Les doléances d'un village français

L'opération "mairies ouvertes" a été lancée par l'Association des maires ruraux de France le samedi 5 décembre pour recueillir les besoins des "gilets jaunes" et des citoyens dans les territoires. Un millier de villages se sont mobilisés en ouvrant des cahiers de doléances. La commune "Les Molières", dans l'Essonne, et ses 2 000 habitants y participent, après avoir déjà répondu aux "Etats généreux de la ruralité" en 2016 et 2017. Une petite cinquantaine d'entre eux ont consigné dans une pochette leurs revendications sur la fiscalité, la transition écologique, la mobilité ou encore la représentativité des citoyens.

Écouter Écouter le reportage d'Anne Fauquembergue à "Les Molières" le reportage d'Anne Fauquembergue à "Les Molières"

De nombreux habitants demandent la prise en considération du vote blanc

François Jacob est un retraité de la commune "Les Molières". Il y habite depuis plus de 30 ans et s'investit beaucoup depuis la fin de son activité professionnelle, notamment à travers la démarche "commune citoyenne" qui incite les habitants à former des comités locaux pour proposer des modes d'organisation plus démocratiques à l'échelle locale. Dans ce cadre, le retraité avait déjà émis huit propositions économiques, sociales et éducatives pour son territoire. Ces propositions avaient d'ailleurs fait l'objet en 2017 d'une votation citoyenne en parallèle du scrutin pour choisir le chef de l'Etat. Mais François Jacob ne s'était pas suffisamment senti entendu et il a donc décidé de reverser sa contribution aux cahiers de doléances dans sa ville. Avec surtout son idée de promouvoir le vote blanc. "A la dernière présidentielle, on aurait pu exprimer plus clairement par ce mécanisme la situation réelle", estime-t-il. Parmi ses réponses aux "gilets jaunes", on notera d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a évoqué le vote blanc :

• Crédits : Anne Fauquembergue - Radio France

Écouter Écouter François Jacob : "Le vote blanc aurait permis à beaucoup de gens de dire, je ne suis pas d'accord avec l'offre politique" François Jacob : "Le vote blanc aurait permis à beaucoup de gens de dire, je ne suis pas d'accord avec l'offre politique"

À LIRE AUSSI Présidentielle 2017 Record historique de votes blancs et nuls à la présidentielle

Un besoin de navettes et de pistes cyclables pour se rendre au RER

Romain Lignieres est un autre participant à ce cahier de doléances. Il habite avec son amie dans la commune mais il est doctorant à Montpellier. Il explique ses difficultés lorsqu'il doit se rendre à la gare de Lyon pour rejoindre son laboratoire de recherche :

• Crédits : Anne Fauquembergue - AFP

Écouter Écouter Romain Lignières : "Une piste cyclable vraiment adaptée pourrait être une solution pour rejoindre le RER" Romain Lignières : "Une piste cyclable vraiment adaptée pourrait être une solution pour rejoindre le RER"

La difficulté est que nous n'avons pas de vrai réseau de bus. Le réseau n'est adapté qu'aux lycéens et collégiens. Entre 7h et 18h, nous n'avons aucun bus. L'avantage et l'inconvénient, c'est que nous ne sommes qu'à 3,5km du RER. C'est près et loin et nous n'avons aucun bus pour y aller, les Uber ne viennent pas jusqu'ici parce que nous sommes trop profond dans la campagne et sans voiture, cela fait loin.

Des interrogations sur la méthode de l'Etat pour répondre à ces doléances

Yvan Lubraneski est le maire du village, ancien PS, aujourd'hui sans étiquette. Il se sait bien loti de part sa proximité de Paris mais pousse les habitants à exprimer leurs revendications. Il parvient d'ailleurs à répondre à certaines grâce à son implication dans le réseau des communes citoyennes. Mais plus globalement, l'édile s'interroge : comment l'Etat va prendre en compte les doléances de son village sans tomber selon lui dans de mauvais réflexes administratifs ?

• Crédits : Anne Fauquembergue - Radio France

Écouter Écouter Yvan Lubraneski : "la politique telle qu'on la fait en France au XXème siècle, pour les citoyens c'est fini" Yvan Lubraneski : "la politique telle qu'on la fait en France au XXème siècle, pour les citoyens c'est fini"

On a beaucoup de doléances qui tiennent à l'équité fiscale. On se rend compte que la pression fiscale est toujours sur les classes moyennes et moyennes supérieures et que, au niveau local, ils ne trouvent pas leur compte. Ils voient plutôt les services publics reculer, s'éloigner de chez eux, alors qu'ils contribuent au titre de leurs revenus autant qu'un urbain. Une autre chose revient aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est que la politique comme on l'a faite au XXe siècle en France, pour les gens, c'est fini ! En dehors, du fait qu'ils ont été écœurés par le comportement de nombreuses personnalités politiques, ils ont envie d'être acteurs ou au moins d'être invités entre deux élections.

À LIRE AUSSI Hashtag Quel sens pour le pouvoir municipal en 2018 ?