fixer en fonction de personnalités comme Laurent Wauquiez. En nommant des élus LR à Matignon (Edouard Philippe) et à Bercy (Bruno Le Maire, Gérald Darmanin), Emmanuel Macron a déstabilisé la droite.

Sonné, l'électorat semble s'être quelque peu mobilisé. Il suivra avec attention la réorganisation des dirigeants survivants.

Idem au Front national, même s'il triple le nombre de ses députés. Quel cap maintenant ? D'autant que son vice-président Florian Philippot a été battu en Moselle. "Nous ne devons pas crier victoire, parce que le Front national a pris un sacré coup dans la tête", a averti le député Bleu Marine Gilbert Collard, après sa réélection de justesse face à l'ex-torera Marie Sara (LREM).

Enfin, si le Parti communiste a réussi à gagner quelques élus, on ne comptera plus un seul écologiste, là où ils étaient 18 élus.

Une Assemblée inédite

Avant même ce scrutin, l’hémicycle promettait un très grand renouvellement par le nombre d'élus ne se représentant pas : plus d'un sur trois. Certains disaient s'être sentis souvent inutiles, d'autres par crainte de la défaite, ou encore pour aller renforcer leur pouvoir à un autre poste.

Ce dimanche soir, il y a les nouveaux visages de la majorité que l'on a très peu entendu dans l'entre deux tours, avec davantage d'éluEs et de jeunes. On les découvrira dès ce lundi dans les couloirs de l'Assemblée, avant un séminaire, en quelque sorte d'intégration, le week end prochain.

En Savoie, Typhanie Degois, récemment diplômée d'un master en droit des affaires internationales, a par exemple battu sur le fil le député sortant Dominique Dord, une figure des Républicains.

D'autres candidats atypiques, eux, ne manqueront pas de prendre la parole, à l'image du journaliste et réalisateur François Ruffin, élu pour La France insoumise et célèbre pour son documentaire "Merci patron !", récompensé par un César.

