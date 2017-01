Les Français aiment la politique, mais vraiment plus leurs politiques

Les Français n’ont jamais été aussi défiants par rapport à leur classe politique, alors qu’ils se passionnent pour la question. Voilà l’un principaux enseignements du baromètre annuel de la confiance politique du Cevipof (Sciences po), au moment où les politiques commencent à s'interroger.

"Les politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme nous". Ce reproche, que l'on pourrait tristement qualifier de "classique", apparaît comme cinglant par son ampleur dans le nouveau baromètre du centre de recherches politiques de Sciences po. 89% des plus de 2 000 personnes interrogées fin 2016 par Opinion Way le prennent à leur compte !

Et les 3/4 d’entre elles considèrent leurs représentants élus "plutôt corrompus", avant de parler de "méfiance" et de "dégoût". Seul un sondé sur dix croit encore dans les partis, quand 70% de cet échantillon estime tout simplement que "la démocratie ne fonctionne pas bien en France".

Cette hostilité se révèle particulièrement forte dans les classes populaires. Mais le chercheur CNRS au Cevipof Bruno Cautrès souligne dans Les Échos, qui ont révélé cette étude, que "L'intérêt pour la chose publique ne se dément pas".

Un peu plus de la moitié des personnes sondées affirment en effet s’y intéresser (56%). Le vote reste leur principal moyen (revendiqué) de peser dans les décisions politiques, encore largement en tête, mais suivi du boycott de produits ou d’entreprises, avant la manifestation et la grève. Et militer dans un parti ne recueille plus que 2% des avis !

Les réactions des politiques, dans la perspective de la présidentielle

Face justement à la baisse inquiétante du nombre de leurs militants, mais aussi à l’abstention croissante ou à la multiplication de mouvements citoyens comme Nuit debout, les partis et les politiques ont commencé à réagir.

Il y a les primaires, que l’on peut désormais considérées comme instituées, à gauche et à droite. Des initiatives plus ou moins participatives sur les réseaux sociaux. Et des signaux, comme la récente mission d’information baptisée par le Sénat "Démocratie représentative, participative, paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité en France en 2017". Elle reçoit par exemple ce jeudi le philosophe et historien Marcel Gauchet, dans une audition publique à suivre sur internet.

Reste à voir comment les candidats à la présidentielle traduisent précisément dans leurs programmes des attentes citoyennes et un divorce toujours plus criants.

"Le système politique est devenu un monopole fermé"

D'ores et déjà, Emmanuel Macron vante des idées qui viennent de ses Comités de citoyens. Pour Arnaud Montebourg, "le système politique est devenu un monopole fermé, produisant des décisions absurdes, unilatérales, arbitraires, dont les citoyens se détournent un peu plus à chaque élection". Celui qui avait déjà souhaité une sixième république propose donc un référendum sur une nouvelle république dès 2017. Benoît Hamon a annoncé, s'il est élu, une grande conférence sociale et citoyenne en fin de quinquennat à laquelle seront conviés à la fois les partenaires sociaux et des citoyens tirés au sort pour réfléchir à l’avenir de notre protection sociale. Jean-Luc Mélenchon a fait valider ses dix mesures prioritaires pour 2017 par les membres de "La France insoumise". Avec en particulier le droit souhaité de pouvoir révoquer un ou une élue, y compris en cours de mandat. Proposition soutenue par plus d'un tiers des votants.