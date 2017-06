Législatives : reportages dans 17 circonscriptions clés

Au total, 7.882 candidats, soit près de 14 par circonscription et plus de 42% de femmes, participeront aux élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Gros plan sur une quinzaine de circonscriptions à très forts enjeux.

Les législatives des 11 et 18 juin prochains seront un nouveau moment clé de la vie politique française. Au sortir d'une présidentielle très mouvementée et après la composition d'un gouvernement historiquement composite. "La République en Marche" pourra-t-elle s'appuyer sur une majorité ? Que deviendront le PS, la France insoumise, Les Républicains ou le Front national ? Alors que plus de 200 députés sortants sur 577 ne se représentent pas, soit près du double de 2012.

Écouter Écouter Les partis traditionnels vont-ils résister au tourbillon de la recomposition ? Analyse de Stéphane Robert. Les partis traditionnels vont-ils résister au tourbillon de la recomposition ? Analyse de Stéphane Robert.

Petit tour de France, complété au fil de nos reportages, dans des circonscriptions particulièrement représentatives de ce maelström politique. Retrouvez la liste de tous les candidats pour les circonscriptions en bas de page.

Jean-Luc Mélenchon en tête à Marseille, le socialiste Patrick Mennucci sorti au premier tour

Jean-Luc Mélenchon promettait de "remplacer le PS" en venant à Marseille, c'est une éviction pour le socialiste Patrick Mennucci dès le premier tour. Le candidat de la France insoumise a réuni 34,31% des voix, un peu moins de douze points devant sa rivale Corinne Versini qui se présente sous la bannière de la République en Marche (22,66 %). Patrick Mennucci est battu avec 12,43% des suffrages. Le taux d'abstention est très élevé dans cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, atteignant 58%. Même s'il part favori, rien n'est encore gagné d'avance pour Jean-Luc Mélenchon. La bataille s'annonce très serrée, avec deux enjeux majeurs pour les candidats : convaincre les abstentionnistes et bénéficier du report des voix des électeurs de Patrick Mennucci. A Marseille, le reportage de Sophie Delpont dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter Dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône duel France Insoumise - La République En Marche Dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône duel France Insoumise - La République En Marche

La loi travail au coeur de la bataille dans la 18ème circonscription de Paris

Zoom sur la 18e circonscription de Paris ! Vingt-six candidats y sont inscrits mais aucun n'a été investi par la République en marche. Sur ce territoire, à cheval sur les 18e et 9e arrondissements de Paris, Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle avec 37% des voix.

La socialiste Myriam El Khomri qui a porté la très controversée loi travail et Pierre-Yves Bournazel candidat Les Républicains-UDI revendiquent leur soutien à la majorité présidentielle. En face d'eux, la gauche est divisée. Avec Caroline de Haas d'un côté, la militante féministe qui avait porté la pétition "Loi travail non merci!" soutenue par EELV, le Parti communiste et Ensemble ! et Paul Vannier de l'autre, le candidat de la France insoumise. Ici, Jean-Luc Mélenchon était arrivé second le 23 avril dernier avec 24% des suffrages. Reportage de Sophie Delpont :

Écouter Écouter Deux candidats pro-Macron face à une gauche divisée Deux candidats pro-Macron face à une gauche divisée

La droite prise entre FN et République en marche : l'exemple de la Sarthe

Dans la 3e circonscription de la Sarthe, 12 candidats se présentent pour les législatives. Le Front national espère capter les électeurs fillonnistes, tout comme la candidate LR...et celle de la République en marche. C'est la circonscription la plus étendue au sud du département, allant de La Flèche à Saint-Calais en passant par le Lude et Montval-sur-Loir. Reportage de Christine Moncla, dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter C'est la circonscription la plus rurale de la Sarthe, mais aussi la plus ouvrière, où les fermetures d'entreprises se sont enchaînées ces 5 dernières années C'est la circonscription la plus rurale de la Sarthe, mais aussi la plus ouvrière, où les fermetures d'entreprises se sont enchaînées ces 5 dernières années

