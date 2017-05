Législatives : reportages dans 16 circonscriptions clés

Au total, 7.882 candidats, soit près de 14 par circonscription et plus de 42% de femmes, participeront aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Gros plan sur une quinzaine de circonscriptions à très forts enjeux.

• Crédits : Christophe Petit Tesson - Maxppp

Les législatives des 11 et 18 juin prochains seront un nouveau moment clé de la vie politique française. Au sortir d'une présidentielle très mouvementée et après la composition d'un gouvernement historiquement composite. "La République en Marche" pourra-t-elle s'appuyer sur une majorité ? Que deviendront le PS, la France insoumise, Les Républicains ou le Front national ? Alors que plus de 200 députés sortants sur 577 ne se représentent pas, soit près du double de 2012.

Petit tour de France dans des circonscriptions particulièrement représentatives de ce maelström politique. Avec la liste complète de l'ensemble des candidats à découvrir en bas de cette page.

A Paris, les candidats jouent la carte du renouvellement

La capitale compte 18 circonscriptions et 374 candidats en lice pour les élections des 11 et 18 juin. Dans la foulée de l'élection présidentielle, beaucoup de candidats mettent en avant l'argument du renouvellement. Le reportage de Sophie Delpont.

Écouter Écouter Le renouvellement comme argument phare. Des personnes comme des idées. Le renouvellement comme argument phare. Des personnes comme des idées.

• Crédits : Sophie Delpont - Radio France

Le FN vise quelques victoires dans le Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais est l'un des deux départements, avec l'Aisne, où Marine Le Pen a dépassé les 50% au 1er tour de la Présidentielle. La patronne du Front national a d'ailleurs décidé de se présenter dans son fief dans la 11ème circonscription, celle d'Hénin-Beaumont. Mais Christine Moncla est d'abord allée juste à côté, dans la 3ème circonscription. Là encore, le FN est en pole position et le paysage politique est totalement éclaté, notamment à gauche.

Écouter Écouter Ancrage local, priorité au social dans un territoire où le chômage frappe 1 habitant sur 5 et où les données sanitaires sont les + mauvaises de France Ancrage local, priorité au social dans un territoire où le chômage frappe 1 habitant sur 5 et où les données sanitaires sont les + mauvaises de France

• Crédits : Philippe Huguen - AFP

Une ministre sortante contre un marcheur réputé

Dans la 6ème circonscription du Rhône, qui couvre aussi la ville de Villeurbanne, la deuxième du département derrière Lyon, la députée sortante Najat Vallaud-Belkacem est investie par le Parti socialiste. Mais l’ancienne ministre de l’Education nationale a fort à faire. 19 candidats se présentent dans cette circonscription traditionnellement socialiste, c’était celle de Charles Hernu. Et, surtout, le porte-parole des macronistes à Lyon, Bruno Bonnell, est investi par La République en Marche. Reportage sur le marché des Gratte-Ciel, à Villeurbanne, de Claude Cordier.

Écouter Écouter Ancienne adjointe au maire de Lyon, Najat Vallaud-Belkacem se dit contente de "revenir à la maison" Ancienne adjointe au maire de Lyon, Najat Vallaud-Belkacem se dit contente de "revenir à la maison"

• Crédits : Stéphane Guiochon - Maxppp

Détail de l'ensemble des candidats en lice :