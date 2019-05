Les coulisses du Parlement européen : deux eurodéputées françaises racontent

Pervenche Bérès (PS) a été élue pendant 25 ans au Parlement européen et Angélique Delahaye (LR) se représente après un premier mandat en 2014. Découverte de l'hémicycle, relations entre élus et avec les institutions ou stratégie électorale, elles décrivent le fonctionnement du Parlement européen.

Elles ont toutes les deux été élues au Parlement européen mais n'y ont pas siégé le même nombre d'années : 25 ans pour l'une, 5 ans pour l'autre. La première, Pervenche Bérès, est encartée au Parti socialiste (PS), elle termine son cinquième et dernier mandat. La deuxième, Angélique Delahaye, membre du parti Les Républicains (LR), a été élue pour la première fois en 2014 et se représente pour un nouveau mandat aux élections européennes du 26 mai. Ces deux eurodéputées françaises ont des visions et des expériences particulières du Parlement européen, de par leur appartenance politique, mais également en raison de la durée de leurs mandats sensiblement différente. À travers leurs témoignages, Pervenche Bérès et Angélique Delahaye décryptent les rouages du Parlement européen. Comment trouver une majorité au sein de l'hémicycle ? Quelles relations entretient le Parlement avec les autres institutions européennes ? Portraits.

Pervenche Bérès, "l'Européenne convaincue"

Après avoir consacré 25 ans de sa vie à l'Union européenne, Pervenche Bérès a décidé que son cinquième mandat serait le dernier. Celle qui affirme être "tombée dans l'Europe" quand elle est née en 1957 - elle est née le 10 mars, soit 15 jours avant la signature du traité fondateur de Rome - voulait passer le témoin à une nouvelle génération d'eurodéputés. Pervenche Bérès a eu un rôle clé au sein du Parlement européen, elle a successivement été présidente la Commission des affaires économiques et monétaires (2004-2009), puis présidente de la Commission de l'emploi et des affaires sociales (2009-2014). Pour ce nouveau scrutin, la socialiste ne se représente pas, mais elle ne tire pas pour autant un trait sur son expérience européenne. Elle compte mettre à profit le "capital" européen qu'elle a accumulé pendant toutes ces années et qui fait presque d'elle - même si elle ne le dit pas comme cela - un "animal rare"."J'ai une nouvelle vie à inventer", lâche-t-elle assise dans un fauteuil du Bureau du Parlement européen en France, à Paris.

Avoir 25 ans de mandat européen, ce n'est pas si fréquent dans la classe politique française, ce serait bête de ne rien en faire.

Pervenche Bérès, eurodéputée S&D (Socialistes et démocrates)

Être une femme au milieu des luttes intestines du parti

Cette "Européenne et socialiste convaincue" est arrivée au Parlement européen pour la première fois en 1994, un peu par hasard. Non pas qu'elle n'ait pas les qualités requises pour être eurodéputée, mais parce que cette année-là, le Parti socialiste (PS) cherchait des femmes pour présenter une liste strictement paritaire aux élections européennes. Cette proche de Laurent Fabius, qui a travaillé au sein de son cabinet alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, est élue alors qu'elle est en 12e position sur la liste socialiste menée par Michel Rocard. Ce n'est qu'en 2014, soit après 20 ans de mandat, que le parti la désigne tête de liste pour les élections européennes. Pervenche Bérès a dû "batailler" pour pourvoir mener une liste socialiste aux européennes. En 1999, elle est relayée à la deuxième position derrière François Hollande, qui fait campagne sur une liste nationale. En 2004, les listes sont régionales, mais c'est Harlem Désir qui est désigné ; de même en 2009, mais les listes sont cette fois nationales. Pervenche Bérès doit se contenter de la deuxième position, alors "qu'honnêtement, [elle avait] toutes les qualités pour être tête de liste"."Je n'avais qu'à me taire et à laisser la tête de liste à un homme", lance-t-elle, encore amère.

