« L’élection américaine, un enjeu mondial »

Dès le 26 octobre, France Culture propose une programmation exceptionnelle consacrée à l’élection présidentielle américaine. Reportages, rendez-vous de la rédaction, magazines, émissions de connaissance dans toutes les disciplines, documentaires et podcasts, la chaîne dressera sur ses antennes hertzienne et numérique le portrait des Etats-Unis d’aujourd’hui à la veille de l’élection du nouvel occupant de la Maison blanche. Dans la nuit du 3 novembre, Une nuit américaine permettra de suivre en direct sur les réseaux sociaux la progression et l’analyse du scrutin avec Frédéric Martel et son équipe de Soft Power, et à la radio une rediffusion des entretiens des grands penseurs américains qui éclairent les Etats-Unis d’aujourd’hui. Le 4 novembre, Guillaume Erner recevra dans Les matins de France Culture Douglas Kennedy qui dialoguera en duplex avec plusieurs intellectuels américains.

Semaine du 26 au 30 octobre

6h07 Le Réveil culturel / Tewfik Hakem

Lundi 26. Les écrivains Ludovic Manchette et Christian Niemiec, pour la parution de leur roman, Alabama 1963, éditions Le Cherche-Midi

Mardi 27. Caroline Pozzo di Borgo, collectionneuse, galeriste et châtelaine, propriétaire (avec Stéphane Miquel et M. Haegel) de collections privées d’œuvres uniques des années 80, expose au Château de Forbin, à Marseille, le Post-graffiti new-yorkais des années 80

Mercredi 28. L’historien du cinéma américain, traducteur et critique, Serge Chauvin, à propos de la sortie en salles en version restaurée et en DVD, de deux films de John Huston, Au-dessous du volcan, et Le Malin

Jeudi 29. Michel Brillié, directeur artistique de la collection Live in Paris (label Frémeaux & Associés), à propos du premier concert de Quincy Jones à Paris, en 1960 : Quincy Jones – Live in Paris, 5-7-9 mars / 19 avril 1960. 2CDs

Vendredi 30. Le dessinateur auteur de bande dessinée, JUL, pour Les aventures de Lucky Luke d’après Morris, Un cowboy dans le coton, éd. Dargaud

7h24 le reportage de la rédaction spécial USA

7h24 Comme personne le vendredi 30 octobre

9h05 Le Cours de l’Histoire / Xavier Mauduit Les grandes dates de la démocratie américaine

10h00 Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

Trump dans l’œil des philosophes

Lundi 26 avec Justine Lacroix

Mardi 27 avec Susan Brison

Mercredi 28 avec Pascal Engel

Jeudi 29 avec Matthew Crawford

12h La grande Table / Olivia Gesbert

Mardi 27

1ère partie : Culture De Steinbeck à aujourd’hui : l’Amérique de crise en crise

Rebecca Dautremer, illustratrice, qui adapte en roman graphique Des souris et des hommes de John Steinbeck (Tishina, octobre 2020)

2ème partie : Idées Trump et le New York Times

Jim Rutenberg, journaliste écrivain au New York Times, ancien responsable de la question des médias au New York Times et ancien correspondant à la Maison-Blanche

Mercredi 28

2ème partie : Idées La Silicon Valley, le nouveau centre du pouvoir mondial ?

Shoshana Zuboff, sociologue, professeure émérite à la Harvard Business School, auteure de L’âge d’or du capitalisme de surveillance : Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles (Zulma, octobre 2020)

Jeudi 29 octobre

2ème partie : Idées Les femmes réinventeront-elles la démocratie américaine ?

Marie-Cécile Naves, politologue, spécialiste des Etats-Unis, auteure de La démocratie féministe : réinventer le pouvoir (Calmann-Lévy, octobre 2020)

12h La Critique / Lucile Commeaux

Vendredi 30 octobre

La série The Comey Rule (4 épisodes, diffusion à partir du 29 octobre et en intégralité sur mycanal) de Billy Ray

13h30 Les Pieds sur terre / Sonia Kronlund

Looking for Kermit

Une enquête culturelle en 8 épisodes signé Anne Lamotte, musique originale de Léo Poumey.

Son nom ne vous dit rien. La vie de Kermit Oliver raconte pourtant l’Amérique, d’hier et d’aujourd’hui. Descendant d’esclaves, fils de cowboy, étudiant en plein mouvement des droits civiques, il devient le premier artiste noir à exposer dans une grande galerie de Houston et le premier Américain à dessiner des carrés Hermès. Tout en restant postier. Il vit reclus, ne parle pas à la presse. Portrait d’une légende.

2 épisodes par jour

Lundi : Kermit, the frog ? et Star malgré lui

Mardi : Black à part et Zip code

Mercredi : Vieux démon et Amen

Jeudi : L'Indien et To Waco

15h00 La Compagnie des œuvres / Matthieu Garrigou-Lagrange (lundi – jeudi) L'Amérique en question

Lundi 26 : L'Homme ordinaire du cinéma de Frank Capra

Œuvre : M. Smith au Sénat de Frank Capra

Avec Serge Chauvin, traducteur et critique de cinéma, Maître de conférences en littérature et cinéma américains à l'Université Paris-X Nanterre

Et la chronique d’Alexandre Lévy, rédacteur en chef adjoint de Books

Mardi 27 : De quoi Charles Lindbergh est-il le nom chez Philip Roth?

Œuvre : Le Complot contre l’Amérique de Philip Roth

Avec Paule Lévy, professeure en littérature américaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Et la chronique de Mathieu Roger-Lacan, de la revue Le Grand continent

Mercredi 28 : Le Sud d'Autant en emporte le vent

Œuvre : Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell

1ère partie avec Josette Chicheportiche, traductrice de Autant en emporte le vent chez Gallmeister

2nde partie avec Taïna Tuhkunen, auteure notamment de "Demain sera un autre jour. Le Sud et ses héroïnes à l'écran" (Rouge profond)

Jeudi 29 : - Dracula Underwood !