La guerre des droites dans la 9ème circonscription des Hauts-De-Seine

La ville de Boulogne-Billancourt recouvre les trois quarts de la 9ème circonscription du département des Hauts-de-Seine. Et du coup, ici, le maire "Les Républicains" de la ville, Pierre-Christophe Baguet, a décidé de lancer dans la bataille des législatives, une de ses adjointes, Marie-Laure Godin, face au député sortant "Les Républicains" lui aussi, Thierry Solère. C'est donc une guerre fratricide qui se déroule ici entre deux ennemis héréditaires. Le maire (qui se présente en tant que suppléant) et son adjointe font une campagne sur leur implantation locale tandis que Thierry Solère met en avant ses amis de droite dans le nouveau gouvernement et fait valoir son attitude bienveillante et "constructive" vis à vis du nouveau Président de la République, Emmanuel Macron. Reportage de Stéphane Robert :

Écouter Écouter Guerre à droite fratricide et sans merci Guerre à droite fratricide et sans merci

Tous contre NKM dans la 2ème circonscription de Paris

Depuis plusieurs semaines, Nathalie Kosciusko-Morizet mène une campagne tambour battant dans les rues des 5e, 6e et 7e arrondissement de Paris. Elle explique que, dans cette circonscription où elle tente de succéder à François Fillon, elle n'est pas une parachutée. Face à elle, les candidatures dissidentes à droite se sont multipliées. Avec, notamment, le maire du 6e arrondissement de Paris, Jean Pierre Lecoq. Selon NKM, c'est un "poisson pilote" envoyé pour lui nuire par sa grande ennemie, la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati. Reportage de Stéphane Robert, dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter Tous contre NKM dans la 2ème circonscription de Paris Tous contre NKM dans la 2ème circonscription de Paris

Le duel entre François Ruffin et Franck De Lapersonne dans la Somme

François Ruffin, le réalisateur de "Merci patron", soutenu par la France insoumise et le PCF sous l'étiquette "Picardie Debout", affronte Franck de Lapersonne, du FN dans la 1ère circonscription de la Somme. La députée socialiste sortante, Pascale Boistard, brigue un nouveau mandat, alors que Julien Dumont, le maire socialiste d'Abbeville, s'est mis en marge du PS pour concourir sous les couleurs de la République en marche. Il y a 11 candidats en tout sur ce territoire qui regroupe Abbeville et Amiens. Au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête avec plus de 30% des suffrages. Au cœur de cette campagne, le dossier Whirlpool pèse lourd alors que la date limite du dépôt des offres de reprise du site du géant de l'électroménager (qui emploie 290 salariés) est fixée à ce vendredi 2 juin. Reportage de Sophie Delpont :

Écouter Écouter Whirlpool au coeur de la campagne de la 1ère circonscription de la Somme Whirlpool au coeur de la campagne de la 1ère circonscription de la Somme

12e circonscription des Bouches-du-Rhône : la "Hénin-Beaumont provençale"

On la surnomme la "Hénin-Beaumont provençale" : c'est la circonscription où Marine Le Pen a fait son meilleur score au second tour de la présidentielle : 54%. Le FN y a envoyé l'un de ses poids lourds. Dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône (Châteauneuf-Côte-Bleue, Marignane, Vitrolles), 13 candidats font face au Front national, dont un dissident frontiste soutenu par...Jean-Marie Le Pen. Là où le député sortant socialiste Vincent Buroni ne se représente pas. Reportage de Christine Moncla dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter 12e circonscription des Bouches-du-Rhône : l'enjeu Front national 12e circonscription des Bouches-du-Rhône : l'enjeu Front national

Défi de cette campagne : atténuer l’éloignement des principaux lieux de rassemblement des communautés française

C’est la plus vaste circonscription des législatives. Elle s’étend sur 49 pays : de la Russie à Singapour, en passant par l’Australie, le Cambodge ou le Vanuatu. La 11ème circonscription des Français de l’étranger, pourtant, rassemble moins de 200 000 électeurs potentiels. Une quinzaine de candidats représentants tous les principaux partis sont en lice pour tenter de battre Thierry Mariani, le député sortant LR, favori du scrutin. Pour tous, le défi principal durant une campagne évidemment pas comme les autres, aura été d’essayer de créer du lien, pour atténuer l’éloignement des principaux lieux de rassemblement des communautés française. Reportage de Claude Bruillot, notre correspondant à Moscou :