• Crédits : DENIS CHARLET - AFP

"Peser dans la vie du Parlement européen"

Les traditionnels clivages gauche-droite qui rythment la politique française sont parfois plus ténus au sein de l'hémicycle européen. Il faut souvent travailler avec des députés d'une autre couleur politique pour trouver une majorité. Pervenche Bérès a ainsi parfois trouvé "des alliances avec le PPE français", le Parti populaire européen, où siègent les députés Les Républicains (ex-UMP). "Mais nous avons beaucoup de sujets de discorde. C'est en cela que c'est une arène un peu compliquée parce qu'à la fois, vous avez de vrais clivages entre la droite et la gauche, et en même temps, il y a des sujets sur lesquels, vous êtes obligés de travailler ensemble pour pouvoir avoir une majorité", se justifie-t-elle. Il s'agit donc d'aller "draguer ceux avec lesquels vous devez élaborer des stratégies". À force de côtoyer des collègues français du PPE dans les couloirs du Parlement européen, Pervenche Bérès a donc fini par tisser des liens d'amitié avec certains eurodéputés. Le 3 avril 2019, pour marquer son départ du Parlement européen, l'élue socialiste a même organisé un pot de départ commun avec Alain Lamassoure, eurodéputé LR qui a, lui aussi, 5 mandats au compteur.

Il n'y aura finalement qu'avec les élus du Front national (devenu Rassemblement national) que Pervenche Bérès n'aura jamais établi aucun contact.

Il y a un cordon sanitaire que j'ai toujours respecté vis-à-vis des élus du Front national avec lesquels je n'ai jamais négocié, discuté ou engagé la moindre conversation.

Pervenche Bérès

Le travail d'eurodéputé est "itératif" : "si vous voulez peser dans la vie du Parlement européen, c'est énormément de travail, de réunions, de discussions dans des cercles concentriques ou entrecroisés", explique-t-elle. Pas de temps à perdre dans les couloirs du Parlement, chaque instant peut être saisi pour faire avancer un dossier. "Je négocie tout le temps, tout le temps", insiste Pervenche Bérès. "Hop, je chope celui-là parce qu'il sort de l'ascenseur", mime-t-elle d'un geste de la main. Avant de poursuivre : "Mais si je peux le choper, c'est parce que je le connais. Plus vous restez (au Parlement), plus vous avez de chances d'avoir un spectre large d'interventions. Moi, si j'ai pu démêler des tas de choses au cours de ces derniers mandats, c'est parce que j'étais peut-être en situation plus facile pour le faire - mais je ne dis pas que d'autres n'auraient pas pu le faire".

Au cœur de la crise financière

Au cours de son troisième mandat (2004-2009), Pervenche Bérès a présidé la commission économique et monétaire du Parlement européen. "Une période très intense", selon elle, marquée par la crise financière de 2008. Elle est alors en première ligne au Parlement européen pour dialoguer avec la Commission européenne, l'équivalent de l'exécutif au sein de l'Union européenne.

• Crédits : GERARD CERLES - AFP

Les relations sont tendues avec les commissaires et notamment avec Charlie McCreevy, un ancien ministre des Finances irlandais, devenu commissaire européen chargé du marché intérieur. C'est avec lui que Pervenche Bérès aura "la plus grande confrontation". Elle garde le souvenir "d'un affrontement en face-à-face et brutal". Au printemps 2008, au milieu de la crise, la chancelière allemande, Angela Merkel, organise un G8 pour analyser l'état des marchés. Pervenche Bérès, alors présidente de la Commission économique et monétaire, provoque un débat en plénière au Parlement, avant cette réunion internationale. "J'apprends 15 jours avant que le commissaire Charlie McCreevy ne peut pas venir. Je cherche donc à savoir pourquoi. En réalité, il ne vient pas car il est très fan de course de chevaux et il assiste à une réunion annuelle de course de chevaux au Royaume-Uni. La fois d'après (le 1er avril 2008), lorsqu’il est venu la fois à la Commission économique et monétaire, je l'ai accueilli très froidement et lui ai mis devant son pupitre un cheval rose des poupées Barbie pour lui demander si ce cheval l’inspirait sur sa sagesse sur les marchés financiers", resitue-t-elle, à la fois amusée et médusée.