Œuvre : House of Cards, série télévisée

Avec Emmanuel Taïeb, professeur de science politique à l'Institut d'études politiques de Lyon et membre de l'Institut universitaire de France, auteur de "House of Cards. Le crime en politique" (Puf) et co-auteur du livre à paraître en novembre Séries politiques : le pouvoir entre fiction et vérité (De Boeck supérieur)

Et la chronique de Nathalie Froloff, professeure en classes préparatoires au lycée Louis le Grand à Paris

17h00 LSD, La Série Documentaire / Perrine Kervran (lundi – jeudi) Stupid White Free Male - L’Amérique blanche en questions

Une série documentaire de Nicolas Champeaux, réalisé par Rafik Zénine

Ma mère américaine est originaire d’Atlanta, en Géorgie, dans le Sud du Pays. J’y ai passé tous mes étés, enfant et adolescent, et j‘y retourne deux fois par an pour le travail, le plus souvent à New York.

Il y a beaucoup d’incompréhension entre la France et les Etats-Unis. J’essaie souvent de jouer le rôle de trait d’union, mais ces derniers mois, j’étais démuni. Le pays fait partie de mon identité. Je n’ai aucune difficulté à comprendre le comportement des noirs. Ce sont les mots et les actes des blancs comme moi qui m’interpellent et me tourmentent. J’ai décidé de retourner à Atlanta pour me pencher sur ce que j’appelle, à regret, le Stupid White Free Male.

1. Stupid

2. White

3. Free

4. Male

18h10 Conversation mondiale / Emmanuel Laurentin Vendredi 30 octobre

Avec Alice Kaplan (SR) professeure de littérature française à Yale, autrice d’un Tract Gallimard “Turbulences, USA – 2016-2020" (octobre 2020)

21h A présent / Frédéric Worms Vendredi 30 octobre

La faille américaine ébranlera-t-elle le monde ?

Avec Pap Ndiaye, historien, spécialiste d'histoire sociale des États-Unis et des minorités.

Samedi 31 octobre

14h00 Plan Large / Antoine Guillot

Stallone Président ?

Plan large sur la figure de Sylvester Stallone, avec David Da Silva, historien du cinéma et enseignant à Paris 3, auteur notamment de Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière ou encore Trump et Hollywood, vol. 1 (2017) aux éditions Lettmotif et Quentin Victory Leydier, pour son ouvrage Retour à Philadelphie – promenade analytique et amoureuse avec Rocky et Stallone aux éditions Lettmotif.

Le journal du cinéma : rencontre avec Nicolas Maury, pour Garçon Chiffon (partenariat France Culture) en salles le 28 octobre.

En fin d’émission, la chronique de Sophie-Catherine Gallet, sur la ressortie du film On murmure dans la ville, de Joseph L. Mankiewicz, en salles le 4 novembre

Dimanche 1er novembre

16h00 Le Rayon BD / Victor Macé de Lepinay Pour qui voteront les super-héros cette année ?

Avec William Blanc, auteur de Super-héros, une histoire politique (Libertalia)

Et Camille Baurin, auteur de Robin, enfances et super-héros (Aedon).

Et aussi Semaine du 2 au 6 novembre

17h00 LSD, La Série Documentaire / Perrine Kervran (lundi – jeudi) L’Amérique des écrivains français

Une série documentaire de Virginie Bloch-Lainé, réalisée par Clotilde Pivin

Tocqueville, Stendhal, Chateaubriand, Baudelaire, Céline, Simone de Beauvoir, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, Jean-Patrick Manchette, Marc Dugain, Maylis de Kerangal : de nombreux intellectuels et écrivains français ont un imaginaire américain, qu’ils aient traversé l’Atlantique, ou pas. Dès le XVIIIe siècle, mais plus encore à partir du XIXe siècle, le Nouveau monde fait fantasmer ceux dont le métier est d’inventer un monde, ou de représenter la réalité. La virginité de l’espace, la splendeur et la diversité de la nature, l’esclavagisme, l’étonnante verticalité des villes, le culte du roi dollar… Cette série fait entendre les obsessions, l’envie, l’admiration ou le mépris que suscitent les Etats-Unis chez les auteurs français.

1. Amérique, je t’aime, je te hais

2. Après la guerre la modernité

3. Ecrire à l’américaine

4. L’Amérique, bigger than life

Le 3 novembre dès 21h

Une Nuit américaine à la fois sur les antennes hertzienne et numériques

France Culture revisitera toute la nuit les grands entretiens réalisés ces derniers mois au fil des émissions avec des intellectuels et auteurs américains. En parallèle, Frédéric Martel et l’équipe de Soft Power proposeront sur twitter et Instagram une expérience unique et expérimentale : le suivi du débat public américain accompagnant le vote tel qu’il sera alimenté par les acteurs du monde des idées et de la culture. Informations de fond, référence d’articles, déclarations d’artistes et de penseurs, échange d’idées feront l’objet de messages, de tweets, de posts, de photos et de stories.

Le 4 novembre

7h -9h Les matins de France Culture / Guillaume Erner Avec en studio Douglas Kennedy et en duplex, l’intervention d’intellectuels américains comme Thomas Chatterton Williams, Yascha Mounk, Richard Ford…

22H15 Par les temps qui courent – Marie Richeux

vendredi 23 octobre : Frederick Wiseman

Pour la sortie en salles de son documentaire City hall, le 21 octobre 2020

« Avoir raison avec ... »Les penseurs américains