Écouter Écouter Une circonscription particulière sur laquelle en quelque sorte le soleil ne se couche jamais Une circonscription particulière sur laquelle en quelque sorte le soleil ne se couche jamais

A Montreuil, la guerre des gauches

En Seine-Saint-Denis, sur la 7e circonscription, bastion de gauche qui regroupe Montreuil et Bagnolet, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, candidat France insoumise, vient défier le député socialiste sortant Razzy Hammadi, avec une gauche marquée par les divisions. Reportage de Sophie Delpont dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter Une vingtaine de candidats, la plupart de gauche, dont pas moins de 2 candidats communistes Une vingtaine de candidats, la plupart de gauche, dont pas moins de 2 candidats communistes

Une star des mathématiques à la conquête de la 5° circonscription de l'Essonne

Dans cette circonscription bataille entre une députée sortante PS, Maud Olivier, et le mathématicien Cédric Villani, pour la République En Marche. Face à eux, la candidate Les Républicains, Laure Darcos, représente la droite. Et le candidat de la France Insoumise, Sylvère Cala, va tenter de renouveler le bon score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Reportage sur place d'Antoine Marette :

Écouter Écouter Des personnalités locales face à une star nationale Des personnalités locales face à une star nationale

A Paris, les candidats jouent la carte du renouvellement

La capitale compte 18 circonscriptions et 374 candidats en lice pour les élections des 11 et 18 juin. Dans la foulée de l'élection présidentielle, beaucoup de candidats mettent en avant l'argument du renouvellement. Le reportage de Sophie Delpont, dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter Le renouvellement comme argument phare. Des personnes comme des idées. Le renouvellement comme argument phare. Des personnes comme des idées.

Le FN vise quelques victoires dans le Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais est l'un des deux départements, avec l'Aisne, où Marine Le Pen a dépassé les 50% au 1er tour de la Présidentielle. La patronne du Front national a d'ailleurs décidé de se présenter dans son fief dans la 11ème circonscription, celle d'Hénin-Beaumont. Mais Christine Moncla est d'abord allée juste à côté, dans la 3ème circonscription. Là encore, le FN est en pole position et le paysage politique est totalement éclaté, notamment à gauche.

Écouter Écouter Ancrage local, priorité au social dans un territoire où le chômage frappe 1 habitant sur 5 et où les données sanitaires sont les + mauvaises de France Ancrage local, priorité au social dans un territoire où le chômage frappe 1 habitant sur 5 et où les données sanitaires sont les + mauvaises de France

Écouter Écouter Lynda Kebbas, la France Insoumise Lynda Kebbas, la France Insoumise

Écouter Écouter Jean-Marc Tellier, PCF Jean-Marc Tellier, PCF

Écouter Écouter Jamel Oufqir, EELV Jamel Oufqir, EELV

Écouter Écouter Frédérique Masson, PS Frédérique Masson, PS

Écouter Écouter Sabine Banach, LR Sabine Banach, LR

Écouter Écouter Patrick Debruyne, candidat pour "La République en Marche" Patrick Debruyne, candidat pour "La République en Marche"

Écouter Écouter José Evrard, FN José Evrard, FN

Une ministre sortante contre un marcheur réputé

Dans la 6ème circonscription du Rhône, qui couvre aussi la ville de Villeurbanne, la deuxième du département derrière Lyon, la députée sortante Najat Vallaud-Belkacem est investie par le Parti socialiste. Mais l’ancienne ministre de l’Education nationale a fort à faire. 19 candidats se présentent dans cette circonscription traditionnellement socialiste, c’était celle de Charles Hernu. Et, surtout, le porte-parole des macronistes à Lyon, Bruno Bonnell, est investi par La République en Marche. Reportage sur le marché des Gratte-Ciel, à Villeurbanne, de Claude Cordier, dans le cadre du Choix de la rédaction :

Écouter Écouter Ancienne adjointe au maire de Lyon, Najat Vallaud-Belkacem se dit contente de "revenir à la maison" Ancienne adjointe au maire de Lyon, Najat Vallaud-Belkacem se dit contente de "revenir à la maison"