Écouter Écouter Pervenche Bérès : "Mon souvenir le plus tendu, c’est avec (le commissaire) Charlie McCreevy". 2 min Pervenche Bérès : "Mon souvenir le plus tendu, c’est avec (le commissaire) Charlie McCreevy".

Un combat pour une Europe plus intégrée

Pervenche Bérès laisse derrière elle une Union européenne "mal aimée". En 25 ans de mandat, l'eurodéputée socialiste a vu l'Europe se construire à travers des conquêtes successives, pas à pas : une marche à la fois lente et inexorable. "La première bataille est celle de la création du marché intérieur. Une fois que nous avons fait les premières marches, nous sommes fatigués et nous n’arrivons pas à faire les marches d’après : celles sur les normes sociales ou une harmonisation fiscale", regrette Pervenche Bérès. Elle donne des exemples de cette construction européenne inachevée : la libre circulation des personnes, l'espace Schengen, "sans politique d'asile commune" ou encore une monnaie commune, "sans budget de la zone euro". "Quand j'arrive au Parlement européen en 1994, je suis convaincue que les choses vont se jouer autour de la question de l'euro. Très vite, je comprends qu'avoir une monnaie commune avec un budget commun est absolument indispensable. Je quitte le Parlement 25 ans après, en ayant dû renoncer à présenter une proposition sur un budget de la zone euro afin d'éviter qu’elle soit mise en minorité et que l’idée continue à exister : vous voyez le chemin qu’il reste à parcourir", souffle-t-elle.

Angélique Delahaye, une maraîchère devenue eurodéputée

Angélique Delahaye a été élue pour la première fois au Parlement européen en 2014. Elle est donc passée d'un mandat de conseillère régionale en Centre-Val-de-Loire, qu'elle exerçait depuis 2010, à un mandat européen. En 2014, cette exploitante agricole est également devenue maire de Saint-Martin-le-Beau, une commune de 3 000 habitants d'Indre-et-Loire. Cette année, Angélique Delahaye se représente pour un second mandat d'eurodéputée. Pour ce scrutin, elle est en 16e position sur la liste Les Républicains, alors qu'elle était en seconde position derrière Brice Hortefeux, sur une liste régionale, lors des élections européennes de 2014. Mais le mode de scrutin a changé depuis : les listes sont désormais nationales. Pour qu'elle soit réélue eurodéputée, il faut donc que le parti Les Républicains fasse un très bon score aux européennes.

Apprivoiser l'arène politique européenne

Angélique Delahaye produit des légumes en Indre-et-Loire et a longtemps été à la tête de la Fédération nationale des producteurs de légumes de France (2001 à 2012). À part son mandat de conseillère régionale, elle n'avait jamais eu de mandat politique. Elle n'a d'ailleurs été encartée au parti Les Républicains qu'à partir de 2012, au moment où elle n'avait plus de responsabilité au sein du syndicat des Légumes de France. Quand Angélique Delahaye est arrivée au Parlement européen il y a 5 ans, elle a ressenti une sorte de complexe d'infériorité : elle s'est sentie "toute petite" parmi la délégation des Républicains, où "il y avait énormément d'anciens ministres", comme Michèle Alliot-Marie, "une des femmes les plus titrées en politique". "Je me suis dit : une maraîchère au milieu de tous ces ministres qu'est-ce que cela va donner ?", se souvient l'eurodéputée de 56 ans. Très vite, les relations se normalisent avec ses nouveaux collègues et elle se met à travailler sur des dossiers en lien avec la Commission environnement où elle siège : les énergies renouvelables, les biocarburants, le glyphosate mais aussi "la prise en compte dans les règles communautaires des vins et spiritueux". Cette novice en politique européenne "s'entoure de collaborateurs qui ont plus d'expérience". "Ma collaboratrice est la collaboratrice d'un de mes prédécesseurs, elle m'a beaucoup accompagnée, conseillée : j'ai passé beaucoup de temps à m'imprégner du fonctionnement", reconnaît-elle. Car le travail législatif européen prend du temps : "un dossier au Parlement européen, c'est minimum six mois, maximum dix-huit mois".

Angélique Delahaye espère aussi être réélue lors de ce nouveau scrutin parce qu'elle a le sentiment qu'un premier mandat sert à appréhender le fonctionnement du Parlement. Un deuxième mandat lui permettrait de pouvoir commencer à peser au sein de l'hémicycle européen.

Le premier mandat, c'est pour apprendre. Le deuxième mandat, c'est pour être vraiment actif et être en capacité d'influencer.

Angélique Delahaye, eurodéputée LR

"Les Allemands ont une tactique rodée et qui fonctionne parfaitement, c'est pour cela qu’ils sont d'ailleurs si présents et influents au Parlement européen : eux, ils ont le premier mandat pour apprendre, le deuxième pour faire et le troisième mandat pour transmettre et c’est une tactique que les partis politiques français feraient bien de s’appliquer si nous voulons un jour peser au Parlement européen", affirme-t-elle.

À la recherche du compromis politique

Comme Pervenche Bérès, Angélique Delahaye affirme que la frontière entre la gauche et la droite au Parlement européen n'est pas aussi visible qu'au niveau national. Il faut parfois former des coalitions avec des eurodéputés appartenant à d'autres partis politiques. La députée européenne, qui siège au sein du Parti populaire européen (PPE), a par exemple travaillé avec Claude Turmes, un eurodéputé Vert luxembourgeois - il est désormais ministre de l'aménagement du territoire et de l'énergie. "Sur le dossier des énergies renouvelables, je ne suis pas tombée d'accord avec lui sur tout, mais nous sommes tombés d'accord sur l'essentiel", confie l'eurodéputée LR.

Angélique Delahaye reconnaît également avoir entretenu "d'excellentes relations" avec Jean-Paul Denanot, un député socialiste de son "euro-circonscription". "Il a démissionné un an avant la fin du mandat, il a été remplacé par une collègue du Loir-et-Cher avec qui j'avais été conseillère régionale, donc nous nous sommes bien entendues", assure-t-elle, tout en affirmant que ses relations étaient plus compliquées avec un autre collègue socialiste avec des "positions plus fermées et dogmatiques".

Écouter Écouter Angélique Delahaye : "Aucun parti n'est majoritaire à lui tout seul, donc il faut trouver des coalitions avec d'autres groupes" 2 min Angélique Delahaye : "Aucun parti n'est majoritaire à lui tout seul, donc il faut trouver des coalitions avec d'autres groupes"

Elle aussi refuse toute négociation avec les élus du Rassemblement national (ex-Front national). "Hors de question de travailler avec des gens ...", commence-t-elle. L'eurodéputée LR s'interrompt, puis reprend. "Quand nous disons blanc, ils disent noir donc nous ne pouvons pas travailler. Ce sont des gens qui font de l'obstruction systématique. Même si la pierre est petite, si l'étage de la maison est difficile à monter, nous ne pouvons pas travailler avec celui qui, à chaque fois que vous mettez une pierre, la retire", compare-t-elle, d'un ton exaspéré.

Angélique Delahaye a encore plusieurs dossiers en cours au Parlement européen, comme le projet de la Politique agricole commune (PAC), qui lui tient particulièrement à cœur en tant qu'agricultrice. À quelques jours du scrutin du 26 mai, l'eurodéputée sortante ne sait pas si elle aura l'occasion de fouler à nouveau l'hémicycle européen. Si elle n'est pas réélue, elle retournera à Saint-Martin-le-Beau, la commune dont elle est maire en Indre-et-Loire.

C'est le jeu des élections : quand on y va (au Parlement européen), on sait que cela peut s'arrêter à tout moment.

Angélique Delahaye, eurodéputée LR

• Crédits : Marc OLLIVIER - Maxppp

Vidéos réalisées par Franck Ballanger